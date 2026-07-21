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Gehaltsforderungen zu hoch? Topklub bevorzugt anderen Spieler angeblich über Leon Goretzka

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Hinter der Zukunft von Leon Goretzka stehen nach seinem Aus beim FC Bayern München nach wie vor Fragezeichen. Scheitert eine Unterschrift an den Gehaltsforderungen?

Wie das SPOX-Partnerportal calciomercato berichtet, hat Juventus Turin erneut Kontakt zum Beraterteam des deutschen Nationalspielers aufgenommen, gleichwohl ist man von einer Einigung noch weit entfernt.

Der italienische Rekordmeister und Goretzka sollen vor allem beim Thema Vergütung deutlich auseinanderliegen. Demnach wünsche sich der 31-Jährige bei Vertragsunterschrift ein Handgeld in Höhe von zehn Millionen Euro sowie anschließend ein Jahresgehalt in Höhe von sieben Millionen Euro netto.

Ob die finanziell angeschlagenen Turiner derartige Forderungen erfüllen können, bleibt abzuwarten. Nach calciomercato-Informationen tendiert man hinsichtlich dessen eher zur günstigeren Variante - nämlich einer Verpflichtung von Franck Kessie.

Dieser steht bei Juve dem Vernehmen nach ebenfalls seit Wochen im Fokus und wäre offenbar für deutlich weniger Geld zu haben als Goretzka. Kessie soll für einen Dreijahresvertrag "nur" fünf Millionen Euro netto pro Jahr verlangen.

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Mehrere Topklubs bemühen sich angeblich um Leon Goretzka

Zuletzt berichtete Transferexperte Fabrizio Romano, dass sich eine Unterschrift Goretzkas ohnehin noch hinauszögern könne, da Juventus zunächst auf anderen Positionen vorsorgen wolle. Ein neuer Stürmer soll kommen, darüber hinaus ist auch der Transfer eines Torwarts nach aktuellem Stand noch wichtiger als die Verpflichtung eines Zentrumsspielers.

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Sollte der Wechsel nach Turin platzen, müsste er allerdings nicht das Ende von Goretzkas Italien-Träumen bedeuten. Angeblich hält sich der 31-Jährige mehrere Optionen offen und darunter dürfte sich dem letzten Stand nach auch noch Milan befinden.

Angeblich war der Transfer zu den Rossoneri schon fix, doch verpatzten sie am letzten Spieltag die Qualifikation für die Champions League. Aus Spanien wurde immer wieder Atletico Madrid genannt, eine Spur verläuft zudem in die MLS.

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Vertrag von Leon Goretzka beim FC Bayern nicht verlängert

Goretzkas Vertrag lief Ende Juni nach acht Jahren beim deutschen Rekordmeister aus. In den entscheidenden Spielen musste er sich in den vergangenen Jahren immer wieder hinter Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic anstellen und auf der Bank Platz nehmen.

In der abgelaufenen Bundesligasaison kam er trotzdem in 31 Partien auf fünf Treffer und vier Vorlagen. In der Champions League blieb er in zehn Spielen hingegen ohne einen einzigen Scorerpunkt. Auch bei der WM war er nur Ergänzungsspieler.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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