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Aufgrund der wenigen Fans im Stadion gegen Serbien, hat sich Jürgen Klopp einen Scherz erlaubt.

Dass das Gastspiel der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League in Serbien fast ohne Fans im Stadion stattfindet, sieht Jürgen Klopp nicht als Problem. Ganz im Gegenteil.

Im Vorfeld der Partie erklärte der Bundestrainer am RTL-Mikrofon auf die Frage, ob er sich wegen des Geisterspiels überlegt habe, sich mit Kommentaren von der Seitenlinie zurückzuhalten: "Bis jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Außerdem finde ich, dass die 5000 Kinder aus Serbien sehr laut sind. Da muss irgendein Wettbewerb stattgefunden haben: Wer kann am lautesten sein unter 14 Jahren? Und die haben sie gefunden."

Mit der Ausnahme von Kindern, die in Begleitung von Lehrern oder Trainern ins Stadion dürfen, waren für die Partie im Stadion Rajko Mitic in Belgrad aufgrund einer UEFA-Sperre keine Fans zugelassen. Grund dafür sind rassistische und diskriminierende Vorfälle, zu denen es während der serbischen Länderspiele gegen Griechenland und die Niederlande im September gekommen war. Der europäische Dachverband leitete daraufhin ein Disziplinarverfahren ein, ehe die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer des europäischen Fußballverbandes letztlich einen Zuschauerausschluss für ein Heimspiel verhängte.

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Zunächst ohne jegliche Ausnahmen, ehe sich der serbische Verband mit der UEFA kurz vorher auf besagte Ausnahmeregelung hatte einigen können - und die Kinder wussten tatsächlich, auf sich aufmerksam zu machen. Während der Partie waren immer wieder laute Geräusche über Tröten zu hören, die ein wenig an die legendären Vuvuzelas während der WM 2010 in Südafrika erinnerten.

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Dennoch war es Spielern mehr oder weniger möglich, sich - wie während der Corona-Pandemie - auf dem Platz zu unterhalten und auch Bemerkungen von Klopp zur Kenntnis zu nehmen. "Ich bin eigentlich ganz froh darum", sagte Klopp mit einem breiten Grinsen und scherzte: "Es gibt keine Ausreden! Die Spieler müssen mich heute hören können und das fördert die Zusammenarbeit." Zudem ergänzte er, dass er in letzter Zeit "gar nicht so viele schlimme Sachen hereingerufen" habe.

Außerdem waren auch einige deutsche Fans zugegen. Der DFB hatte von der UEFA ein Kontingent von 200 Tickets, das eigentlich für Delegationsmitglieder, Betreuer und Angehörige vorgesehen war, erhalten. 50 Karten daraus gab der Verband aber an besonders treue Fans weiter, sogenannte "Allesfahrer", die sich durch regelmäßige Besuche von Länderspielen viele Bonuspunkte verdient haben.

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Darum waren schon beim Hinspiel in München kaum serbische Fans da

Schon beim Hinspiel Anfang Oktober in der Münchner Allianz Arena hatte die serbische Nationalmannschaft weitestgehend auf die Unterstützung ihrer Fans verzichten müssen. Die UEFA hatte bereits im Dezember 2024 einen Fan-Ausschluss ausgesprochen, weshalb der Gästeblock bis auf ein paar Plätze komplett leer blieb.

Der Ursprung der Strafe geht auf den November 2024 zurück, als serbische Fans während des Nations-League-Spiels in der Schweiz (1:1) versucht hatten, eine albanische Flagge anzuzünden. Die UEFA ordnete daher eine Teilsperrung für zwei UEFA-Heimspiele Serbiens und dazu eben ein Verkaufsverbot für Gästetickets in zwei UEFA-Auswärtsspielen der Serben an.