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Gençlerbirliği vs. Gaziantep FK: Anstoßzeit

Süper Lig - Spielwoche 12 21. Nov. 2026 - 05:30 Eryaman Stadyumu

Im Eryaman Stadyumu in Ankara empfängt Gençlerbirliği den Tabellennachbarn Gaziantep FK in der Süper Lig. Beide Mannschaften befinden sich im unteren Tabellenbereich und brauchen dringend Punkte.

Bernd Storck steht mit Gençlerbirliği unter Druck. Das Team verlor zuletzt deutlich mit 0:3 gegen Beşiktaş und hat in der Liga zuletzt dreimal in vier Spielen verloren.

Gaziantep FK reist unter Trainer Volkan Demirel nach Ankara und befindet sich in einer tiefen Formkrise. Vier der letzten fünf Pflichtspiele gingen verloren, darunter Niederlagen gegen Kasımpaşa und Trabzonspor.

Das direkte Duell zwischen diesen beiden Klubs hat in den vergangenen Jahren oft enge Partien gebracht. Beide Seiten wissen, dass ein Sieg heute den Abstand zur Abstiegszone verringern kann.

Nachfolgend findest du alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.

Themen der Woche: Was war bei Gençlerbirliği und Gaziantep FK los?

Gençlerbirliği kommt auf eine Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Der jüngste Auftritt war eine 0:3-Niederlage gegen Beşiktaş in der Süper Lig, während zuvor ein deutliches 5:0 gegen Alanyaspor gelang. Insgesamt erzielte das Team in diesem Zeitraum elf Tore und kassierte sechs. Gaziantep FK weist eine schwächere Bilanz vor: ein Sieg und vier Niederlagen in den letzten fünf Pflichtspielen. Das Team verlor zuletzt mit 0:2 gegen Kasımpaşa und davor mit 0:2 gegen Trabzonspor. Lediglich der Pokalsieg gegen Etimesgut Spor Kulubu mit 4:0 unterbrach die Niederlagenserie.

Gençlerbirliği vs. Gaziantep FK: Aufstellungen

Gençlerbirliği vs. Gaziantep FK: Form

Gençlerbirliği vs. Gaziantep FK: Bilanz direkte Duelle

Gençlerbirliği vs. Gaziantep FK: Die Tabellen