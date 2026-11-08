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Italien Serie A
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Stadio Luigi Ferraris
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Genoa gegen Milan heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

CFC Genua - AC Mailand
CFC Genua
AC Mailand
Italien Serie A

So sehen Sie das Serie-A-Spiel zwischen Genua und AC Mailand: Anstoßzeit und Neuigkeiten zu den Teams

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crest
Italien Serie A - Spielwoche 11
Stadio Luigi Ferraris

Genoa gegen AC Milan wird live und exklusiv im Stream auf DAZN übertragen. Um das Spiel zu verfolgen, ist ein Abonnement der Plattform erforderlich.

Der AC Milan von Ruben Amorim ist am elften Spieltag der Serie A bei Genoa im Stadio Luigi Ferraris zu Gast. Nach der deutlichen Heimniederlage gegen Ferencvaros in der Europa League reist Milan noch immer niedergeschlagen nach Marassi. Die Pleite hat die Euphorie nach dem Sieg im Derby della Madonnina gedämpft.

Genoa von Daniele De Rossi befindet sich dagegen in hervorragender Form. Der Klub hat seine letzten drei Ligaspiele gewonnen, darunter einen prestigeträchtigen Heimsieg gegen Juventus, und geht mit neuem Selbstvertrauen in die Partie.

Für den AC Milan ist die Lage in der Tabelle mit Platz fünf in der Serie A weiterhin positiv, doch die schwankenden Leistungen geben weiter Anlass zur Sorge. Amorim muss mit einem durch Verletzungen stark dezimierten Kader zurechtkommen, vor allem in der Abwehr. Zugleich mehren sich nach den europäischen Enttäuschungen die Fragen nach der mentalen Stabilität der Mannschaft.

Diego Moreira, der mit einem Tor und zwei Vorlagen zu den prägenden Spielern des Derbys gehörte, soll seine Leistung auch auswärts bestätigen. Der portugiesische Spieler ist eine der wenigen Quellen des Optimismus beim AC Milan, ebenso wie Gonçalo Ramos, der vor dem Tor nach Konstanz sucht.

Genoa steht dagegen auf dem zwölften Tabellenplatz. Die jüngsten Ergebnisse zeigen jedoch eine Mannschaft im Aufwind, die auch höher eingeschätzte Gegner schlagen kann. De Rossi hat Ausgewogenheit und eine klare Identität gefunden, und das Ferraris dürfte für jeden Gegner ein schwieriges Pflaster werden.

Hier gibt es alle Informationen dazu, wo Genoa gegen AC Milan live im TV und im Stream zu sehen ist.

Neuigkeiten zu den Teams

CFC Genua vs AC Mailand Voraussichtliche Aufstellungen

3-5-2
CFC Genua crest
CFC Genua
GEN
Aufstellung
AC Mailand crest
AC Mailand
MIL
4-2-3-1
J. BijlowJ. BijlowLeo ÖstigardLeo ÖstigardA. MarcandalliA. MarcandalliJohan VásquezJohan VásquezHamed TraorèHamed TraorèM. EllertssonM. EllertssonT. BaldanziT. BaldanziM. FrendrupM. FrendrupS. El ShaarawyS. El ShaarawyL. ColomboL. ColomboM. OsmajicM. OsmajicM. MaignanM. MaignanK. De WinterK. De WinterM. GilaM. GilaPervis EstupinánPervis EstupinánS. DiawaraS. Diawarateam-logoD. MoreiraC. PulisicC. PulisicY. MusahY. MusahL. ModricL. ModricA. RabiotA. RabiotG. RamosG. Ramos
AC Mailand crest
AC Mailand
MIL
3-5-2
CFC Genua

Startelf

AC Mailand

Trainer

  • D. De Rossi
  • R. Amorim

Genoa-Trainer Daniele De Rossi muss verletzungsbedingt auf Elias Havel, Lorenzo Venturino und Joi Xheto Nuredini verzichten. In der voraussichtlichen Startelf steht Bijlow im Tor. Die Dreierabwehr bilden Marcandalli, Oestigard und Vasquez, während El Shaarawy und Baldanzi Osmajic unterstützen.

