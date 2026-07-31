Galatasaray Istanbul hat wieder einmal dementiert, Interesse an einer Verpflichtung von Jamal Musiala vom FC Bayern München zu zeigen. Gleichzeitig erhob Gala schwere Vorwürfe.

"Aufgrund der in letzter Zeit gezielt in Umlauf gebrachten, der Wahrheit nicht entsprechenden Nachrichten über unseren Verein sehen wir uns veranlasst, die Öffentlichkeit zu informieren. Die Behauptungen, der Profifußballer Jamal Musiala werde zu Galatasaray wechseln, sind der Wahrheit nicht entsprechend", schrieb der türkische Spitzenklub zunächst in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung.

Schon vor wenigen Tagen hatte sich Galatasaray offenbar dazu genötigt gefühlt, ein Statement zu den Musiala-Gerüchten abzugeben. Die große türkische Zeitung Hürriyet hatte zuvor davon berichtet, dass der 23-jährige Offensivspieler dem Verein aus Istanbul zur Leihe angeboten worden sei. Infolgedessen sprangen andere türkische Medien und Transferexperten auf die Gerüchte an. Die Rede war von fortschreitenden Gesprächen zwischen den Parteien und bisweilen sogar schon von einer Einigung.

Nun scheint dem amtierenden türkischen Meister der Kragen geplatzt zu sein. In der neuerlichen Mitteilung verbirgt sich nämlich auch ein Rundumschlag gegen die Presse: "Die beharrliche Aufrechterhaltung dieser Behauptungen, deren Unwahrheit eindeutig nachgewiesen wurde, ist ein Versuch, die Öffentlichkeit irrezuführen und eine Wahrnehmung zu schaffen, die die Transferaktivitäten unseres Vereins diskreditieren soll." Demnach sei "auffällig, dass die Personen und Medien, die diese Spekulationen verbreiten, bereits in der vergangenen Saison mit ähnlichen unwahren Behauptungen an die Öffentlichkeit getreten sind".

Außerdem betonte Gala, die Aktivitäten auf dem Transfermarkt "im Interesse unseres Vereins mit großer Sorgfalt und unter Wahrung der Vertraulichkeit" durchzuführen. "Unwahre Nachrichten und spekulative Behauptungen werden die Arbeitsprinzipien und Ziele unseres Vereins nicht ändern." Deshalb äußerte der Verein die "eindringliche Bitte" an die Öffentlichkeit und eigenen Fans, "sich ausschließlich auf die offiziellen Erklärungen unseres Vereins zu stützen und den unzutreffenden Meldungen und Spekulationen sowie den Personen und Medien, die diese beharrlich in Umlauf bringen, keinen Glauben zu schenken".

Jamal Musiala hat noch lange Vertrag beim FC Bayern München

Musiala besitzt beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2030 und hegt keinen Gedanken an einen Abschied, obwohl seine Situation beim deutschen Rekordmeister durchaus kompliziert ist. Nach seinem Wadenbeinbruch im vergangenen Sommer war er monatelang ausgefallen und hatte erst Anfang des Jahres sein Comeback gefeiert. Seitdem ließ er sein Können nur sehr vereinzelt aufblitzen, bei der WM enttäuschte er wie die ganze deutsche Mannschaft. Nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft ließ er sich bei einer schon lange geplanten Operation eine Metallplatte entfernen und wird dem Vernehmen nach erst nach der Asien-Reise wieder ins Training der Münchner einsteigen.

Auf seiner Position im offensiven Mittelfeld herrscht zur neuen Saison indes ein größerer Konkurrenzkampf als zuletzt. Neben Michael Olises Zentrumsstreben ist die Rolle des Zehners auch die favorisierte von Neuzugang Ismael Saibari. Auch Serge Gnabry und Lennart Karl kommen dort für Einsätze in Frage.

Die Münchner hatten aber zuletzt mehrmals öffentlich versichert, ihn auf seinem Weg zurück zu alter Stärke nach der schweren Verletzung vor einem Jahr unterstützen zu wollen. Musiala habe "ein bisschen die Leichtigkeit verloren, es fehlen die magischen Momente. Aber das wird kommen, da sind wir zu 100 Prozent sicher", sagte Sportvorstand Max Eberl.

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Leistungsdaten von Jamal Musiala für den FC Bayern München in der Saison 2025/26