"Geht nur ums Geld": Toni Kroos kritisiert Transfers nach Saudi-Arabien

Viele Stars zieht es in diesem Sommer in die Saudi Pro League. Toni Kroos kann das grundsätzlich nicht verstehen.

WAS IST PASSIERT? Ex-Weltmeister Toni Kroos hat die zahlreichen Transfers von Profifußballern nach Saudi-Arabien in deutlichen Worten kritisiert: Es werde dabei "erzählt, dass man dort ambitioniert Fußball spielt - wobei es nur ums Geld geht. Das ist am Ende eine Entscheidung für das Geld - und gegen den Fußball", sagte der 33-Jährige der Sports Illustrated.

WAS WURDE GESAGT? "Ab da beginnt es schwierig zu werden für den Fußball, den wir alle kennen und lieben", führte Kroos aus, der insbesondere den Zeitpunkt des Wechsels einiger Spieler monierte: "Diese Entscheidung muss jeder für sich selbst treffen, wie etwa Cristiano Ronaldo, der sich gegen Karriereende dazu entschlossen hat. Ganz schwierig wird es aber, wenn sich Spieler, die mitten in ihrer Karriere sind, die die Qualität haben, für Top-Klubs in Europa zu spielen, für solche Wechsel entscheiden."

WIE GEHT ES WEITER? Kroos dagegen bleibt seinem aktuellen Arbeitgeber auch weiterhin treu und bestreitet derzeit bereits seine zehnte Saison für den spanischen Top-Klub Real Madrid. "Das ist eine besondere Zahl für mich - zumal ich seit neun Jahren ja nicht irgendwo spiele, sondern bei einem ganz besonderen Verein", sagte Kroos. "Bei Real musst du konstant höchsten Ansprüchen genügen und immer abliefern."

