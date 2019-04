Gennaro Gattuso zu Newcastle? "Das sind unbegründete Gerüchte"

Gattusos Zukunft bei Milan ist ungewiss. Nach Newcastle geht es für ihn Stand jetzt allerdings auch nicht.

Gennaro Gattuso, aktuell Coach des Serie-A-Klubs , hat keine Ambitionen auf das Traineramt beim englischen Erstligisten . Der Italiener widersprach im Interview mit Rai Sports Spekulationen, die ihn als möglichen Nachfolger von Rafael Benitez bei den Magpies genannt hatten. "Newcastle? Das sind unbegründete Gerüchte", sagte Gattuso.

Benitez' Vertrag läuft im Sommer aus. Newcastles Klubführung möchte mit ihm verlängern, eine Einigung ist allerdings aktuell noch nicht in Sicht und zahlreiche Kandidaten werden gehandelt - darunter eben auch Gattuso.

Der Weltmeister von 2006 war vor wenigen Tagen auch bei Serie-A-Konkurrent im Gespräch. In der Hauptstadt hört Interimstrainer Claudio Ranieri nach der Saison auf, die Roma ist auf der Suche nach einem neuen Trainer.

AC Mailand: Leonardo könnte wieder Trainer werden

Bei Milan und Gattuso deutet sich nach den mäßigen Resultaten der letzten Wochen eine Trennung an: Sportdirektor Leonardo möchte angeblich gerne ohne den langjährigen Mittelfeldspieler der Rossoneri weiterarbeiten. Sport Mediaset berichtete sogar, dass Leonardo selbst den Trainerposten übernehmen könnte. In der Saison 2009/2010 trainierte der Brasilianer Milan bereits und landete mit dem Klub auf Platz drei in der Tabelle.

Im Moment drohen die Mailänder erneut die zu verpassen. Noch befinden sich die Gattuso-Schützlinge auf Platz vier in der , von den letzten sechs Spielen gewannen sie jedoch nur eines.