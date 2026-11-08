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Italien Serie A
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Stadio Luigi Ferraris
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Genoa gegen AC Milan heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

CFC Genua - AC Mailand
CFC Genua
AC Mailand
Italien Serie A

So seht Ihr das Serie-A-Spiel zwischen Genua und der AC Mailand: Anstoßzeit und Teamnews

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crest
Italien Serie A - Spielwoche 11
Stadio Luigi Ferraris

Genoa gegen AC Mailand wird live und exklusiv im Stream auf DAZN übertragen. Um das Spiel zu verfolgen, ist ein Abonnement der Plattform erforderlich.

AC Mailand von Ruben Amorim ist am elften Spieltag der Serie A bei Genoa im Stadio Luigi Ferraris zu Gast. Nach der deutlichen Heimniederlage gegen Ferencvaros in der Europa League reist AC Mailand noch immer mit gesenktem Kopf nach Marassi. Die Niederlage hat die Euphorie gedämpft, die der Sieg im Derby della Madonnina ausgelöst hatte.

Genoa von Daniele De Rossi befindet sich dagegen in hervorragender Form. Die Mannschaft hat ihre letzten drei Ligaspiele gewonnen, darunter ein prestigeträchtiger Heimsieg gegen Juventus, und geht mit neu gewonnenem Selbstvertrauen in die Partie.

Für AC Mailand ist die Lage in der Tabelle mit Platz fünf in der Serie A weiterhin positiv, doch die wechselhaften Leistungen bereiten weiter Sorgen. Amorim muss mit einem durch Verletzungen stark dezimierten Kader zurechtkommen, vor allem in der Abwehr. Zudem mehren sich nach den Enttäuschungen auf europäischer Bühne die Fragen nach der mentalen Stabilität der Mannschaft.

Diego Moreira, der das Derby mit einem Tor und zwei Vorlagen entscheidend geprägt hat, soll seine Leistung nun auch auswärts bestätigen. Der Portugiese ist neben Gonçalo Ramos, der vor dem Tor nach Konstanz sucht, einer der wenigen Gründe für Optimismus bei AC Mailand.

Genoa steht dagegen auf Tabellenplatz zwölf. Die jüngsten Ergebnisse zeigen jedoch eine Mannschaft im Aufwind, die auch höher eingeschätzte Gegner schlagen kann. De Rossi hat Ausgewogenheit und eine klare Identität gefunden, und das Ferraris dürfte für jeden Gegner ein schwieriges Pflaster werden.

Hier findet ihr alle Informationen dazu, wo Genoa gegen AC Mailand live im TV und im Stream zu sehen ist.

Teamnews

CFC Genua vs AC Mailand Aufstellungen

3-5-2
CFC Genua crest
CFC Genua
GEN
Aufstellung
AC Mailand crest
AC Mailand
MIL
3-4-2-1
J. BijlowJ. BijlowLeo ÖstigardLeo ÖstigardA. MarcandalliA. MarcandalliJohan VásquezJohan VásquezHamed TraorèHamed TraorèK. EhizibueK. EhizibueM. EllertssonM. EllertssonS. WiafeS. WiafeVitinhaVitinhaM. OsmajicM. OsmajicJ. MessiasJ. MessiasM. MaignanM. MaignanK. De WinterK. De WinterM. GilaM. GilaS. DiawaraS. Diawarateam-logoD. MoreiraC. PulisicC. PulisicA. RabiotA. RabiotY. MusahY. MusahL. ModricL. ModricAlphadjo CissèAlphadjo CissèG. RamosG. Ramos
AC Mailand crest
AC Mailand
MIL
3-5-2
CFC Genua

Startelf

AC Mailand

Ersatzspieler

Trainer

  • D. De Rossi
  • R. Amorim

Genoa von Daniele De Rossi muss verletzungsbedingt auf Elias Havel, Lorenzo Venturino und Joi Xheto Nuredini verzichten. In der voraussichtlichen Startelf steht Bijlow im Tor. Die Dreierkette bilden Marcandalli, Oestigard und Vasquez, während El Shaarawy und Baldanzi Osmajic unterstützen.

