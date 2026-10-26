U21-Europameister Harvey Elliott kommt auch nach seinem Transfer vom FC Liverpool zum spanischen Erstligisten FC Valencia nicht in die Gänge. Am Wochenende kassierte er einen bizarren Platzverweis und trug damit maßgeblich zur 1:2-Heimniederlage seines Klub gegen Villarreal bei.

Elliott wurde in der 70. Minute für Javi Guerra eingewechselt. Da hieß es 1:1. Der offensive Mittelfeldspieler stand dann in der Schlussphase im Fokus: Zunächst wurde er von Schiedsrichter Alejandro Quintero Gonzalez für ein Foulspiel verwarnt (89.). Elliott hatte Diskussionsbedarf, redete auf den Unparteiischen ein – und sah prompt Gelb-Rot. In Unterzahl kassierte Valencia in der sechsten Minute der Nachspielzeit noch das 1:2 durch Georges Mikautadze.

Anschließend war Elliotts Platzverweis das große Thema. Valencias Trainer Javier Aguirre war einigermaßen ungläubig. Er nannte die Entscheidung von Quintero Gonzalez "absurd und lächerlich", ehe er ausführte: "Ich habe keine Ahnung, was er (Elliott) dem Schiedsrichter gesagt haben könnte. Er spricht kaum Spanisch. Dass er fliegt, weil er etwas gesagt hat, macht mich sauer. Ich hab ihm gesagt, dass das lächerlich ist. Aber es ist nicht seine Schuld, die Schuld liegt bei mir. Aber das werde ich unter vier Augen mit ihm klären."

Deutlich fiel auch das Urteil der Medien aus. Bei Super Deporte hieß es: "Anstatt sich darauf zu konzentrieren, das Spiel zu gewinnen, startet er eine unangemessene Diskussion mit dem Schiedsrichter. Den Ärger hätte er sich auch sparen können." In der Marca kassierte Elliott die schlechteste Note aller Spieler und die As schrieb: "Es ist offensichtlich, dass es in Valencia an Talent mangelt und die Nerven blank liegen. Man muss sich nur Elliott anschauen, der zwei Gelbe Karten in acht Sekunden kassiert."

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Sportlich war die Niederlage für Valencia ein weiterer Rückschlag. Der mies in die Saison gestartete ehemalige Champions-League-Finalist hat nach zehn Spieltagen weiter nur einen Sieg auf dem Konto - dafür aber schon sechs Niederlagen kassiert. Elliott und seine Mitspieler belegen den vorletzten Tabellenplatz in LaLiga.

Erinnerungen an Harvey Elliotts Leihe zu Aston Villa werden wach

Auch für den 23-Jährigen läuft es nicht gut. Seitdem ihn Los Che auf Leihbasis aus Liverpool holten, stand er noch nicht in der Startelf und hat auch noch keinen Scorerpunkt gesammelt. Elliott knüpft damit an seine verkorkste Leihe zu Aston Villa in der Vorsaison an.

Dorthin war er 2025 als frischgebackener U21-Europameister und bester Spieler der Endrunde in der Slowakei gewechselt. Und dort kam er praktisch überhaupt nicht zum Zuge. Villa hatte eine Kaufpflicht, die bei einer bestimmten Anzahl von Einsätzen gegriffen hätte und die der Klub aus Birmingham unbedingt umgehen wollte.

Am Ende standen vier Partien in der Premier League samt 277 Einsatzminuten und die bezeichnende Aussage von Villa-Coach Unai Emery: "Es ist für alle Beteiligten peinlich." Welch Ironie, dass Elliott zuvor den Weg von Liverpool nach Birmingham angetreten hatte mit der Aussage, er wolle nicht als Teilzeitkraft bei den Reds ein Jahr seiner Karriere "verschwenden".

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Nun wollte er eigentlich mit dem Schritt nach Valencia neuen Schwung in seine Laufbahn bringen. Seine Leihe läuft bis zum kommenden Sommer, sein Vertrag in Liverpool ist noch bis 2028 datiert.

Elliott kam 2019 aus der Jugend des FC Fulham an die Anfield Road. Er absolvierte für Liverpool 149 Spiele (15 Tore) und gewann mit dem Verein unter anderem zwei englische Meisterschaften und den FA Cup. Er galt lange als Musterschüler von Ex-Trainer Jürgen Klopp. Dieser sagte kurz vor seinem freiwilligen Abgang 2024: "Es ist nicht so, dass ich zurückblicke und mich frage: 'Okay, was haben wir alle falsch gemacht?' Aber wenn ich eine Sache ein wenig bereue, dann ist es vielleicht, dass Harvey nicht oft genug gespielt hat."