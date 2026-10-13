Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Viking FK v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Falko Blöding

"Gerade auswärts muss man in den frühen Minuten ein Stadion abkühlen": Christoph Kramer nennt den großen Fehler des FC Bayern gegen Viking Stavanger

Champions League
Viking - Bayern München
Viking
Bayern München

Die Münchener wollen sich beim norwegischen Meister von Beginn an spielerisch befreien - das geht nach hinten los.

Der FC Bayern erlebt bei Viking Stavanger in der Champions League eine erste Halbzeit zum Vergessen. Nach nicht einmal zwei Minuten schepperte es erstmals im von Neuer-Vertreter Jonas Urbig gehüteten Kasten der Gäste: Gianni Stensness setzte sich zentral im Sechzehner nach einem Eckball durch und köpfte den Ball ins rechte Eck. Noch schlimmer wurde es für die überlegenen Münchener, als der krasse Außenseiter aus Norwegen noch vor der Pause erhöhte: Nach einem traumhaft gespielten Konter setzte sich Peter Christiansen clever gegen Nathaniel Brown durch und vollstreckte platziert aus 20 Metern per Flachschuss.

Während die FCB-Granden Max Eberl und Jan-Christian Dreesen mit versteinerten Mienen auf der Tribüne saßen, fand TV-Experte Christoph Kramer deutliche Worte. Das 1:0 sei das "absolute Potenzmittel für Euphorie" und hätte sich aus Sicht der Bayern leicht vermeiden lassen.

Der Weltmeister von 2014 betonte zunächst, er sei "ein großer Fan der Spielweise des FCB unter Vincent Kompany in den letzten Jahren". Aber: "Gerade auswärts muss man in den frühen Minuten ein Stadion abkühlen und die Dinger auch mal auf die Tribüne schießen. Nur in den ersten Minuten! Damit man nicht in eine Situation kommt, in der ein ganzes Stadion den großen Glauben bekommt."

Die Bayern aber hatten versucht, sich von Beginn an spielerisch aus Vikings Pressing zu befreien. Das ging direkt schief, als Innenverteidiger Min-jae Kim in der ersten Minute gegen weit aufgerückte Hausherren an der Eckfahne die Kugel verlor. Die anschließende Flanke klärte Jonathan Tah zur Ecke und daraus resultierte der Gegentreffer.

FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICHGetty Images

Ihre Überlegenheit münzten die Bayern in der Folge in nur wenige gefährliche Szenen um, sodass Kramer konstatierte, dass Stavanger "hier nicht wahnsinnig unverdient 2:0 führt". Für den Ex-Profi war vor allem die Spieleröffnung samt mangelnder Kreativität ein Manko.

"Upamecano würde dem Spiel des FC Bayern offensiv gut tun, auch wenn er ein Innenverteidiger ist", so Kramer. In der Tat brachte Kompany zum zweiten Durchgang den Franzosen. Auch Ismael Saibari und Alphonso Davies kamen in die Begegnung.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen