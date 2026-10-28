Genoa gegen Juventus: Spieldetails

Italien Serie A - Spielwoche 9 28. Okt. 2026 - 15:45 Stadio Luigi Ferraris

Genoa CFC empfängt Juventus FC am Mittwoch, 28. Oktober 2026, um 21.45 Uhr SAST (19.45 Uhr GMT / 20.45 Uhr MEZ) am 9. Spieltag der Serie-A-Saison im Stadio Luigi Ferraris.

Offensivstarkes Mittelfeld trifft auf ligurischen Widerstand

Mit einem souveränen 2:0-Auswärtssieg in Lecce zeigte Juventus am Wochenende genau die Reaktion, die in der Liga nötig war. Damit ließ der Klub den Rückschlag gegen Lazio und das kräftezehrende 2:2-Remis gegen Rennes auf europäischer Bühne hinter sich. Nach den Toren von Weston McKennie und Douglas Luiz in der ersten Halbzeit richtet Juventus den Blick bereits auf die Aufgabe unter der Woche in Ligurien. Dort trifft die Mannschaft auf ein entschlossenes Genoa unter Daniele De Rossi, das nach dem wichtigen 1:0-Heimsieg gegen Venezia am Sonntag mit neuem Selbstvertrauen antritt. Mikael Ellertsson hatte den Sieg mit einem präzisen Treffer in der ersten Halbzeit gesichert.

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Schlüsselduell: Mikael Ellertsson gegen Pierre Kalulu

Gefahr über die Außenbahn: Mikael Ellertsson war gegen Venezia Genoas Matchwinner. Er erzielte in der 25. Minute den Führungstreffer und sorgte von den Außenbahnen aus immer wieder für Offensivimpulse. Seine direkten Läufe in die Halbräume werden Juventus’ Abwehr fordern.

Defensive Stabilität: Pierre Kalulu verleiht Juventus auf der rechten Abwehrseite weiterhin taktische Flexibilität. In Lecce brachte er 41 Pässe an und gewann seine beiden Bodenzweikämpfe. Kalulu soll Ellertssons Rückpässe von der Grundlinie unterbinden und zugleich das Umschaltspiel über die Außenbahn unterstützen.

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Mögliche Startelf von Genoa:

Bijlow; Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traore, Mitaj; Messias, El Shaarawy; Osmajic

Mögliche Startelf von Juventus:

Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, McKennie, Luiz, Sarr, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade

Teamnews und Kader

Genoa muss in diesem Spiel auf Joi Xheto Nuredini und Lorenzo Colombo verzichten, die beide als verletzt geführt werden. Trainer Daniele De Rossi hat noch keine voraussichtliche Startelf bestätigt. Weitere Informationen werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Bei Juventus ist die Verletztenliste länger. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien und Manuel Locatelli fallen allesamt verletzt aus. Spalletti hat noch keine bestätigte Aufstellung bekannt gegeben. Sobald weitere Informationen vorliegen, werden sie ergänzt.

Form

Genoa verbuchte in den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt verlor die Mannschaft in der Serie A mit 0:2 gegen Roma. In diesem Zeitraum unterlag sie außerdem Parma mit 1:2 und Rapid Bucuresti mit 0:2. Den einzigen Sieg holte Genoa beim 2:1 gegen Fiorentina in der Liga. Fünf erzielte und sieben kassierte Tore in diesen fünf Spielen spiegeln die Probleme sowohl in der Offensive als auch in der Defensive wider.

Juventus gewann zwei der vergangenen fünf Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor zweimal. Das jüngste Ergebnis war die schmerzhafte 0:3-Heimniederlage gegen Lazio in der Serie A. Zuvor gewann Juventus in der Europa League auswärts mit 2:1 gegen Celta Vigo und spielte in der Liga 1:1 gegen Cagliari. Der 2:0-Sieg gegen Atalanta war der Höhepunkt dieses Zeitraums. In den fünf Partien erzielte Juventus vier Tore und kassierte fünf.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 6. April 2026 statt, als Juventus Genoa in der Serie A empfing und mit 2:0 gewann. In den vergangenen fünf direkten Duellen dominierte Juventus mit vier Siegen, einem Unentschieden und keiner Niederlage. Genoa blieb in drei dieser fünf Begegnungen ohne Tor, während Juventus insgesamt neun Treffer erzielte.