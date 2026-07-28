Wie einem Bericht der französischen Zeitung L'Equipe zu entnehmen ist, hat sich der 23-jährige Offensivspieler von Paris Saint-Germain dazu entschieden, in der kommenden Saison für den FC Liverpool auflaufen zu wollen.

Demnach habe Barcola den Reds sowie deren neuen Trainer Andoni Iraola grünes Licht für einen Transfer in der laufenden Wechselperiode gegeben. Mit Iraola habe sogar bereits ein persönliches Gespräch stattgefunden.

Bereits vor wenigen Tagen hatten die L'Equipe und Fabrizio Romano übereinstimmend berichtet, dass Barcola plane, seinen noch bis Ende Juni 2028 laufenden Vertrag bei PSG nicht verlängern zu wollen. Der Champions-League-Sieger hätte den 23-Jährigen gerne mit einem neuen Arbeitspapier ausgestattet, nach einigen Monaten Bedenkzeit habe sich der französische Nationalspieler nun jedoch final dazu entschieden, das Angebot auszuschlagen.

Hauptgrund dafür ist seine sportliche Situation in Paris, heißt es. Zwar gehört Barcola zum erweiterten Stammpersonal von Trainer Luis Enrique und steht häufig in der Startelf. In den wichtigsten Spielen blieb ihm zuletzt aber meist lediglich die Joker-Rolle.

So saß Barcola in der abgelaufenen Champions-League-Saison sowohl in beiden Halbfinalpartien gegen den FC Bayern als auch im Finale gegen den FC Arsenal zunächst auf der Bank und wurde lediglich eingewechselt. Desire Doue und Khvicha Kvaratskhelia erhielten auf den Flügeln jeweils den Vorzug.

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Auch der FC Bayern München interessierte sich für Bradley Barcola

Neben Liverpool wurden zuletzt der FC Arsenal und der FC Chelsea als Interessenten gehandelt. Zudem soll der FC Bayern Barcola beobachten. Er käme als langfristiger Nachfolger seines Landsmanns Michael Olise in Frage, sollte dieser den Klub irgendwann verlassen. In diesem Sommer ist ein viel diskutierter Transfer Olises zu Real Madrid aber wohl spätestens dann gar kein Thema mehr, wenn Yan Diomande erwartungsgemäß bei den Königlichen unterschreibt.

Mit Luis Diaz ist darüber hinaus ein weiterer Offensivmann des FCB Gegenstand von Wechselgerüchten, Al-Hilal soll den Kolumbianer mit einem astronomischen Gehalt locken. Auch im Fall von Diaz ist jedoch eher nicht damit zu rechnen, dass Bayern ihn ziehen lässt.

Auf einem anderen Blatt Papier steht wiederum, ob Liverpool dazu bereit wäre, die Ablöseforderung von PSG zu erfüllen. Der französische Meister soll satte 150 Millionen Euro als Preis für Barcola aufrufen. Theoretisch bleibt es also möglich, dass der Flügelspieler noch eine Saison in Paris bleibt und 2027 ein Jahr vor Vertragsende dann günstiger zu haben sein würde.