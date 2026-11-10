"Geh mal nach Paris, Alter": Ibrahim Maza nervt seine Gegner - und beeindruckt Lionel Messi

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Dank einer Mischung aus purer Begabung und bemerkenswerter Widerstandskraft hat es Ibrahim Maza schon zu einem der besten Fußballer der Bundesliga geschafft. Die Träume für die Zukunft sind groß.

"Ich fühle mich gut mit dem Ball, wir sind gute Freunde. Es ist ein super Gefühl, einen Ball am Fuß zu haben. Ich versuche, eins mit dem Ball zu sein", formulierte Ibrahim Maza kürzlich im RTL-Interview eine Liebeserklärung an sein Arbeitsgerät, die ihm jeder sofort abnimmt, der ihn schon einmal hat spielen sehen.

Insbesondere ein paar Tage vorher, als es der Spielmacher von Bayer Leverkusen im Bundesligaspiel gegen Stuttgart (2:4) an Halloween gefühlt mit dem halben VfB aufnahm und auf engstem Raum derart zauberte, dass DAZN-Kommentator Jan Platte schwärmend ins oberste Regal der Vergleiche griff: "Wäre Ronaldinho im Stadion, er wäre runtergekommen und hätte ihm seine Krone gegeben. Das war unfassbar."

Dieser pure Fußball, den er von den Bolzplätzen Berlins mitgebracht hat auf die große Bühne, ist eine der beiden Essenzen der Qualität, die Maza mittlerweile verkörpert: Einer der spannendsten Spieler der Bundesliga und für Paris Saint-Germain offenbar so interessant, dass der Champions-League-Sieger den 20-Jährigen wohl unbedingt haben möchte.

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Ibrahim Maza: Der schuftende Künstler

Doch dass Maza schon so jung so gut ist, liegt nicht nur an seiner Technik, seiner fußballerischen Klasse, seiner Liebe für den Ball. Es ist seine unschlagbare Kombination aus Zauberer und Kämpfer, die ihn ganz besonders auszeichnet. "Ein Künstler, der nicht arbeitet, ist auf dem Feld nicht so viel wert", sagt Maza selbst.

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Eine Einstellung, die unabdingbar ist für seinen bisher so erfolgreichen Weg nach oben, und die in einer Ansage von Hertha-Ikone Pal Dardai, einst sein Trainer in der U16 des Hauptstadtklubs, ihren Ursprung haben könnte. Der Tenor von Dardais damaliger Message an Maza: Du hast eine Gabe von Gott, verschleudere sie nicht!

Getty Images

Oder um Dardai wörtlich wiederzugeben: "'Wenn du weiter so faul bleibst, schaffst du gar nichts'", habe er Maza ermahnt, verriet der Ungar. Der heutige Bundesliga-Star, als Zehnjähriger zur Hertha gekommen, galt im Nachwuchs der Berliner lange keineswegs als eine der größten Zukunftshoffnungen. "Der kam nicht als das umworbene Top-Talent in die U17", erinnerte sich Oliver Reiß, heute U21-Trainer bei Manchester City und früher Mazas Coach im zweiten B-Jugendjahr bei der Hertha, im Podcast Denkfabrik Nachwuchsfußball.

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Ziemlich früh in jenem U17-Jahr bemerkten sein damaliger Co-Trainer Oliver Schröder und er dann jedoch, dass Maza das gewisse Etwas habe, erzählte Reiß: "Uns fiel auf, dass er irgendwie andere Sachen am Ball macht." Zwar zählte Maza nicht zu den Spielern, die er in den wichtigsten Spielen zwingend aufstellte, "aber relativ früh war klar, dass er etwas Besonderes hat."

Förderer von Maza hebt eine entscheidende Fähigkeit heraus

Jedenfalls war Maza so im ersten Halbjahr bei der U17 keineswegs gesetzt, kam immer wieder mal nur von der Bank. Namen wie Bence Dardai (heute VfL Wolfsburg) oder Noel Aseko (heute Eintracht Frankfurt) zogen in jener Mannschaft deutlich mehr Aufmerksamkeit auf sich, erst im zweiten U17-Halbjahr wurde Maza Stammspieler. Was Reiß bei dem heutigen Leverkusener auffiel, war neben seiner enormen Begabung am Ball aber noch ein anderer, für die weitere Entwicklung wahrscheinlich sogar noch entscheidenderer Aspekt.

