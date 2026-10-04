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Cristiano RonaldoGetty Images
Jochen Tittmar

Gelöschte Instagram-Story mit falschem Zitat! Frau von Cristiano Ronaldo knüpft sich Portugals Coach vor

UEFA Nations League A
Portugal - Norwegen
Portugal
C. Ronaldo
B. Fernandes

Cristiano Ronaldos Frau hat im Streit mit Nationaltrainer Jorge Jesus weiteres Öl ins Feuer gegossen.

Georgina Rodriguez, die Ehefrau von Cristiano Ronaldo, hat sich angeblich mit scharfer Kritik an Nationaltrainer Jorge Jesus gewandt und dabei ein falsches Zitat verwendet. Nach dem abrupten Abreise-Eklat um Cristiano Ronaldo aus dem Quartier der portugiesischen Nationalmannschaft spitzt sich der Konflikt weiter zu. Laut der Zeitung A Bola postete Rodriguez am Samstagabend eine Instagram-Story, in der sie dem Nationaltrainer fehlende Autorität vorwarf.

Das von ihr genutzte Zitat, das sie fälschlicherweise dem früheren Manchester-United-Coach Sir Alex Ferguson zuschrieb, lautete: "Wenn Jorge Jesus im Innersten wusste, dass er nicht vorhatte, ihn einzusetzen, warum hat er ihn dann überhaupt nominiert? Um ein Zeichen zu setzen? Das ist keine Autorität, das ist Unsicherheit."

Zusätzlich versah sie den Post mit dem Kommentar: "Ich weiß nicht, wie dieser Mann den Namen Christi tragen kann." Der Post wurde nach kurzer Zeit wieder gelöscht.

Der Auslöser des Streits war das Nations-League-Spiel gegen Norwegen. Ronaldo saß beim 2:1-Erfolg über die vollen 90 Minuten auf der Ersatzbank - ein Novum in der 18-jährigen Nationalmannschaftskarriere des Superstars. Am Mittwochabend verließ der Offensivakteur das Trainingslager im Privatjet.

Cristiano Ronaldo Portugal 2026/27Getty Images

Rafael Leao übernimmt Rückennummer von Cristiano Ronaldo

Über die sozialen Medien kündigte der Kapitän eine Klarstellung an: "Zu gegebener Zeit werde ich allen Portugiesen die Wahrheit über die Gründe mitteilen, die mich zu meinem Abschied aus der Nationalmannschaft bewogen haben, der ich mich stets mit vollem Einsatz gewidmet habe." Bereits am Folgetag wurde Ronaldos gewohnte Rückennummer sieben an Rafael Leao vergeben.

Auch aus dem Umfeld des Spielers gab es heftige Reaktionen. Ronaldos Schwester Elma Aveiro sowie der Moderator Piers Morgan griffen den Nationaltrainer öffentlich an. Morgan bezeichnete den 72-jährigen Übungsleiter dabei als "arrogantes Arschloch".

Jesus verteidigte seine Entscheidung auf der Pressekonferenz vor dem Norwegen-Spiel derweil erneut: "Es hat sich nichts geändert. Es gibt Spieler mit einem besonderen Status, aber die Regeln gelten für alle gleich. Das habe ich während meiner gesamten Karriere so gesehen und daran werde ich auch festhalten."

Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images

Was sagte Bruno Fernandes über Cristiano Ronaldo?

Innerhalb des Kaders bemühte sich indes Bruno Fernandes um Schadensbegrenzung. Der Mittelfeldspieler sagte: "Ich habe mit Cristiano Ronaldo gesprochen und ihm gesagt, dass er das größte Idol unserer Nationalmannschaft und unseres Landes ist und immer bleiben wird."

Fernandes forderte zugleich eine Aufarbeitung der Geschehnisse: "Unsere Nationalmannschaft ist vereint, nicht geteilt. Die Angelegenheiten müssen intern geklärt werden und für beide Seiten gut enden."

Nach Informationen der Sportzeitung Marca sowie des Blattes Correio da Manha beabsichtigt Pedro Proenca, der Präsident des portugiesischen Fußballverbandes, im Anschluss an die Länderspielpause ein klärendes Gespräch zwischen den beiden Parteien anzusetzen.

Während Jesus für einen solchen Austausch offen sein soll, steht die Rückmeldung von Ronaldo noch aus. Unabhängig vom Ausgang des geplanten Treffens hat Jesus angekündigt, seine Sicht der Dinge nach der anstehenden Partie gegen Norwegen am Sonntag darzulegen.

Häufig gestellte Fragen

Mit 41 Jahren hat Cristiano Ronaldo nicht mehr die Schnelligkeit und Spritzigkeit wie zu Beginn seiner Karriere, als er vor allem auf den Flügeln spielte. Inzwischen ist der Portugiese auf dem Feld vor allem in der Sturmspitze als torgefährlicher Angreifer zu finden.

Cristiano Ronaldo wurde am 5. Februar 1985 als jüngstes von vier Kindern in der Gemeinde Santo Antonio in Funchal, der Hauptstadt der portugiesischen Insel Madeira, geboren.

