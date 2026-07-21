Geheimtreffen in Kroatien: Schalke 04 will Edin Dzeko offenbar zum Topverdiener machen

Laut der Bild gab es ein Geheimtreffen zwischen Stürmerstar Dzeko und Sportvorstand Baumann in Kroatien. Dabei soll der Angreifer überzeugt werden, noch eine weitere Saison für die Königsblauen auf Torejagd zu gehen. Als Argument winkt angeblich ein Grundgehalt von 900.000 Euro. Das Jahressalär könnte dann offenbar mit allen erreichten Prämien noch auf 1,3 Millionen ansteigen.

Damit würde der 40-Jährige zu den absoluten Topverdienern seiner Mannschaft gehören. Berichten zufolge befinden sich nur Neuzugang Robin Gosens sowie Torhüter Loris Karius und Kapitän Kenen Karaman in der gleichen Gehaltsklasse.

Derzeit ist noch unklar, ob Dzeko ein solches Angebot annehmen würde. Seit Anfang Juli ist der Bosnier vertragslos und erholt sich nach der WM derzeit noch im Urlaub. Währenddessen möchte er mit seiner Familie beraten, ob er seine Karriere überhaupt fortsetzen möchte. Im Frühjahr hatte es vermehrt Berichte gegeben, nach denen Schalke davon ausging, dass der Winterneuzugang im Sommer seine Laufbahn beenden könnte, falls er mit dem Aufstieg ein Erfolgserlebnis zum Abschied vorweisen könnte.

Im Rahmen der dann tatsächlich eingetretenen Aufstiegsfeierlichkeiten ließ Dzeko jedoch eine mögliche Kehrtwende anklingen: "Man will nie aufhören, ich will nicht aufhören - Fußball ist mein Leben. Mal sehen, was bei der Weltmeisterschaft passiert. Dann setzten wir uns zusammen."

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Wie lange hat Dzeko für seine Entscheidung Zeit?

Beim Zusammensitzen mit Baumann soll er sich laut Bild-Informationen eine weitere Saison "gut vorstellen" können. Er müsse jedoch noch abwägen, "ob Schalke die letzte Etappe seiner außergewöhnlichen Karriere sein soll".

Baumann und die S04-Verantwortlichen wollen ihren Aufstiegshelden dabei wohl nicht unter Druck setzen. Eine Rückkehr ins Revier sei unter allen Umständen erst für Anfang August angedacht. Es gibt jedoch eine Ausnahme, wie die Bild erfahren haben will: Sollte Schalke anderweitig auf dem Transfermarkt eine bezahlbare Soforthilfe für den Angriff finden, dann müsse Dzeko zeitnah seine Entscheidung verkünden, damit Planungssicherheit herrsche.

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Nächster Glücksgriff aus Florenz? Schalke holt Gosens

In der vergangenen Saison war Schalke nach drei Spielzeiten in der 2. Bundesliga überraschend wieder in das deutsche Oberhaus zurückgekehrt. In der Winterpause holte der Traditionsklub etliche Neuzugänge, darunter auch Dzeko. Der Angreifer lief bis dahin für AC Florenz auf und sammelte in der Rückrunde in elf Einsätzen neun Scorerpunkte (sechs Tore, drei Vorlagen).

In diesem Sommer haben sich die Schalker nun erneut bei der Fiorentina bedient und den Ex-DFB-Star Gosens verpflichtet. Der linke Außenbahnspieler wechselt zunächst leihweise zu seinem Herzensverein. Sollte S04 der Klassenerhalt gelingen, greift eine Kaufpflicht in Höhe von geschätzten 1,5 Millionen Euro.