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"Was wir an ihm sehr gemocht haben: Er hat dieses Wechselspiel hinbekommen, ein guter Fußballer zu sein, aber gleichzeitig auch diese Widerstandsfähigkeit zu haben. Ich hatte dutzende von Spielern, die wahnsinnig gut waren und bei denen man - wenn sie in ihren Flow waren - dachte: 'Also wenn der es nicht schafft ...' Aber wenn Dinge dann nicht liefen, haben sie das Spiel über sich ergehen lassen", erklärte Reiß. Maza sei hingegen auch bei größten Widerständen stets "weit entfernt davon gewesen, das Spiel über sich ergehen zu lassen".

Ibrahim Maza bei Hertha plötzlich doch das gehypte Mega-Talent

Er wehrte sich immer, zeigte immer eine Reaktion. Und genau dieser Mix aus purer fußballerischer Fähigkeit und mentaler Widerstandskraft hat Maza ein paar Jahre später schon so weit gebracht. "Unter ihm habe ich den größten Schritt nach vorne gemacht", betonte der Edeltechniker 2024 in einem Interview auf Herthas Homepage, wie wichtig die Zeit unter Förderer Reiß für ihn war. Der ging mit ihm auch den Schritt zur U19, wo Maza auf Anhieb Stammspieler und plötzlich recht schnell dann doch das gehypte Mega-Talent aus Herthas Akademie war.

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Nur gut eineinhalb Jahre, nachdem er bei der U17 seinen Platz im Team gesucht hatte, debütierte Maza im April 2023 mit 17 plötzlich in der Bundesliga, wurde bei einem 0:2 gegen den FC Bayern eingewechselt. Nach Herthas Abstieg kurz darauf hätte er sich wahrscheinlich schon deutlich früher seine Sporen im Zweitliga-Team verdient, doch zunächst setzte ihn eine Meniskusverletzung lange außer Gefecht.

Maza kämpfte sich zurück und nach eineinhalb Jahren als fester Bestandteil von Herthas Profikader wagte er 2025 den nächsten Schritt, folgte Leverkusens Lockruf in die Bundesliga. Zwölf Millionen Euro Ablöse kostete er, sollte mit damals noch 19 bei Bayer mithelfen, den zum FC Liverpool abgewanderten Florian Wirtz zu ersetzen. Eine nicht zu verkennende Erwartungshaltung, speziell in derart jungen Jahren. Doch Maza hat schon jetzt einen erstaunlich reifen und guten Umgang mit Druck.

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"Ich versuche, von außen nie Druck an mich heran kommen zu lassen. Egal, ob Leute sagen, du musst jetzt das machen oder du hättest dies oder jenes tun sollen", betonte er selbstbewusst bei RTL. "Ich bin mir selbst sehr bewusst darüber, was ich auf dem Platz machen muss - und dazu mache ich mir ja selbst schon einen gewissen Druck, der aber noch in einem guten Rahmen ist."

Ibrahim Maza und die besondere Anerkennung von Lionel Messi

Wie Maza sein erstes Jahr in Leverkusen nach kurzer Anlaufzeit nicht nur sportlich, sondern auch mental meisterte, ist beeindruckend. In Bundesliga und Champions League zählte er zu den Leistungsträgern und erhielt für seine Auftritte in 2025/26 sogar eine Nominierung für die Kopa Trophy, mit der im Rahmen der Ballon-d'Or-Verleihung alljährlich auch der beste U21-Spieler der Welt gekürt wird. Bemerkenswert dabei: Lionel Messi, bei der Kopa Trophy stimmberechtigt, nahm Maza neben den Barcelona-Stars Lamine Yamal und Pau Cubarsi in seine Top-3 auf.

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"Von Lionel Messi gewählt zu werden ist natürlich eine große Ehre. Es gibt einem noch einmal eine extra Portion Motivation, wenn ein Messi sagt, der hat was", freute sich Maza und ließ auf Nachfrage, ob er eines Tages mal den Ballon d'Or gewinnen wolle, forsch verlauten: "Das ist ein Traum von mir, schon immer."

