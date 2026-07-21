Wie das SPOX-Partnerportal calciomercato berichtet, hat Juventus Turin erneut Kontakt zum Beraterteam des deutschen Nationalspielers aufgenommen, gleichwohl ist man von einer Einigung noch weit entfernt.

Der italienische Rekordmeister und Goretzka sollen vor allem beim Thema Vergütung deutlich auseinanderliegen. Demnach wünsche sich der 31-Jährige bei Vertragsunterschrift ein Handgeld in Höhe von zehn Millionen Euro sowie anschließend ein Jahresgehalt in Höhe von sieben Millionen Euro netto.

Ob die finanziell angeschlagenen Turiner derartige Forderungen erfüllen können, bleibt abzuwarten. Nach calciomercato-Informationen tendiert man hinsichtlich dessen eher zur günstigeren Variante - nämlich einer Verpflichtung von Franck Kessie.

Dieser steht bei Juve dem Vernehmen nach ebenfalls seit Wochen im Fokus und wäre offenbar für deutlich weniger Geld zu haben als Goretzka. Kessie soll für einen Dreijahresvertrag "nur" fünf Millionen Euro netto pro Jahr verlangen.

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Mehrere Topklubs bemühen sich angeblich um Leon Goretzka

Zuletzt berichtete Transferexperte Fabrizio Romano, dass sich eine Unterschrift Goretzkas ohnehin noch hinauszögern könne, da Juventus zunächst auf anderen Positionen vorsorgen wolle. Ein neuer Stürmer soll kommen, darüber hinaus ist auch der Transfer eines Torwarts nach aktuellem Stand noch wichtiger als die Verpflichtung eines Zentrumsspielers.

Sollte der Wechsel nach Turin platzen, müsste er allerdings nicht das Ende von Goretzkas Italien-Träumen bedeuten. Angeblich hält sich der 31-Jährige mehrere Optionen offen und darunter dürfte sich dem letzten Stand nach auch noch Milan befinden.

Angeblich war der Transfer zu den Rossoneri schon fix, doch verpatzten sie am letzten Spieltag die Qualifikation für die Champions League. Aus Spanien wurde immer wieder Atletico Madrid genannt, eine Spur verläuft zudem in die MLS.

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Vertrag von Leon Goretzka beim FC Bayern nicht verlängert

Goretzkas Vertrag lief Ende Juni nach acht Jahren beim deutschen Rekordmeister aus. In den entscheidenden Spielen musste er sich in den vergangenen Jahren immer wieder hinter Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic anstellen und auf der Bank Platz nehmen.

In der abgelaufenen Bundesligasaison kam er trotzdem in 31 Partien auf fünf Treffer und vier Vorlagen. In der Champions League blieb er in zehn Spielen hingegen ohne einen einzigen Scorerpunkt. Auch bei der WM war er nur Ergänzungsspieler.