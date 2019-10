Klub von Barcelona-Star Gerard Pique lässt Shakiras Neffen debütieren

Im Verein, der Barcelona-Verteidiger Gerard Pique gehört, hat der Neffe seiner Frau Shakira am Wochenende sein Debüt gefeiert.

Der Neffe von Popstar Shakira hat am Wochenende sein Pflichtspieldebüt in der zweiten Mannschaft des FC Andorra gefeiert - dem Klub, der Shakiras Mann und Barcelona-Verteidiger Gerard Pique gehört. Der 19-jährige Tarik Antonio Mebarak stand beim 4:1-Sieg des B-Teams des Drittligisten 90 Minuten lang auf dem Feld.

Mebarak ist der Sohn von Shakiras Bruder Tonino. Er lief in bereits für die Jugendteams von Atletico Junior Barranquilla und Santa Fe de Bogota auf. "Körperlich ist er ein Tier. Und weil er so schnell ist, sieht es immer so aus, als ob der Platz für ihn zu klein wäre", lobte Carlos Sanchez, Trainer von Andorras B-Team, den Youngster nach seinem ersten Einsatz bei EFE.

Pique bewahrt den Verein vor der Pleite

Pique übernahm mit seiner Firma Kosmos im Dezember 2018 den Klub, den er zunächst vor der Pleite bewahrte und dem er dann mit einer Zahlung in Höhe von knapp 500.000 Euro einen Startplatz in der dritten spanischen Liga sicherte.

"Der große Unterschied zu den anderen Klubs in ist, dass hier ein ganzes Land hinter dem Team steht", sagte Pique mit Blick auf den FC Andorra der BBC. "Wir wollen die Mannschaft in die höheren Ligen bringen", formulierte er sein Ziel.