Saison zwei bei der Werkself hat er derweil stark begonnen, ist die prägende Figur in Bayers Mittelfeld und kommt in bisher 14 Einsätzen schon auf acht Scorerpunkte (vier Tore, vier Assists). Dass er, will er sich den Traum vom Ballon d'Or tatsächlich eines Tages erfüllen, nicht für immer in Leverkusen bleiben kann, ist klar.

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Sein Vertrag läuft noch bis 2030, Spekulationen um einen millionenschweren Transfer zu einem der ganz großen Vereine Europas gibt es aber mehr und mehr. Seit einigen Wochen machen Medienberichte die Runde, wonach allen voran PSG seine Fühler nach dem Mittelfeldjuwel ausstreckt, die Pariser halten offenbar ebenso viel von Maza wie Messi - und wie Deniz Undav.

Undav zu Maza: "Geh mal nach Paris, Alter"

"Geh mal nach Paris, Alter, ich will nicht mehr gegen dich spielen!", hatte der deutsche Nationalstürmer des VfB Stuttgart Maza laut Bild nach dem Duell mit Leverkusen Ende Oktober zugerufen, später lobte er bei Sky: "Mit Maza hat Leverkusen einen überragenden Spieler, er zieht Räume und gewinnt Duelle."

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Mit Maza zusammen würde Undav sicherlich sehr gerne spielen. Dazu wird es zumindest auf Nationalmannschaftsebene allerdings nicht kommen, auch wenn der Stuttgarter künftig von Bundestrainer Jürgen Klopp wieder nominiert werden sollte. Denn Maza, der von U18 bis U20 noch das DFB-Trikot trug, hat sich bekanntlich schon vor gut zwei Jahren für Algerien entschieden.

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Aufgewachsen in Deutschlands Hauptstadt Berlin als Sohn eines Algeriers und einer Vietnamesin wurde Maza mit drei sehr unterschiedlichen Kulturen groß, hätte für alle drei Nationen spielen können. "Ich liebe alle drei Länder und habe mich zum Schluss aus verschiedenen Gründen entschieden - die sind privat", sagte Maza Anfang des Jahres.

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Algerien statt DFB: Mazas Plan geht voll auf

Sommerurlaube und damit verbundene Familienbesuche in Algerien dürften in emotionaler Hinsicht eine Rolle gespielt haben, aber auch die sportliche Komponente nahm bei der Entscheidung einen großen Raum ein. Speziell auf seiner Position ist die Konkurrenz im DFB-Team mit den nur zwei Jahre älteren Florian Wirtz und Jamal Musiala langfristig riesig und ganz generell konnte er mit der Wahl für Algerien viel schneller große Schritte machen. "Ich wollte so früh wie möglich für eine A-Nationalmannschaft auflaufen können und so viele Spiele wie möglich als Profi in der Nationalelf machen", erklärte Maza der Bild.

Für Algerien debütierte er im Oktober 2024 schon eineinhalb Monate vor seinem 19. Geburtstag, hat inzwischen bereits 24 Länderspiele für die Nordafrikaner absolviert. Sein Plan, möglichst früh eine wichtige Rolle in einer A-Nationalmannschaft zu spielen, ging also voll auf. Die ersten ganz großen Auftritte im Trikot der Landesauswahl hatte Maza rund um den Jahreswechsel 2025 auf 2026 beim Afrika-Cup in Marokko, als er zu Algeriens Besten zählte und ihn ein algerisches Portal in Anlehnung an Argentinien-Legende Diego Maradona kurzerhand "Mazadona" nannte.

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Auch bei der WM im vergangenen Sommer, als er mit Algerien im Sechzehntelfinale an der Schweiz scheiterte (0:2), war Maza Stammspieler. Unter anderem traf er in der Gruppenphase auf Argentinien um Messi (0:3) und die Algerier wurden von dem achtmaligen Ballon-d'Or-Gewinner per Dreierpack vermöbelt. Aber Messi scheint trotzdem das gewisse Etwas in Maza gesehen zu haben.