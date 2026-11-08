So sehen Sie Gent gegen Kortrijk mit einem VPN

Möchten Sie Ihren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder aus einem anderen Teil der Welt darauf zugreifen, wo Sie möglicherweise auf geografische Beschränkungen stoßen? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Wählen Sie ein zuverlässiges VPN . Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Belgien DAZN Luxemburg DAZN

Verbinden Sie sich mit dem Server . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Anbieter. Rufen Sie die Website des Sportübertragungsanbieters auf, der die Rechte hält, oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

Melden Sie sich an und finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Anbieter oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Belgien Jupiler League - Spielwoche 11 8. Nov. 2026 - 10:00 Planet Group Arena

Gent empfängt Kortrijk in der Planet Group Arena in Gent zu einem Spiel der First Division A. Die beiden Mannschaften gehen mit unterschiedlicher Form in die Partie.

Die Mannschaft von Rik De Mil spielte zuletzt in der Conference League 0:0 gegen Kuopion PS. Damit setzte Gent eine schwierige Phase fort und blieb wettbewerbsübergreifend zum dritten Mal in Folge ohne Sieg.

Die überzeugendste Leistung der jüngsten Zeit zeigte Gent beim 4:0 gegen Anderlecht in der Liga. Der deutliche Sieg zeigte, welche Offensivqualitäten De Mil zur Verfügung stehen, wenn bei Gent alles zusammenpasst. Er steht in scharfem Kontrast zu den Niederlagen, die darauf folgten.

Kortrijk ist in schlechter Verfassung. Die Mannschaft von Daniel Beichler gewann nur eines ihrer letzten fünf Spiele in der First Division A und verlor zuletzt mit 1:3 gegen KV Mechelen. Damit steckt sie tief im Tabellenkeller fest.

Gent steht in der Tabelle der Jupiler League auf Platz vier, Kortrijk liegt abgeschlagen auf Rang 18. Der Abstand zwischen beiden Mannschaften sagt vor dem Duell bereits einiges aus.

Hier erfahren Sie alles darüber, wo Sie Gent gegen Kortrijk live sehen können, einschließlich der TV-Übertragung, der Livestream-Optionen und der Anstoßzeit.

Teamnews und Kader