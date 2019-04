Gehälter nicht gezahlt: Bolton-Spieler treten in Streik

Die Lage bei den Bolton Wanderers spitzt sich zu: Weil sie kein Gehalt bekommen haben, streiken einige Spieler des englischen Zweitligisten.

Die finanzielle Lage beim englischen Zweitligisten Bolton Wanderers wird immer bedrohlicher. Wie die BBC am Montag berichtete, traten mehrere Spieler des viermaligen Pokalsiegers in einen Streik, nachdem im zweiten Monat in Folge die Gehälter nicht pünktlich gezahlt worden sein sollen.

In der Liga droht Bolton zudem der Abstieg in die Drittklassigkeit. Sieben Spiele vor Saisonende liegt der UEFA-Cup-Achtelfinalist von 2008 als Vorletzter fünf Punkte hinter den Nichtabstiegsplätzen.

Eigentümer will den Klub verkaufen

Bereits Anfang März hatte der frühere Klub von Fredi Bobic, der heute Sportvorstand beim Bundesligisten ist, für Negativschlagzeilen gesorgt. Damals mussten die Wanderers ihr Trainingsgelände vorübergehend schließen, nachdem es keinerlei Verpflegung für die Spieler und Betreuer gab.

Aktuell befindet sich der Eigentümer des Klubs, Ken Anderson, in Gesprächen über einen Verkauf der Wanderers.