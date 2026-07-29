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Geht es bei Rodri nun ganz schnell? Real Madrid bekommt ManCity-Star wohl zu absoluten Schnäppchenpreis

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Geht es bei Rodri und Real Madrid nun ganz schnell? Der Spanier steht offenbar unmittelbar vor einem Transfer zu den Königlichen.

Wie die spanische Zeitung AS berichtet, haben sowohl Real-Präsident Florentino Perez als auch Coach Jose Mourinho grünes Licht hinsichtlich einer Verpflichtung des 30-jährigen Mittelfeldspielers von Manchester City gegeben.

Demnach soll es zeitnah zu einer Vollzugsmeldung kommen, die AS spricht sogar von einer "Lösung innerhalb der nächsten 24 Stunden". Am Donnerstag soll es zu einem Treffen zwischen Vertretern beider Vereine kommen, in welchem der Deal schließlich unter Dach und Fach gebracht werden soll.

Weiter berichtet das spanische Blatt, dass Rodri die Madrilenen offenbar deutlich weniger kostet als zunächst angenommen. Nachdem diverse Medien zunächst eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro ins Spiel brachten, die City angeblich fordere, ist mittlerweile von 40 bis 50 Millionen Euro die Rede, die Real nach Manchester überweisen müsste.

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Manchester City versucht vergeblich mit Rodri zu verlängern

Dass die Skyblues, die sich zunächst wohl wenig gesprächsbereit bezüglich eines Abganges des frisch gebackenen Weltmeisters zeigten, im Poker einlenken würden, hatte die Marca schon am Dienstag berichtet. Dort heißt es, dass "der englische Verein, der dem Spieler höchsten Respekt entgegenbringt, seinen Weggang akzeptiert, sollte dies seine Entscheidung sein".

Manchester City hatte sich in den vergangenen Wochen und Monaten vergeblich darum bemüht, das noch bis 2027 laufende Arbeitspapier Rodris vorzeitig zu verlängern. Will man den Spanier im nächsten Jahr nicht ablösefrei ziehen lassen, bietet sich in der laufenden Transferperiode die letzte Möglichkeit auf eine Ablösesumme.

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Der Mittelfeldspieler selbst hatte sich einem Wechsel zu Real immer wieder offen gegenüber gezeigt. Fabrizio Romano schrieb gar davon, dass der Mittelfeldspieler es "lieben" und davon "träumen" würde, einmal das königliche Trikot zu tragen.

Rodri wird mit Spanien Weltmeister 2026

Für den besten Spieler der WM 2026 wäre ein Wechsel in die spanische Hauptstadt auch mit einer Rückkehr verbunden. Rodri durchlief in seiner Jugend die Nachwuchsabteilung bei Atletico Madrid und spielte in der Saison 2018/19 für Reals Stadtrivalen. Im März hatte er in einem Interview schon selbst erklärt, dass man Real bei einem Angebot "nicht so einfach absagen" könne.

Dass Rodri mit einem Wechsel zu Real in Verbindung gebracht wird, ist keineswegs neu. Schon rund um dessen Gewinn des Ballon d'Or im Zuge seiner Fabelsaison 2023/24 hatte es etwaige Gerüchte gegeben, dass ihn die Blancos als Nachfolger des langjährigen Mittelfeld-Duos Toni Kroos und Luka Modric auserkoren hätten - ausgerechnet der Verein, der die Verleihung der größten individuellen Auszeichnung des Weltfußballs damals boykottiert hatte.

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Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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