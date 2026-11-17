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Die Gerüchte über einen möglichen Wechsel zum FC Bayern München sind damit vom Tisch. Er bleibt beim VfB Stuttgart.

Torhüter Fabian Bredlow bleibt dem Bundesligisten VfB Stuttgart erhalten. Der im Sommer auslaufende Vertrag des 31-Jährigen sei automatisch um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2028 verlängert worden. Dies gab der Klub am Dienstag bekannt.

"Ich freue mich sehr, dass sich mein Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert hat. Es ist bekannt, wie wohl ich mich beim VfB fühle und wie sehr ich auch in Zukunft meinen Beitrag zu einer erfolgreichen Zeit leisten möchte", sagte Bredlow.

Der Pressemitteilung zufolge wurde der Kontrakt des derzeitigen Ersatzkeepers aufgrund einer vertraglich vereinbarten Klausel ausgeweitet, welche nach einer festgelegten Anzahl an absolvierten Pflichtspieleinsätzen greift.

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In der laufenden Spielzeit kommt Bredlow auf vier Bundesliga-Einsätze sowie fünf weitere Partien im DFB-Pokal und in der Champions League. Im Ligaalltag musste sich der gebürtige Berliner zuletzt jedoch hinter Stammtorhüter Dennis Seimen anstellen. Am Samstag (18.30) gastiert Bredlow mit den Schwaben bei Schalke 04.

Getty Images

Fabian Bredlow: Gerüchte über Wechsel zum FC Bayern

Mit der Vertragsverlängerung erstickt der VfB obendrein die Gerüchte im Keim, wonach Bredlow ein Kandidat auf den Posten der Nummer zwei beim FC Bayern München sei. Sky hatte erst Ende Oktober berichtet, dass der Keeper dem deutschen Rekordmeister angeboten wurde und ein erster Austausch stattfand, um einen ablösefreien Transfer auszuloten. Auch andere Vereine sollen die Situation um Bredlow beobachtet haben, hieß es in dem Bericht.

Bei den Bayern steht auf der Torhüterposition bekanntlich eine Zeitenwende an. Manuel Neuer wird, wie auch Sven Ulreich, seine Karriere aller Voraussicht nach im Sommer beenden. Dessen Nachfolger soll Jonas Ubrig antreten. Zur Unterstützung des 23-Jährigen soll die offene Kaderstelle dem Vernehmen nach mit einem weiteren Torhüter gefüllt werden. Eine Bredlow-Verpflichtung ist nun aber vom Tisch.