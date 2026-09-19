Der FC Bayern München muss sich im Werben um JJ Gabriel von Manchester United wohl mächtig strecken, um den Zuschlag zu bekommen. Das Wunderkind soll in diesen Tagen schon bei einem anderen Topklub vor Ort sein. Wie englische und spanische Medien übereinstimmend berichten, weilt der 15-Jährige mit seiner Familie in Barcelona, um sich ein Bild von seiner möglichen neuen Heimat zu machen.

Sky Sports geht sogar noch einen Schritt weiter. Die Rede ist von fortgeschrittenen Gesprächen mit Barca, was aber auch ausgerechnet für Erzrivale Real Madrid gelte. Auch dem FC Bayern München und PSG waren zuletzt großes Interesse an Gabriel nachgesagt worden, wenngleich die spanischen Spitzenteams die Nase vorn haben sollen.

Laut der Bild-Zeitung stehen die Bayern bereits seit Februar mit dem Teenager und dessen Umfeld in Kontakt. Eine zentrale Rolle soll dabei Bastian Wernscheid, Assistent von Sportvorstand Max Eberl, spielen. Auch ein persönliches Treffen habe bereits stattgefunden. Sportdirektor Christoph Freund hielt sich auf Nachfrage hingegen bedeckt. "Ich spreche nicht über Spieler, die bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen. Wir kennen den Spieler, weil er sehr, sehr talentiert ist - ein außergewöhnliches Talent. Mehr kann ich dazu aber nicht sagen", sagte er am Freitag und dementierte einen aktuellen Austausch mit der Spielerseite.

Neben der gewaltigen Konkurrenz im Werben um Gabriel stellen auch die internationalen Transferregeln ein Hindernis bei einer potenziellen Verpflichtung da. Als Engländer dürfte der hochtalentierte Angreifer grundsätzlich erst ab seinem 18. Geburtstag zu einem europäischen Klub wechseln und dort als Profi spielen, was auch für Real oder Barca ein Problem wäre. Allerdings gibt es einen Ausweg. Weil sein Vater aus Irland stammt und seine Mutter hat zypriotische Wurzeln, könnte sich der Youngster einen EU-Pass sichern.

Warum wollen alle Topklubs JJ Gabriel?

Eine Zukunft in Manchester scheint Gabriel indes nicht mehr zu haben. Wie der Telegraph unlängst berichtete, soll er die Red Devils unbedingt verlassen wollen und sogar darum gebeten haben, seine Registrierung beim Klub aufzuheben. Der Vorgang habe bei United für einen "Schock" gesorgt und sei "fast beispiellos", hieß es.

Gabriel hat sich seinen Ruf als Supertalent derweil bereits in jungen Jahren erarbeitet. Seit seinem elften Lebensjahr spielt er für Manchester United und erzielte in der vergangenen Saison 23 Tore in 23 U18-Partien. Auch deshalb wurde er zum besten Spieler der U18-Premier-League gewählt. Im August feierte er zudem sein Profidebüt und wurde zum jüngsten United-Spieler der Klubgeschichte in der ersten Mannschaft.

Zuletzt machte Gabriel erneut sportlich auf sich aufmerksam: Bei seinem Debüt in der UEFA Youth League erzielte er beim 5:0-Heimsieg gegen Sabah drei Tore. Anschließend soll er laut Telegraph sämtliche Beiträge mit Manchester-United-Bezug aus seinen sozialen Netzwerken entfernt haben.