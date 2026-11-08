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Italien Serie A - Spielwoche 11 8. Nov. 2026 - 09:00 Stadio Luigi Ferraris

Genoa gegen AC Mailand wird live und exklusiv im Stream auf DAZN übertragen. Um das Spiel zu verfolgen, ist ein Abonnement der Plattform erforderlich.

AC Mailand von Ruben Amorim ist am elften Spieltag der Serie A bei Genoa im Stadio Luigi Ferraris zu Gast. Nach der deutlichen Heimniederlage gegen Ferencvaros in der Europa League reist AC Mailand noch immer mit gesenktem Kopf nach Marassi. Die Niederlage hat die Euphorie gedämpft, die der Sieg im Derby della Madonnina ausgelöst hatte.

Genoa von Daniele De Rossi befindet sich dagegen in hervorragender Form. Die Mannschaft hat ihre letzten drei Ligaspiele gewonnen, darunter ein prestigeträchtiger Heimsieg gegen Juventus, und geht mit neu gewonnenem Selbstvertrauen in die Partie.

Für AC Mailand ist die Lage in der Tabelle mit Platz fünf in der Serie A weiterhin positiv, doch die wechselhaften Leistungen bereiten weiter Sorgen. Amorim muss mit einem durch Verletzungen stark dezimierten Kader zurechtkommen, vor allem in der Abwehr. Zudem mehren sich nach den Enttäuschungen auf europäischer Bühne die Fragen nach der mentalen Stabilität der Mannschaft.

Diego Moreira, der das Derby mit einem Tor und zwei Vorlagen entscheidend geprägt hat, soll seine Leistung nun auch auswärts bestätigen. Der Portugiese ist neben Gonçalo Ramos, der vor dem Tor nach Konstanz sucht, einer der wenigen Gründe für Optimismus bei AC Mailand.

Genoa steht dagegen auf Tabellenplatz zwölf. Die jüngsten Ergebnisse zeigen jedoch eine Mannschaft im Aufwind, die auch höher eingeschätzte Gegner schlagen kann. De Rossi hat Ausgewogenheit und eine klare Identität gefunden, und das Ferraris dürfte für jeden Gegner ein schwieriges Pflaster werden.

Hier findet ihr alle Informationen dazu, wo Genoa gegen AC Mailand live im TV und im Stream zu sehen ist.

Teamnews

Genoa von Daniele De Rossi muss verletzungsbedingt auf Elias Havel, Lorenzo Venturino und Joi Xheto Nuredini verzichten. In der voraussichtlichen Startelf steht Bijlow im Tor. Die Dreierkette bilden Marcandalli, Oestigard und Vasquez, während El Shaarawy und Baldanzi Osmajic unterstützen.

Amorim steht dagegen vor einem regelrechten Verletzungsnotstand in der Abwehr: Saelemaekers, Gabbia, Loftus-Cheek, Terracciano, Chukwueze, Pavlovic und Tomori fallen verletzt aus. In der voraussichtlichen Startelf von AC Mailand dürfte Maignan im Tor stehen. De Winter, Gila und Diawara bilden die Abwehr, Estupinan spielt als Linksverteidiger. Im Angriff ist das Trio Moreira, Ramos und Pulisic vorgesehen, Modric übernimmt die Spielgestaltung.

Aktuelle Form

Genoa geht mit vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in die Begegnung. Das ist derzeit eine der besten Bilanzen in der Serie A. Am vergangenen Spieltag gewann Genoa mit 2:1 gegen Lecce, zuvor hatte die Mannschaft Juventus zu Hause mit 2:0 besiegt. In diesen fünf Partien erzielte das Team von De Rossi 6 Tore und kassierte 5 Gegentreffer.

Die Bilanz von AC Mailand ist dagegen durchwachsener: zwei Siege, kein Unentschieden und drei Niederlagen in den letzten fünf Spielen in Serie A und Europa League. Zuletzt verlor die Mannschaft mit 0:2 gegen Ferencvaros. Davor hatte sie das Derby gegen Inter mit 3:1 gewonnen. AC Mailand erzielte in diesem Zeitraum 6 Tore und kassierte 9 Gegentreffer. Diese Zahlen spiegeln die defensiven Schwierigkeiten der Mannschaft wider.

Direktvergleich

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften fand im Mai 2026 statt, als sich AC Mailand in der Serie A im Ferraris mit 2:1 durchsetzte. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann AC Mailand drei, Genoa keines. Zweimal trennten sich die Teams unentschieden. Insgesamt fielen in diesen fünf Begegnungen 14 Tore.

Tabelle

In der Serie A steht Genoa derzeit auf Platz zwölf, AC Mailand belegt Tabellenplatz fünf.