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Italien Serie A
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Genua gegen Juventus in der Serie A: Juventus will im Luigi Ferraris gegen ein widerstandsfähiges Genua ein Ausrufezeichen setzen

CFC Genua - Juventus FC
Italien Serie A
CFC Genua
Juventus FC

Mit einem abgeklärten 2:0-Auswärtssieg bei Lecce fand Juventus in die Erfolgsspur zurück. Nun reist die Mannschaft ins Luigi-Ferraris-Stadion, wo sie auf den CFC Genua trifft, der durch seinen 1:0-Heimsieg gegen Venezia ebenfalls Auftrieb bekommen hat.

Genoa gegen Juventus: Spieldetails

crest
Italien Serie A - Spielwoche 9
Stadio Luigi Ferraris

Genoa CFC empfängt Juventus FC am Mittwoch, 28. Oktober 2026, um 21.45 Uhr SAST (19.45 Uhr GMT / 20.45 Uhr MEZ) am 9. Spieltag der Serie-A-Saison im Stadio Luigi Ferraris.

Offensivstarkes Mittelfeld trifft auf ligurischen Widerstand

Mit einem souveränen 2:0-Auswärtssieg in Lecce zeigte Juventus am Wochenende genau die Reaktion, die in der Liga nötig war. Damit ließ der Klub den Rückschlag gegen Lazio und das kräftezehrende 2:2-Remis gegen Rennes auf europäischer Bühne hinter sich. Nach den Toren von Weston McKennie und Douglas Luiz in der ersten Halbzeit richtet Juventus den Blick bereits auf die Aufgabe unter der Woche in Ligurien. Dort trifft die Mannschaft auf ein entschlossenes Genoa unter Daniele De Rossi, das nach dem wichtigen 1:0-Heimsieg gegen Venezia am Sonntag mit neuem Selbstvertrauen antritt. Mikael Ellertsson hatte den Sieg mit einem präzisen Treffer in der ersten Halbzeit gesichert.

Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images

Schlüsselduell: Mikael Ellertsson gegen Pierre Kalulu

Gefahr über die Außenbahn: Mikael Ellertsson war gegen Venezia Genoas Matchwinner. Er erzielte in der 25. Minute den Führungstreffer und sorgte von den Außenbahnen aus immer wieder für Offensivimpulse. Seine direkten Läufe in die Halbräume werden Juventus’ Abwehr fordern.

Defensive Stabilität: Pierre Kalulu verleiht Juventus auf der rechten Abwehrseite weiterhin taktische Flexibilität. In Lecce brachte er 41 Pässe an und gewann seine beiden Bodenzweikämpfe. Kalulu soll Ellertssons Rückpässe von der Grundlinie unterbinden und zugleich das Umschaltspiel über die Außenbahn unterstützen.

US Lecce v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images

Mögliche Startelf von Genoa:

Bijlow; Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traore, Mitaj; Messias, El Shaarawy; Osmajic

Mögliche Startelf von Juventus:

Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, McKennie, Luiz, Sarr, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade

Teamnews und Kader

CFC Genua vs Juventus FC Voraussichtliche Aufstellungen

3-5-2
CFC Genua crest
CFC Genua
GEN
Aufstellung
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
3-5-2
J. BijlowJ. BijlowLeo ÖstigardLeo ÖstigardJohan VásquezJohan VásquezA. MarcandalliA. MarcandalliM. FrendrupM. FrendrupS. El ShaarawyS. El ShaarawyM. EllertssonM. EllertssonHamed TraorèHamed TraorèT. BaldanziT. BaldanziVitinhaVitinhaM. OsmajicM. OsmajicG. VicarioG. VicarioG. BremerG. BremerF. GattiF. GattiJ. LucumiJ. LucumiW. McKennieW. McKennieP. KaluluP. KaluluD. LuizD. LuizT. KoopmeinersT. KoopmeinersA. CambiasoA. CambiasoR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniN. WoltemadeN. Woltemade
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
3-5-2
CFC Genua

Startelf

Juventus FC

Trainer

  • D. De Rossi
  • L. Spalletti

Genoa muss in diesem Spiel auf Joi Xheto Nuredini und Lorenzo Colombo verzichten, die beide als verletzt geführt werden. Trainer Daniele De Rossi hat noch keine voraussichtliche Startelf bestätigt. Weitere Informationen werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Bei Juventus ist die Verletztenliste länger. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien und Manuel Locatelli fallen allesamt verletzt aus. Spalletti hat noch keine bestätigte Aufstellung bekannt gegeben. Sobald weitere Informationen vorliegen, werden sie ergänzt.

