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Oliver Maywurm

Geht Galatasaray trotz Mega-Gehaltsangebot bei Rafael Leao leer aus? Milan-Star wohl offen für Überraschungstransfer

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Zwölf Millionen Euro netto pro Jahr würden Rafael Leao bei Galatasaray wohl winken. Dennoch könnte er nun in der Premier League landen.

Galatasaray droht im Transferpoker um Offensivspieler Rafael Leao von der AC Mailand leer auszugehen.

Wie Sky Sports und die Gazzetta dello Sportübereinstimmend berichten, hat sich für Leao bei Aston Villa eine interessante neue Option aufgetan. Trotz der zwölf Millionen Euro Nettogehalt pro Jahr, die ihm dem Vernehmen nach bei Galatasaray winken würden, soll der Portugiese sehr offen für einen Wechsel nach Birmingham sein.

Bei Villa würde Leao nicht nur ebenfalls Champions League spielen, sondern wäre mit der Premier League in einer deutlich stärkeren Liga als der türkischen Süper Lig zuhause. Zudem könnten die Engländer die wohl von Milan geforderte Ablöse in Höhe von rund 50 Millionen Euro locker stemmen.

Trotz Vertrag bis 2028 stehen die Zeichen zwischen Leao und der AC schon lange auf Trennung. Bereits Ende Mai hatte der Angreifer beim portugiesischen TV-Sender Sport TVeinen Abschied in diesem Sommer angekündigt: "Ich bin stolz, dass ich bei Milan Geschichte schreiben durfte, aber ich möchte ein neues Kapitel in meiner Karriere aufschlagen", so Leao.

Galatasaray oder Aston Villa? Bei Milan hat Rafael Leao keine Zukunft mehr

Die Absichten sollen auf Gegenseitigkeit beruhen, da der 27-Jährige in den Planungen von Milans neuem Trainer Ruben Amorim offenbar keine Rolle spielt. Den Auftakt in die neue Serie-A-Saison am vergangenen Wochenende hatte Leao, um den auch Galatasarays Erzrivale Fenerbahce buhlen soll, aufgrund einer Oberschenkelverletzung verpasst.

Rafael Leao MilanGetty Images

Milan führt aktuell offenbar sowohl mit Galatasaray als auch mit Villa Verhandlungen. Ein kleiner Vorteil für den türkischen Meister ist dabei, dass das Transferfenster in der Türkei erst am 4. September schließt, während in England bereits am 1. September Schluss ist.

Leao war 2019 für knapp 50 Millionen Euro Ablöse vom OSC Lille zu Milan gewechselt und war in den vergangenen sieben Jahren eine der prägenden Figuren des italienischen Topklubs. In 291 Einsätzen für die Rossoneri erzielte er 80 Tore, Highlight war der Gewinn des Meistertitels 2022.

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