Aktuell trägt Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr FC die Rückennummer 7, und auch bei der portugiesischen Nationalmannschaft läuft der Angreifer mit dieser Trikotnummer auf. Das war jedoch nicht immer so. Zu Beginn seiner Karriere trug er bei Sporting Lissabon die Nummer 28, anschließend lief er bei Manchester United und Real Madrid mit der Rückennummer 7 auf, wobei Ronaldo bei den Madrilenen kurzeitig die Trikotnummer 9 inne hat. In der portugiesischen Nationalmannschaft lief Cristiano Ronaldo zudem bereits mit den Rückennummern 11 und 17 auf.

Cristiano Ronaldo ist 1,87 Meter groß. Trotz seiner Körpergröße war CR7 in seiner besten Zeit für seine Schnelligkeit bekannt.

Cristiano Ronaldo weist derzeit ein Körpergewicht von 83 Kilogramm auf. Der Portugiese ist bekannt für sein Hartes Training und eine strenge Ernährung. Trotz seines Alters von 41 Jahren ist Ronaldo körperlich weiterhin topfit.

Die Schuhgröße von Cristiano Ronaldo beträgt 41,5, was für seine Körpergröße vergleichsweise klein ist.

Cristiano Ronaldo ist Rechtsfuß. Doch auch sein linker Fuß zählt zu seinen Stärken. Bereits über 140 Tore konnte er mit dem linken Fuß erzielen.

In der Jugend hat Cristiano Ronaldo bei insgesamt drei Vereinen gespielt. Als Achtjähriger trat er in den Amateurklub CF Andorinha ein. Anschließend wechselte Ronaldo zu Nacional Funchal und dann aufs portugiesisches Festland zu Sporting Lissabon, wo er letztendlich sein Profidebüt gab.

Cristiano Ronaldo wohnt derzeit in einem Anwesen im exklusiven Wohngebiet Al Muhammadiyah in Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, wo der Angreifer seit 2023 bei Al-Nassr FC spielt. Ronaldo hat sich mittlerweile ein beachtliches Immobilienportfolio aufgebaut. Der Weltstar besitzt Häuser und Apartments auf der ganzen Welt, beispielsweise in seinem Heimatort Madeira, in Lissabon, Madrid, Manchester oder auch in New York. Ende 2024 kaufte CR7 zudem eine Villa auf Jumeirah Bay Island in Dubai, die auch als "Milliardärs-Insel" bekannt ist.

Cristiano Ronaldo besitzt eine multinationale Luxuswagen-Sammlung mit über 40 Fahrzeugen, darunter seltene Hypercars, Klassiker und Alltags-SUVs. Zu den bekanntesten Marken in seinem Besitz gehören Bugatti, Ferrari und Rolls-Royce.

Cristiano Ronaldo spricht kein Deutsch. Durch seine Stationen in Europa hat er jedoch einige Sprachen erlernt. Der Portugiese spricht fließend Englisch, Spanisch, Italienisch und natürlich Portugiesisch.

Cristiano Ronaldo ist Vater von fünf Kindern: Cristiano Jr., Mateo, Eva, Alana Martina und Bella. Die beiden Letztgenannten wurden von seiner derzeitigen Partnerin Georgina Rodriguez geboren.

Cristiano Ronaldo ist mit dem argentinisch-spanischen Model und Influencerin Georgina Rodriguez liiert. Die beiden sind seit 2016 ein Paar. Rodriguez ist die leibliche Mutter von Ronaldos Kindern Alana Martina und Bella.

Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes ist Cristiano Ronaldo derzeit der am höchsten bezahlte Sportler der Welt. Bei Al-Nassr FC kassiert CR7 eine Summe von 200 Millionen Euro im Jahr. Sein Vermögen wird auf über eine Milliarde Euro geschätzt.

Cristiano Ronaldo ist nicht nur einer der bekanntesten, sondern auch einer der erfolgreichsten Fußballer der Welt. Insgesamt 34 nationale und internationale Titel konnte er in seiner Karriere bislang gewinnen. Zu seinen größten Erfolgen zählen fünf Champions-League-Titel und der Gewinn der Europameisterschaft 2016.

Nicht nur mit seinen Vereinen konnte sich Cristiano Ronaldo über zahlreiche Titel freuen. Der Angreifer hat in seiner Karriere auch eine Vielzahl individueller Auszeichnungen erhalten. Cristiano Ronaldo gewann mit dem Ballon d’Or, der prestigeträchtigsten Individualauszeichnung im europäischen Fußball, ganze fünf Mal. Seinen letzten Ballon d’Or sicherte sich CR7 2017.

Auch die Wahl zum FIFA-Weltfußballer hat der portugiesische Stürmer bereits mehrfach gewonnen. Insgesamt durfte sich Ronaldo dreimal FIFA-Weltfußballer nennen, zuletzt im Jahr 2017.

Cristiano Ronaldos Spitzname "CR7" ist mittlerweile legendär. Dabei ist sein Beiname eine einfache Zusammensetzung seiner Initialen und seiner Rückennummer. Ronaldo erhielt in seiner Karriere bislang eine Vielzahl weiterer Spitznamen. So war er zu seiner Zeit in Spanien auch als "El Bicho" bekannt, was so viel wie "der Käfer" oder "das Tier" heißt.

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