Geht jetzt alles ganz schnell? PSG drückt offenbar bei Transfer von Barca-Star auf die Tube

Schon länger pfeifen es die Spatzen von den Dächern, dass Ferran Torres mit einem Abschied vom FC Barcelona und Wechsel zu PSG liebäugeln soll. Nun könnte Bewegung in die Thematik kommen. Wie die katalanische Zeitung Sport berichtet, bereitet Paris Saint-Germain in diesen Tagen eine Offerte für den spanischen WM-Helden vor, um den Deal schnellstmöglich unter Dach und Fach zu bringen. Schon zeitnah werde ein erstes offizielles Angebot bei Barca eingereicht.

Dem Bericht zufolge drücke PSG bei der Abwicklung des Transfers aus einem bestimmten Grund auf die Tube: Das Ziel sei es, Torres noch vor dessen Rückkehr zum Team von Trainer Hansi Flick zu verpflichten. Der 26-Jährige soll in der kommenden Woche aus einem verlängerten Urlaub nach dem WM-Triumph mit Spanien zurückkehren. Dementsprechend läuft Paris die Zeit davon.

Über ein Interesse von PSG an Torres war bereits vor mehreren Wochen berichtet worden. Inzwischen soll sich der Angreifer aber gegen einen Verbleib bei Barca und für den zweimaligen Champions-League-Sieger entschieden haben, wie Foot Mercato Anfang August meldete. In der Marca hieß es unlängst außerdem, dass Flick über die jüngsten Aussagen des Final-Torschützen unglücklich gewesen sei.

Dem US-amerikanischen Sender NBC hatte Torres bereits einen Abschied angedeutet. Auf die Frage, wo er in der kommenden Saison spielen werde, sagte er: "Ich habe einen Vertrag in Barcelona, aber im Fußball weiß man nie. Ich warte einfach nur ab, um die richtige Entscheidung zu treffen." Torres' Vertrag läuft noch bis 2027. Um einen ablösefreien Abgang im darauffolgenden Sommer zu vermeiden, würde sich Barcelona dem Vernehmen nach bei einem passenden Angebot nicht gegen einen Verkauf wehren, obwohl der amtierende spanische Meister Torres gerne behalten würde.

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FC Barcelona: Bald keinen echten Stürmer mehr?

In der abgelaufenen Saison hatte Torres unter Flick eine wichtige Rolle im Angriff eingenommen und lief Robert Lewandowski sogar phasenweise den Rang als Top-Stürmer ab. 23-mal stand er in der Liga in der Startelf und verbuchte 16 Tore. In 207 Partien für die Blaugrana erzielte Torres 65 Treffer und 23 Assists, nachdem er 2022 für 55 Millionen Euro von Manchester City verpflichtet worden war.

Kommt es tatsächlich zu einer Einigung mit PSG, herrscht bei Barca dringender Handlungsbedarf auf der Stürmerposition. Denn für den in die MLS abgewanderten Lewandowski wurde weiterhin kein Nachfolger verpflichtet. Bezüglich des wechselwilligen Wunschspielers Julian Alvarez ist weiterhin keine Einigung mit dessen Klub Atletico Madrid in Sicht.

Im Notfall könnten auch die beiden Offensiv-Neuzugänge Anthony Gordon und Karim Adeyemi in der Spitze agieren. Beide sind allerdings gelernte Flügelspieler.