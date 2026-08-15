Geht der BVB jetzt leer aus? FC Liverpool geht wohl bei gleich zwei PSG-Stars im die Offensive

Der FC Liverpool will sich angeblich gleich zweimal bei PSG bedienen. Die Situation dürfte auch der BVB beobachten. Wie die französische Zeitung L'Equipe berichtet, wollen die Reds bei Ibrahim Mbaye und Bradley Barcola schnellstmöglich Nägel mit Köpfen machen.

Für Mbaye soll noch am Wochenende ein Angebot bei Paris Saint-Germain einlaufen, ehe die Verpflichtung von Barcola in der kommenden Woche in Angriff genommen werde. PSG soll sich wiederum bei beiden Offensivspielern gesprächsbereit zeigen, da in Mika Godts (Ajax Amsterdam) und Ferran Torres (FC Barcelona) übereinstimmenden Medienberichten zufolge zwei Transfers von Angreifern unmittelbar vor dem Abschluss stehen sollen.

Um einen möglichen Wechsel von Barcola nach Liverpool halten sich schon länger Gerüchte. Über 100 Millionen Euro könnten für den 23-Jährigen von der Anfield Road in die französische Hauptstadt fließen, dessen Stammplatz-Chancen durch die Ankunft von Godts und Torres noch weiter als ohnehin schon sinken. Bereits im vergangenen Sommer hatte der Franzose Gedanken an einen Abschied gehegt, ehe PSG einem Abgang einen Riegel vorschob. Vor wenigen Wochen soll er eine Verlängerung seines noch bis 2028 laufenden Vertrags abgelehnt haben.

Nicht nur Ibrahim Mbaye: Das sind die BVB-Alternativen zu Said El Mala

Bei Mbaye ist die Situation hingegen eine andere. Bei dem erst 18-Jährige müssen sich die Reds wohl gegen reichlich Konkurrenz durchsetzen. Darunter auch der BVB, bei dem der WM-Fahrer aus dem Senegal schon vor dem geplatzten Transfer von Said El Mala als Alternative gegolten hatte. Nun könnte das Thema bei Borussia Dortmund wieder heißer werden. Zudem soll auch Bayer Leverkusen Interesse zeigen, da sich der Transferpoker um Moussa Diaby zieht und eine Einigung noch lange nicht in Sicht ist.

Darüber hinaus soll sich auch Manchester City mit dem hochtalentierten Teenager beschäftigt haben, der in Paris wohl vorerst keine Chance mehr auf regelmäßige Spielzeit hat. In der abgelaufenen Spielzeit sprangen immerhin knapp 1.000 Einsatzminuten in der Ligue 1 heraus, in der Champions League jedoch war er spätestens ab der K.o.-Phase völlig außen vor.

Bei Liverpool herrscht indes durchaus Handlungsbedarf, da sich Cody Gakpo schon in fortgeschrittenen Gesprächen mit Tottenham Hotspur über einen Wechsel befinden soll. Der BVB hat wiederum nicht nur Mbaye als El-Mala-Alternative an der Angel. Auch soll großes Interesse an Giannis Konstantelias und Christopher Nkunku bestehen.