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Daniel Buse

Genau vor dem Champions-League-Duell: Star des FC Bayern ist offenbar bei Arsenal ein Thema

Bundesliga
Bayern München
M. Kim
FC Arsenal
Premier League

Schon im Sommer waren die Gunners angeblich an ihm dran - und dieses Interesse soll immer noch bestehen.

Beim FC Arsenal wird angeblich intern über eine Verpflichtung von Bayern Münchens Innenverteidiger Min-jae Kim diskutiert. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach habe mit Maurizio Micheli, der Chefscout der Gunners, den Südkoreaner beim Premier-League-Meister zum Thema gemacht. Ein Wechsel im Wintertransferfenster sei jedoch unrealistisch, für einen späteren Zeitpunkt könnte ein Interesse aber konkreter werden.

Kim steht bei den Münchnern noch bis 2028 unter Vertrag, dem Bericht zufolge sind sogar Gespräche über eine Verlängerung der Zusammenarbeit für die nähere Zukunft geplant. Dabei ist der 29-Jährige im Ranking der FCB-Innenverteidiger nominell nur auf dem dritten Platz hinter Dayot Upamecano und Jonathan Tah.

Dass ausgerechnet Micheli nun Kim vorgeschlagen habe, ist nicht überraschend: Der Italiener arbeitete zuvor für Napoli und holte in dieser Zeit den Südkoreaner für 19 Millionen Euro Ablöse im Jahr 2022 von Fenerbahce aus Istanbul. Nur ein Jahr später ging es für Kim für 50 Millionen Euro weiter zu den Bayern.

Welcher Klub wollte Min-Jae Kim im Sommer haben?

Bereits im vergangenen Sommer soll es gesteigertes Arsenal-Interesse an Kim gegeben haben. Der englische Meister habe laut einem tz-Bericht bei den Münchnern angefragt, weil er einen Ersatz für William Saliba suchte, der nach einer Rücken-Operation lange ausfällt. Kim habe sich jedoch gegen einen Wechsel entschieden und mit seiner Herausforderer-Rolle beim FC Bayern angefreundet. Arsenal holte schließlich stattdessen Ezri Konsa von Aston Villa für 60 Millionen Euro.

Borussia Dortmund v FC Bayern München - Franz Beckenbauer SupercupGetty Images

Kim stand in der laufenden Saison in sechs Pflichtspielen für den FC Bayern insgesamt 489 Minuten auf dem Platz, ohne einen Scorerpunkt zu verbuchen. Am kommenden Mittwoch, 21. Oktober, empfangen die Münchner nun Arsenal am dritten Liga-Spieltag der Champions League.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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