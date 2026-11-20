So seht Ihr Genk gegen RAAL La Louviere mit einem VPN

Ihr möchtet Euren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder aus einer anderen Weltregion darauf zugreifen, in der geografische Beschränkungen gelten könnten? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Anbieter aufrufen. Besucht die Website des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Belgien Jupiler League - Spielwoche 12 21. Nov. 2026 - 12:15 Cegeka Arena

Genk empfängt RAAL La Louviere in der Cegeka Arena zu einer Partie der First Division A, bei der es an beiden Enden der Tabelle um viel geht. Das Team von Timmy Simons will vor eigenem Publikum seine schwache Serie beenden, während die Gäste von Sven Vandenbroeck als Tabellenletzter anreisen.

Genk steht in der Jupiler League auf Platz sieben, doch die jüngsten Ergebnisse waren alles andere als überzeugend. Drei Niederlagen in den letzten vier Pflichtspielen werfen Fragen nach der Konstanz auf. Ein Heimspiel gegen einen Gegner in Schwierigkeiten ist genau die Art von Partie, die Genk gewinnen muss.

RAAL La Louviere tut sich in der höchsten Spielklasse schwer. Auf dem 17. und letzten Tabellenplatz hat das Team vier seiner letzten fünf Spiele verloren und dabei viele Gegentore kassiert. Die Reise nach Genk gehört zu den schwierigsten noch anstehenden Aufgaben.

Die beiden Klubs trafen in der vergangenen Saison zweimal aufeinander, wobei bemerkenswert viele Tore fielen. Ihr jüngstes Duell endete 5:5. Das Ergebnis zeigt, wie unberechenbar diese Begegnung unabhängig von der Tabellenplatzierung sein kann.

Für Genk ist ein Heimsieg inzwischen Pflicht. Für RAAL wäre ein Punkt oder mehr ein deutliches Zeichen im Kampf um den Klassenerhalt. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um dieses Duell in der First Division A live zu sehen.

Personal und Kader