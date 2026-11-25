So seht Ihr Gent gegen FK Crvena Zvezda mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Anbieter aufrufen. Besucht die Website des Sportrechteinhabers oder öffnet seine offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Conference League - Spielwoche 4 26. Nov. 2026 - 15:00 Planet Group Arena

Gent empfängt Crvena Zvezda in der Conference League in der Planet Group Arena in Gent. Beide Klubs wollen ihre Platzierung in der Ligaphase verbessern.

Die Belgier stehen auf Platz 18 und brauchen gute Ergebnisse, um nicht in Bedrängnis zu geraten. Das Team von Rik De Mil verlor am 22. November in der Liga mit 0:1 gegen SK Beveren. Zuvor hatte es Anfang des Monats Kortrijk mit 1:0 besiegt.

Gent tut sich zuletzt auf europäischer Bühne mit dem Toreschießen schwer. Im jüngsten Europapokalspiel kam die Mannschaft gegen KuPS nicht über ein 0:0 hinaus.

Crvena Zvezda steht in derselben Tabelle auf Platz 15 und reist mit einer deutlich besseren Form aus der heimischen Liga an. Das Team von Albert Riera besiegte FK Radnik Surdulica am 21. November in der Super Liga mit 2:0 und hat seine letzten fünf Spiele allesamt gewonnen.

Der serbische Klub schlug am 5. November auch Inter Club d'Escaldes in diesem Wettbewerb mit 2:1. Diese Serie verschafft Crvena Zvezda vor der Reise nach Belgien einen klaren Vorteil in Sachen Form.

Die beiden Klubs sind bereits auf europäischer Bühne aufeinandergetroffen: Crvena Zvezda gewann 2020 beide Spiele in der Europa League. Hier erfahrt Ihr alles Wissenswerte dazu, wie Ihr die Partie verfolgen könnt.

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