Amorim steht dagegen vor einer regelrechten Abwehrkrise: Saelemaekers, Gabbia, Loftus-Cheek, Terracciano, Chukwueze, Pavlovic und Tomori fallen verletzt aus. In der voraussichtlichen Startelf des AC Milan dürfte Maignan im Tor stehen, mit De Winter, Gila und Diawara in der Abwehr, Estupinan als Linksverteidiger und dem Trio Moreira, Ramos und Pulisic im Angriff. Modric übernimmt die Spielgestaltung.

Aktuelle Form

GEN

GEN - Form

FIO
S2-1
ROM
N2-0
VEN
S1-0
JUV
S2-0
LEC
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
7/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
MIL

MIL - Form

BOU
N3-0
UDI
S0-2
BOL
N2-4
INT
S3-1
FTC
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
7/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Genoa geht mit vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in die Begegnung. Damit gehört das Team derzeit zu den formstärksten der Serie A. Am vergangenen Spieltag gewann Genoa mit 2:1 gegen Lecce, zuvor gab es zu Hause einen 2:0-Sieg gegen Juventus. In diesen fünf Partien erzielte die Mannschaft von De Rossi 6 Tore und kassierte 5.

Die Bilanz des AC Milan ist dagegen durchwachsener: zwei Siege, kein Unentschieden und drei Niederlagen in den letzten fünf Spielen in der Serie A und der Europa League. Zuletzt unterlag Milan Ferencvaros mit 0:2, davor stand ein 3:1-Derbysieg gegen Inter. In diesem Zeitraum erzielte Milan 6 Tore und kassierte 9 Gegentreffer. Diese Zahlen spiegeln die defensiven Probleme der Mannschaft wider.

Direkte Duelle

Head to Head

CFC GenuaUnentschiedenAC Mailand
0
3
2
Italien Serie A
CFC Genua badge
CFC Genua
GEN
1
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
2
END
Italien Serie A
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
1
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CFC Genua
GEN
1
END
Italien Serie A
CFC Genua badge
CFC Genua
GEN
1
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
2
END
Italien Serie A
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
0
CFC Genua badge
CFC Genua
GEN
0
END
Italien Serie A
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
3
CFC Genua badge
CFC Genua
GEN
3
END
6Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften fand im Mai 2026 statt, als sich der AC Milan im Ferraris in der Serie A mit 2:1 durchsetzte. In den letzten fünf direkten Begegnungen stehen drei Siege für Milan und keiner für Genoa zu Buche, dazu kommen zwei Unentschieden. Insgesamt fielen in diesen fünf Duellen 14 Tore.

Tabelle

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Lazio RomLazio RomLAZ
11920248+1629
U
S
S
S
S
2
AS RomAS RomROM
118303110+2127
S
S
S
U
S
3
Inter MailandInter MailandINT
108112613+1325
N
S
S
S
S
4
ComoComoCOM
10721188+1023
S
S
S
S
U
5
AC MailandAC MailandMIL
106312112+921
S
N
S
S
U
6
FrosinoneFrosinoneFRC
116232415+920
N
S
S
U
S
7
Juventus FCJuventus FCJUV
105231310+317
S
N
S
N
U
8
BolognaBolognaBOL
115241614+217
S
S
S
S
N
9
CagliariCagliariCGL
115151015-516
S
N
N
N
N
10
SSC NeapelSSC NeapelNAP
114341713+415
U
N
S
U
N
11
FC TurinFC TurinTOR
114251517-214
U
N
N
S
S
12
CFC GenuaCFC GenuaGEN
104151014-413
S
S
S
N
S
13
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
103251620-411
N
U
U
N
S
14
LecceLecceLEC
113171222-1010
U
N
N
N
S
15
AC FlorenzAC FlorenzFIO
102261523-88
S
U
N
N
N
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
11227917-88
N
S
U
N
N
17
SassuoloSassuoloSAS
112271629-138
N
N
N
N
N
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
N
N
N
S
N
19
VenedigVenedigVEN
11209821-136
S
N
N
N
S
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
N
N
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

In der Serie A steht Genoa derzeit auf dem zwölften Tabellenplatz, während der AC Milan Rang fünf belegt.

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