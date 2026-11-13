So seht Ihr Georgien gegen Ungarn mit einem VPN

Möchtet Ihr Euren gewohnten Streamingdienst mit mehr Sicherheit nutzen oder aus einem anderen Teil der Welt darauf zugreifen, wo möglicherweise geografische Beschränkungen gelten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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Einen zuverlässigen VPN-Dienst auswählen . Entscheidet Euch für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Entscheidet Euch für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Spielvorschau

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 12:00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Georgien empfängt Ungarn in der Boris Paichadze Dinamo Arena in Tiflis zum Spiel in Gruppe 2 der Liga B der UEFA Nations League. Die Mannschaft von Ramaz Svanadze will nach einer schwierigen Phase in diesem Wettbewerb wieder in die Erfolgsspur finden. Das Team von Marco Rossi reist dagegen mit Rückenwind und Aufstiegsambitionen an.

Georgien mangelt es in dieser Nations-League-Saison an Konstanz. Aus den letzten drei Gruppenspielen holte die Mannschaft nur einen Punkt. Dazu zählt auch die 0:1-Niederlage gegen Ungarn beim bislang letzten Aufeinandertreffen im Oktober.

Ungarn hat dagegen seinen Rhythmus gefunden. Rossis Mannschaft besiegte die Ukraine im letzten Spiel mit 2:1 und gewann bislang drei ihrer vier Nations-League-Partien. In der Gruppentabelle steht sie auf Platz zwei.

Für Georgien bietet dieses Spiel die Chance, die Negativserie zu beenden. Wieder auf heimischem Boden in Tiflis muss Svanadzes Mannschaft vor dem Tor konsequenter sein als in den vergangenen Wochen. In drei ihrer letzten vier Spiele blieb sie ohne Treffer.

Ungarn wird die Partie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ein Sieg in Tiflis würde Platz zwei festigen und den Aufstieg vor der Schlussphase der Gruppenphase in Reichweite halten.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragung von Georgien gegen Ungarn wissen müsst, einschließlich Anstoßzeit, TV-Sender und Livestream-Möglichkeiten.

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