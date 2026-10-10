Bei talkSPORT zählte der langjährige Angreifer Aston Villas drei Spieler auf, von denen er glaubt, dass sie nach der XXL-Länderspielpause durchstarten. Neben dem ehemaligen Freiburger Johan Manzambi (20, Villa) und Ismaila Sarr (28, Crystal Palace) nannte Agbonlahor eben auch Wirtz.

Zunächst mutmaßte er, die Länderspielpause sei "vielleicht zum richtigen Zeitpunkt für ihn gekommen, denn er hat für Deutschland ein atemberaubendes Tor geschossen". Agbonlahor bezog sich auf Wirtz' eleganten Treffer beim 2:0-Sieg der DFB-Elf in der Nations League gegen Serbien. "Da hat er eine unglaubliche Cruyff-Drehung gemacht", staunte der Ex-Profi. "Und dann hat er den Ball in die Ecke geschoben. Fantastischer Abschluss! Genau das muss er im Liverpool-Trikot machen."

Und das ist das Problem. Wirtz läuft seit seinem 125-Millionen-Euro-Transfer von Bayer Leverkusen an die Anfield Road im Sommer 2025 meist den hohen Ansprüchen hinterher. Nach durchwachsener erster Spielzeit steht er auch in dieser Saison bei nur einem Assist und keinem Treffer in fünf Einsätzen in der Premier League.

Geht es nach Agbonlahor könnte am Sonntag eine wegweisende Begegnung anstehen: "Das ist die Art von Spiel. Manchester City kommt nach Anfield. Du wurdest für 115 Millionen Pfund gekauft. Geh raus und zeig, warum Liverpool so viel in dich investiert hat!" Er schloss: "Ich drücke ihm die Daumen, dass er es schafft, denn ich mag ihn. Talentierter Spieler!"

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Deutschlands neu formierte Nationalmannschaft gewann nur besagtes Spiel gegen Serbien in der letzten Länderspielpause. Dazu setzte es eine Niederlage gegen Griechenland sowie zwei Remis gegen die Niederlande und erneut die Griechen. Wirtz gehörte dabei zu den besten Spielern im Team des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp.

Florian Wirtz' Liverpool-Leistungen geben Rätsel auf

Die Diskrepanz seiner Leistungen in der DFB-Elf und in Liverpool war jüngst auch ein Thema beim ehemaligen Bundesligastürmer Jan Aage Fjörtoft. Er staunte bei ESPN: "Unglaublich. Es gibt einige Rätsel im Fußball. Die Handspielregel - die werden wir nie mehr verstehen. Und zweitens: Was ist mit Florian Wirtz bei Liverpool los?"

Weiter meinte der Norweger über Wirtz, der in insgesamt 55 Pflichtspielen für die Reds auf sieben Tore und elf Vorlagen kommt: "Wenn wir ihn so spielen sehen … da ist eine andere Körpersprache, da ist eine andere Intensität, da ist eine andere Energie. Ich meine, wir müssen herausfinden, was los ist. Wir können nicht herausfinden, warum er es für Liverpool nicht bringt."

Für Liverpool ist das anstehende Duell mit City wichtig: Der Saisonstart lief unter dem neuen Cheftrainer Andoni Iraola nicht vollständig nach Plan. Aktuell belegen Wirtz und seine Mitspieler Rang sechs in der Tabelle. Der Rückstand auf Spitzenreiter City beträgt bereits sechs Zähler und mit einer Niederlage am Sonntag könnte Liverpool früh den Anschluss verlieren.

Personell stehen die Vorzeichen allerdings nicht gut: Mit Toptorschütze Alexander Isak (27) und Flügelstürmer Cody Gakpo (27) fehlen zwei wichtige Wirtz-Nebenleute im Angriff verletzungsbedingt.

Außerdem wird das Spiel mit Spannung erwartet, weil es der erste City-Auftritt in der Premier League seit dem Schuldspruch wegen 114 Verstößen gegen die Finanzregeln im englischen Oberhaus ist.