Form

GEN

GEN - Form

PAR
N2-1
RBU
N2-0
FIO
S2-1
ROM
N2-0
VEN
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
4/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
JUV

JUV - Form

CGL
U1-1
CEL
S1-2
LAZ
N0-3
REN
U2-2
LEC
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Genoa verbuchte in den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt verlor die Mannschaft in der Serie A mit 0:2 gegen Roma. In diesem Zeitraum unterlag sie außerdem Parma mit 1:2 und Rapid Bucuresti mit 0:2. Den einzigen Sieg holte Genoa beim 2:1 gegen Fiorentina in der Liga. Fünf erzielte und sieben kassierte Tore in diesen fünf Spielen spiegeln die Probleme sowohl in der Offensive als auch in der Defensive wider.

Juventus gewann zwei der vergangenen fünf Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor zweimal. Das jüngste Ergebnis war die schmerzhafte 0:3-Heimniederlage gegen Lazio in der Serie A. Zuvor gewann Juventus in der Europa League auswärts mit 2:1 gegen Celta Vigo und spielte in der Liga 1:1 gegen Cagliari. Der 2:0-Sieg gegen Atalanta war der Höhepunkt dieses Zeitraums. In den fünf Partien erzielte Juventus vier Tore und kassierte fünf.

Direkter Vergleich

Head to Head

CFC GenuaUnentschiedenJuventus FC
0
1
4
Italien Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
2
CFC Genua badge
CFC Genua
GEN
0
END
Italien Serie A
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CFC Genua
GEN
0
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Juventus FC
JUV
1
END
Italien Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
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CFC Genua
GEN
0
END
Italien Serie A
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CFC Genua
GEN
0
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Juventus FC
JUV
3
END
Italien Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
0
CFC Genua badge
CFC Genua
GEN
0
END
0Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/5

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 6. April 2026 statt, als Juventus Genoa in der Serie A empfing und mit 2:0 gewann. In den vergangenen fünf direkten Duellen dominierte Juventus mit vier Siegen, einem Unentschieden und keiner Niederlage. Genoa blieb in drei dieser fünf Begegnungen ohne Tor, während Juventus insgesamt neun Treffer erzielte.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Lazio RomLazio RomLAZ
9810227+1525
S
S
S
S
S
2
Inter MailandInter MailandINT
87102310+1322
S
S
S
U
S
3
AS RomAS RomROM
9630238+1521
S
U
S
U
U
4
ComoComoCOM
9621178+920
S
S
S
U
N
5
AC MailandAC MailandMIL
8530167+918
S
S
U
S
U
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
U
S
N
S
U
7
Juventus FCJuventus FCJUV
8422118+314
S
N
U
S
N
8
FC TurinFC TurinTOR
94141414013
N
S
S
S
U
9
CagliariCagliariCGL
9414813-513
N
N
N
U
S
10
SSC NeapelSSC NeapelNAP
83231310+311
U
N
S
U
S
11
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
83141415-110
U
N
S
N
N
12
LecceLecceLEC
8305914-59
N
S
N
N
S
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
S
N
S
U
N
14
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
N
N
N
U
N
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
N
S
N
S
N
16
CFC GenuaCFC GenuaGEN
8215613-77
S
N
S
N
U
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
N
N
N
N
N
18
AC FlorenzAC FlorenzFIO
8116919-104
N
N
N
U
S
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
N
N
N
S
N
20
VenedigVenedigVEN
8107617-113
N
S
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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