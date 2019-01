Transfergerücht: Bayern Münchens Rafinha verhandelt mit Flamengo

Beim FC Bayern neigt sich Rafinhas Zeit dem Ende entgegen. Er könnte sich im Sommer zurück in die Heimat begeben.

Defensivspieler Rafinha vom FC Bayern München steht offenbar vor einer Rückkehr in seine Heimat, um sich dort Flamengo Rio de Janeiro anzuschließen. Nach Sky-Informationen sind die Verhandlungen über einen Transfer im Sommer in vollem Gange und sogar bereits in einem fortgeschrittenen Stadium.

Neben Flamengo sollen auch der SC Internacional und der FC Sao Paolo Interesse daran haben, den 33 Jahre alten Rechtsverteidiger zur Saison 2019/20 mit einem Vertrag auszustatten.

Rafinha kam 2011 aus Genua zum FC Bayern

Rafinha spielte 2002 bis 2005 für den FC Coritiba in seiner Heimat Brasilien, ehe es ihn zum FC Schalke in die Bundesliga verschlug. Über den FC Genua kam der Defensivspezialist schließlich im Jahr 2011 zum FC Bayern München.

An der Isar konnte sich Rafinha allerdings über die Jahre nicht entscheidend als Stammspieler durchsetzen, sodass er zumeist nur als Backup eingesetzt wurde.

Rafinha kündigte seinen Abschied aus München bereits an

Dennoch absolvierte der Brasilianer 255 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister, in denen er 29 Treffer auflegte und auch sechsmal selbst zum Torschützen avancierte.

Ende Dezember hatte er angekündigt, dass er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und den FCB damit im Sommer verlassen wird.