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Serbia v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD5Getty Images
Tim Ursinus

Geisterspiel gegen Serbien: Jürgen Klopp mit kurioser Vermutung über Kinder im Stadion

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Aufgrund der wenigen Fans im Stadion gegen Serbien, hat sich Jürgen Klopp einen Scherz erlaubt.

Dass das Gastspiel der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League in Serbien fast ohne Fans im Stadion stattfindet, sieht Jürgen Klopp nicht als Problem. Ganz im Gegenteil.

Im Vorfeld der Partie erklärte der Bundestrainer am RTL-Mikrofon auf die Frage, ob er sich wegen des Geisterspiels überlegt habe, sich mit Kommentaren von der Seitenlinie zurückzuhalten: "Bis jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Außerdem finde ich, dass die 5000 Kinder aus Serbien sehr laut sind. Da muss irgendein Wettbewerb stattgefunden haben: Wer kann am lautesten sein unter 14 Jahren? Und die haben sie gefunden."

Mit der Ausnahme von Kindern, die in Begleitung von Lehrern oder Trainern ins Stadion dürfen, waren für die Partie im Stadion Rajko Mitic in Belgrad aufgrund einer UEFA-Sperre keine Fans zugelassen. Grund dafür sind rassistische und diskriminierende Vorfälle, zu denen es während der serbischen Länderspiele gegen Griechenland und die Niederlande im September gekommen war. Der europäische Dachverband leitete daraufhin ein Disziplinarverfahren ein, ehe die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer des europäischen Fußballverbandes letztlich einen Zuschauerausschluss für ein Heimspiel verhängte.

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Zunächst ohne jegliche Ausnahmen, ehe sich der serbische Verband mit der UEFA kurz vorher auf besagte Ausnahmeregelung hatte einigen können - und die Kinder wussten tatsächlich, auf sich aufmerksam zu machen. Während der Partie waren immer wieder laute Geräusche über Tröten zu hören, die ein wenig an die legendären Vuvuzelas während der WM 2010 in Südafrika erinnerten.

Serbia v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD5Getty Images

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Geisterspiel gegen Serbien: Welchen Vorteil sieht Jürgen Klopp?

Dennoch war es Spielern mehr oder weniger möglich, sich - wie während der Corona-Pandemie - auf dem Platz zu unterhalten und auch Bemerkungen von Klopp zur Kenntnis zu nehmen. "Ich bin eigentlich ganz froh darum", sagte Klopp mit einem breiten Grinsen und scherzte: "Es gibt keine Ausreden! Die Spieler müssen mich heute hören können und das fördert die Zusammenarbeit." Zudem ergänzte er, dass er in letzter Zeit "gar nicht so viele schlimme Sachen hereingerufen" habe.

Außerdem waren auch einige deutsche Fans zugegen. Der DFB hatte von der UEFA ein Kontingent von 200 Tickets, das eigentlich für Delegationsmitglieder, Betreuer und Angehörige vorgesehen war, erhalten. 50 Karten daraus gab der Verband aber an besonders treue Fans weiter, sogenannte "Allesfahrer", die sich durch regelmäßige Besuche von Länderspielen viele Bonuspunkte verdient haben.

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Darum waren schon beim Hinspiel in München kaum serbische Fans da

Schon beim Hinspiel Anfang Oktober in der Münchner Allianz Arena hatte die serbische Nationalmannschaft weitestgehend auf die Unterstützung ihrer Fans verzichten müssen. Die UEFA hatte bereits im Dezember 2024 einen Fan-Ausschluss ausgesprochen, weshalb der Gästeblock bis auf ein paar Plätze komplett leer blieb.

Der Ursprung der Strafe geht auf den November 2024 zurück, als serbische Fans während des Nations-League-Spiels in der Schweiz (1:1) versucht hatten, eine albanische Flagge anzuzünden. Die UEFA ordnete daher eine Teilsperrung für zwei UEFA-Heimspiele Serbiens und dazu eben ein Verkaufsverbot für Gästetickets in zwei UEFA-Auswärtsspielen der Serben an.

Geschrieben vonTim Ursinus

SEO Senior SPOX / GOAL DE

📝 Mein beruflicher Werdegang:

Auch wenn es mit der angestrebten Karriere als Torhüter nichts wurde, blieb ich dem Fußball immer verschrieben. Schon im frühen Kindesalter war deshalb klar, dass kein Weg am Sportjournalismus vorbeiführt. Nach einem Praktikum in der Sportredaktion des Schwäbischen Tagblatts in meiner Geburtsstadt Tübingen folgte ein Studium in Karlsruhe - eine durchaus fragwürdige Wahl als Schwabe. Ende 2018 landete ich zunächst als Praktikant bei SPOX und GOAL, blieb als Werkstudent am Ball und wurde Volontär. Seit 2023 bin ich fester Bestandteil der Redaktionen. Im September 2024 übernahm ich den Posten des SEO Senior, ich bin aber auch als Reporter und CvD im Einsatz.

 

🎯 Meine Kerngebiete:

Delegieren von SEO-Artikeln und die Betreuung der Freelancer in diesem Gebiet

Vor-Ort-Berichterstattung über Vereine aus der Bundesliga (v.a. FC Bayern, VfB Stuttgart, BVB und Eintracht Frankfurt)

Geschichten rund um den Fußball

Recherchieren und Schreiben von News aus der Welt des Sports

 

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Das geht auf den Champions-League-Triumph des FC Bayern Anfang der 2000er-Jahre zurück, als Oliver Kahn gleich drei Elfmeter parierte und zum Helden meiner Kindheit avancierte. Die Erinnerung ist zugegeben etwas verschwommen, weil ich damals erst vier Jahre alt war. Dennoch dauerte es nicht lange, bis ich das Geschenkpapier um meine ersten Torwarthandschuhe aufriss.

 

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente:

Da gibt es so einige: In erster Linie kommen mir die Einsätze als Reporter - beispielsweise in Paris, Madrid oder Mailand - in den Kopf. Hinzu kommen private Groundhopper-Ausflüge, die für immer unvergesslich sein werden.

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