Amorim steht dagegen vor einem regelrechten Verletzungsnotstand in der Abwehr: Saelemaekers, Gabbia, Loftus-Cheek, Terracciano, Chukwueze, Pavlovic und Tomori fallen verletzt aus. In der voraussichtlichen Startelf von AC Mailand dürfte Maignan im Tor stehen. De Winter, Gila und Diawara bilden die Abwehr, Estupinan spielt als Linksverteidiger. Im Angriff ist das Trio Moreira, Ramos und Pulisic vorgesehen, Modric übernimmt die Spielgestaltung.

CFC Genua

Verletzungen und Sperren

AC Mailand

Aktuelle Form

GEN

GEN - Form

FIO
S2-1
ROM
N2-0
VEN
S1-0
JUV
S2-0
LEC
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
7/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
MIL

MIL - Form

BOU
N3-0
UDI
S0-2
BOL
N2-4
INT
S3-1
FTC
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
7/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Genoa geht mit vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in die Begegnung. Das ist derzeit eine der besten Bilanzen in der Serie A. Am vergangenen Spieltag gewann Genoa mit 2:1 gegen Lecce, zuvor hatte die Mannschaft Juventus zu Hause mit 2:0 besiegt. In diesen fünf Partien erzielte das Team von De Rossi 6 Tore und kassierte 5 Gegentreffer.

Die Bilanz von AC Mailand ist dagegen durchwachsener: zwei Siege, kein Unentschieden und drei Niederlagen in den letzten fünf Spielen in Serie A und Europa League. Zuletzt verlor die Mannschaft mit 0:2 gegen Ferencvaros. Davor hatte sie das Derby gegen Inter mit 3:1 gewonnen. AC Mailand erzielte in diesem Zeitraum 6 Tore und kassierte 9 Gegentreffer. Diese Zahlen spiegeln die defensiven Schwierigkeiten der Mannschaft wider.

Direktvergleich

Head to Head

CFC GenuaUnentschiedenAC Mailand
0
3
2
Italien Serie A
CFC Genua badge
CFC Genua
GEN
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AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
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END
Italien Serie A
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AC Mailand
MIL
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CFC Genua
GEN
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Italien Serie A
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CFC Genua
GEN
1
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AC Mailand
MIL
2
END
Italien Serie A
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AC Mailand
MIL
0
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CFC Genua
GEN
0
END
Italien Serie A
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AC Mailand
MIL
3
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CFC Genua
GEN
3
END
6Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften fand im Mai 2026 statt, als sich AC Mailand in der Serie A im Ferraris mit 2:1 durchsetzte. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann AC Mailand drei, Genoa keines. Zweimal trennten sich die Teams unentschieden. Insgesamt fielen in diesen fünf Begegnungen 14 Tore.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Lazio RomLazio RomLAZ
11920259+1629
U
S
S
S
S
2
AS RomAS RomROM
118303110+2127
S
S
S
U
S
3
Inter MailandInter MailandINT
108112613+1325
N
S
S
S
S
4
ComoComoCOM
10721188+1023
S
S
S
S
U
5
AC MailandAC MailandMIL
106312112+921
S
N
S
S
U
6
FrosinoneFrosinoneFRC
116232415+920
N
S
S
U
S
7
Juventus FCJuventus FCJUV
105231310+317
S
N
S
N
U
8
BolognaBolognaBOL
115241614+217
S
S
S
S
N
9
CagliariCagliariCGL
115151015-516
S
N
N
N
N
10
SSC NeapelSSC NeapelNAP
114341814+415
U
N
S
U
N
11
FC TurinFC TurinTOR
114251517-214
U
N
N
S
S
12
CFC GenuaCFC GenuaGEN
104151014-413
S
S
S
N
S
13
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
103251620-411
N
U
U
N
S
14
LecceLecceLEC
113171222-1010
U
N
N
N
S
15
AC FlorenzAC FlorenzFIO
102261523-88
S
U
N
N
N
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
11227917-88
N
S
U
N
N
17
SassuoloSassuoloSAS
112271629-138
N
N
N
N
N
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
N
N
N
S
N
19
VenedigVenedigVEN
11209821-136
S
N
N
N
S
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
N
N
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

In der Serie A steht Genoa derzeit auf Platz zwölf, AC Mailand belegt Tabellenplatz fünf.

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