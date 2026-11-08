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Italien Serie A - Spielwoche 11 8. Nov. 2026 - 09:00 Stadio Luigi Ferraris

Genoa gegen AC Milan wird live und exklusiv im Stream auf DAZN übertragen. Um das Spiel zu verfolgen, ist ein Abonnement der Plattform erforderlich.

Der AC Milan von Ruben Amorim ist am elften Spieltag der Serie A bei Genoa im Stadio Luigi Ferraris zu Gast. Nach der deutlichen Heimniederlage gegen Ferencvaros in der Europa League reist Milan noch immer niedergeschlagen nach Marassi. Die Pleite hat die Euphorie nach dem Sieg im Derby della Madonnina gedämpft.

Genoa von Daniele De Rossi befindet sich dagegen in hervorragender Form. Der Klub hat seine letzten drei Ligaspiele gewonnen, darunter einen prestigeträchtigen Heimsieg gegen Juventus, und geht mit neuem Selbstvertrauen in die Partie.

Für den AC Milan ist die Lage in der Tabelle mit Platz fünf in der Serie A weiterhin positiv, doch die schwankenden Leistungen geben weiter Anlass zur Sorge. Amorim muss mit einem durch Verletzungen stark dezimierten Kader zurechtkommen, vor allem in der Abwehr. Zugleich mehren sich nach den europäischen Enttäuschungen die Fragen nach der mentalen Stabilität der Mannschaft.

Diego Moreira, der mit einem Tor und zwei Vorlagen zu den prägenden Spielern des Derbys gehörte, soll seine Leistung auch auswärts bestätigen. Der portugiesische Spieler ist eine der wenigen Quellen des Optimismus beim AC Milan, ebenso wie Gonçalo Ramos, der vor dem Tor nach Konstanz sucht.

Genoa steht dagegen auf dem zwölften Tabellenplatz. Die jüngsten Ergebnisse zeigen jedoch eine Mannschaft im Aufwind, die auch höher eingeschätzte Gegner schlagen kann. De Rossi hat Ausgewogenheit und eine klare Identität gefunden, und das Ferraris dürfte für jeden Gegner ein schwieriges Pflaster werden.

Hier gibt es alle Informationen dazu, wo Genoa gegen AC Milan live im TV und im Stream zu sehen ist.

Neuigkeiten zu den Teams

Genoa-Trainer Daniele De Rossi muss verletzungsbedingt auf Elias Havel, Lorenzo Venturino und Joi Xheto Nuredini verzichten. In der voraussichtlichen Startelf steht Bijlow im Tor. Die Dreierabwehr bilden Marcandalli, Oestigard und Vasquez, während El Shaarawy und Baldanzi Osmajic unterstützen.

Amorim steht dagegen vor einer regelrechten Abwehrkrise: Saelemaekers, Gabbia, Loftus-Cheek, Terracciano, Chukwueze, Pavlovic und Tomori fallen verletzt aus. In der voraussichtlichen Startelf des AC Milan dürfte Maignan im Tor stehen, mit De Winter, Gila und Diawara in der Abwehr, Estupinan als Linksverteidiger und dem Trio Moreira, Ramos und Pulisic im Angriff. Modric übernimmt die Spielgestaltung.

Aktuelle Form

Genoa geht mit vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in die Begegnung. Damit gehört das Team derzeit zu den formstärksten der Serie A. Am vergangenen Spieltag gewann Genoa mit 2:1 gegen Lecce, zuvor gab es zu Hause einen 2:0-Sieg gegen Juventus. In diesen fünf Partien erzielte die Mannschaft von De Rossi 6 Tore und kassierte 5.

Die Bilanz des AC Milan ist dagegen durchwachsener: zwei Siege, kein Unentschieden und drei Niederlagen in den letzten fünf Spielen in der Serie A und der Europa League. Zuletzt unterlag Milan Ferencvaros mit 0:2, davor stand ein 3:1-Derbysieg gegen Inter. In diesem Zeitraum erzielte Milan 6 Tore und kassierte 9 Gegentreffer. Diese Zahlen spiegeln die defensiven Probleme der Mannschaft wider.

Direkte Duelle

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften fand im Mai 2026 statt, als sich der AC Milan im Ferraris in der Serie A mit 2:1 durchsetzte. In den letzten fünf direkten Begegnungen stehen drei Siege für Milan und keiner für Genoa zu Buche, dazu kommen zwei Unentschieden. Insgesamt fielen in diesen fünf Duellen 14 Tore.

Tabelle

In der Serie A steht Genoa derzeit auf dem zwölften Tabellenplatz, während der AC Milan Rang fünf belegt.