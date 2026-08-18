Gerüchte über Rückholaktion: Bricht auch Eintracht Frankfurt als Option für Noah Atubolu weg?

Eintracht Frankfurt hat offenbar eine Alternative zu Noah Atubolu auf dem Zettel, um sich auf der Torhüterposition zu verstärken. Im Gespräch ist angeblich auch eine spektakuläre Rückholaktion. Wie die Bild-Zeitung erfahren haben will, stehen neben dem 24-Jährigen von Noch-Arbeitgeber SC Freiburg weitere Keeper auf der Liste der Hessen. Darunter auch Lukas Hradecky, der schon länger Thema am Main sein soll.

Der 36-Jährige stand von 2015 bis 2018 bei der Eintracht unter Vertrag, ehe er als Publikumsliebling zu Bayer Leverkusen wechselte. Im Sommer 2025 zog er weiter zur AS Monaco, wo der Finne ein fürstliches Gehalt verdienen soll und noch einen Arbeitsvertrag bis 2027 hat. Dementsprechend gestaltet sich eine erneute Zusammenarbeit nicht als leichtes Unterfangen.

Ohnehin sei Atubolu weiterhin die präferierte Lösung, um die Baustelle zwischen den Pfosten zu schließen. Das vermeintliche Interesse an dem wechselwilligen Torhüter war nach dem desaströsen 0:7 im Testspiel gegen den FC Brentford durchgesickert. Frankfurt soll nach einer neuen Nummer eins suchen und vollzieht damit eine deutliche Kurskorrektur, nachdem Sportvorstand Markus Krösche noch während der Vorbereitung betont hatte, an dem Duo Michael Zetterer und Kaua Santos festhalten zu wollen: "Momentan ist es kein Thema, an der Konstellation etwas zu ändern."

Noah Atubolu: Wie viel Geld fordert der SC Freiburg?

Mit dem SCF sind laut der Bild allerdings schwierige Verhandlungen zu erwarten. Die Breisgauer sollen zwischen 15 und 20 Millionen Euro verlangen. Zuvor müsste jedoch mindestens ein anderer Torhüter den Verein verlassen - und dort wartet das nächste Problem: Zetterer will die SGE dem Bericht zufolge nicht verlassen. Santos, der eigentlich das Erbe von Kevin Trapp antreten sollte, gelte deshalb als wahrscheinlicherer Abgangskandidat.

Der junge Brasilianer hatte sich seit seiner Beförderung zur Nummer eins zahlreiche Patzer geleistet und sollte zur neue Saison erneut die Chance bekommen, sich zu beweisen. Doch sein Kredit scheint schon wieder aufgebraucht zu sein. Gegen Brentford hatte Santos einmal mehr eine unglückliche Figur gemacht, was in der Führungsetage und bei Trainer Adi Hütter angeblich den Entschluss reifen ließ, eine neue, gestandene Kraft zu verpflichten. Ob der 23-Jährige, der obendrein als verletzungsanfällig gilt, überhaupt einen Markt hat, geht aus dem Bericht hervor.

Ebenfalls macht die Atubolu-Ablöse zum Problem, dass der restliche Kader nach Nachbesserungen verlangt. In der Defensive wie im Angriff offenbaren sich Lücken. In der Offensive besteht weiterhin die Hoffnung auf eine erneute Leihe von Arnaud Kalimuendo.

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Was ist das Problem bei Noah Atubolu?

Atubolu befindet sich indes auf verzweifelter Suche nach einem neuen Verein, nachdem er schon vor Monaten ein Vertragsangebot des SCF ausgeschlagen und seinen Wechselwunsch hinterlegt hatte. Eine Zukunft in Freiburg hat er nicht mehr, in Mio Backhaus haben die Breisgauer bereits einen neuen Torhüter für eine vereinsinterne Rekordsumme verpflichtet. Atubolus Traumziel bleibt weiterhin die Premier League, wohin sich ein Wechsel aber bis heute nicht abzeichnet. Auch, weil er den Aufsteigern Hull City und Coventry City eine Absage erteilt haben soll.

Loses Interesses zeigt nach Informationen des kicker immerhin AFC Bournemouth, konkrete Verhandlungen hätten aber noch nicht stattgefunden. Dies gelte auch für die angeblich ebenfalls interessierten Vereine Olympique Marseille, SSC Neapel und Juventus Turin. Da am kommenden Wochenende aber schon der Ligabetrieb in England, Italien und Frankreich startet,wächst der Zeitdruck auf Atubolu und seine Berater.

Vertreten wird Atubolu von der Agentur Epic Sports, die von dem allseits bekannten und skurrilen Ali Barat geleitet wird. Laut kicker ist der deutsche Schlussmann aber "längst unzufrieden" über die Arbeit seiner Vertreter, die ihm falsche Hoffnungen gemacht haben sollen.