Der FC Bayern erlebt bei Viking Stavanger in der Champions League eine erste Halbzeit zum Vergessen. Nach nicht einmal zwei Minuten schepperte es erstmals im von Neuer-Vertreter Jonas Urbig gehüteten Kasten der Gäste: Gianni Stensness setzte sich zentral im Sechzehner nach einem Eckball durch und köpfte den Ball ins rechte Eck. Noch schlimmer wurde es für die überlegenen Münchener, als der krasse Außenseiter aus Norwegen noch vor der Pause erhöhte: Nach einem traumhaft gespielten Konter setzte sich Peter Christiansen clever gegen Nathaniel Brown durch und vollstreckte platziert aus 20 Metern per Flachschuss.

Während die FCB-Granden Max Eberl und Jan-Christian Dreesen mit versteinerten Mienen auf der Tribüne saßen, fand TV-Experte Christoph Kramer deutliche Worte. Das 1:0 sei das "absolute Potenzmittel für Euphorie" und hätte sich aus Sicht der Bayern leicht vermeiden lassen.

Der Weltmeister von 2014 betonte zunächst, er sei "ein großer Fan der Spielweise des FCB unter Vincent Kompany in den letzten Jahren". Aber: "Gerade auswärts muss man in den frühen Minuten ein Stadion abkühlen und die Dinger auch mal auf die Tribüne schießen. Nur in den ersten Minuten! Damit man nicht in eine Situation kommt, in der ein ganzes Stadion den großen Glauben bekommt."

Die Bayern aber hatten versucht, sich von Beginn an spielerisch aus Vikings Pressing zu befreien. Das ging direkt schief, als Innenverteidiger Min-jae Kim in der ersten Minute gegen weit aufgerückte Hausherren an der Eckfahne die Kugel verlor. Die anschließende Flanke klärte Jonathan Tah zur Ecke und daraus resultierte der Gegentreffer.

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Ihre Überlegenheit münzten die Bayern in der Folge in nur wenige gefährliche Szenen um, sodass Kramer konstatierte, dass Stavanger "hier nicht wahnsinnig unverdient 2:0 führt". Für den Ex-Profi war vor allem die Spieleröffnung samt mangelnder Kreativität ein Manko.

"Upamecano würde dem Spiel des FC Bayern offensiv gut tun, auch wenn er ein Innenverteidiger ist", so Kramer. In der Tat brachte Kompany zum zweiten Durchgang den Franzosen. Auch Ismael Saibari und Alphonso Davies kamen in die Begegnung.