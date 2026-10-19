Gegentor verschuldet, ausgewechselt, ausgepfiffen: David Alabas Start bei Udinese Calcio geht in die Hose

Der 34 Jahre alte Österreicher kassierte mit Udinese am Sonntag eine 0:3-Heimniederlage. Sein Verein rutschte damit in der Tabelle der Serie A auf Rang 17 ab.

Trainer Kosta Runjaic bot Alaba erstmals seit dessen Wechsel ins italienische Oberhaus in der Startformation auf. Er war an der Seite von Oumar Solet und Enzo Ebosse der zentrale Abwehrspieler in Udineses 3-4-3-Formation.

Dabei erwischte Alaba einen gebrauchten Nachmittag: Nach gut einer halben Stunde war er entscheidend am zweiten Gegentreffer seiner Mannschaft beteiligt. Einen hohen Ball im Sechzehner unterschätzte er, sprang darunter hindurch und ebnete damit Tiago Gabriel den Weg zum Assist für Konan N'Dris Treffer.

Alabas Arbeitstag war anschließend bereits nach 45 Minuten vorüber: Runjaic wechselte den langjährigen Spieler des FC Bayern in der Halbzeit für den deutschen Junioren-Nationalspieler Matteo Palma (18) aus. Ohne Alaba mussten Udines Spieler auch noch Gegentreffer Nummer drei schlucken und sich nach Spielschluss ein Pfeifkonzert der eigenen Tifosi anhören.

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Der Abwärtstrend bei Udinese ist mittlerweile beängstigend: Nachdem der Traditionsverein aus dem Nordosten Italiens zunächst mit vier Partien ohne Niederlage einen guten Saisonstart hingelegt hatte, setzte es zuletzt fünf teils deftige Pleiten in Folge. Die Mannschaft ist in die Abstiegsregion abgestürzt und auch für Runjaic wird es eng. Die Gazzetta dello Sport berichtet, der Stuhl des ehemaligen Bundesligatrainers wackele.

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Für Alaba war es persönlich auch der zweite verkorkste Auftritt im Udinese-Dess. Bereits sein Pflichtspieldebüt vor einer Woche beim FC Turin endete mit einer 1:2-Niederlage. Dabei war er in der 72. Minute eingewechselt worden.

Wie lange steht David Alaba bei Udinese Calcio unter Vertrag?

Alaba, der nach Ablauf seines Vertrags bei Real Madrid seit Juli vereinslos war, hatte sich erst vor gut drei Wochen Udinese angeschlossen und einen bis zum Saisonende datierten Vertrag unterschrieben. Sein zuvor letztes Spiel hatte Alaba am 2. Juli im WM-Sechzehntelfinale gegen den späteren Weltmeister Spanien (0:3) bestritten.

Er wolle seine "Erfahrung in die Kabine einbringen, Verantwortung übernehmen und helfen, wann immer es möglich ist, vor allem den jüngeren Spielern", sagte Alaba bei seiner Verpflichtung: "Ich möchte weiter Gas geben, Woche für Woche in der Serie A auf höchstem Niveau spielen und etwas erreichen."

Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich dem Routinier am kommenden Sonntagabend (20.45 Uhr): Dann trifft Udinese im Stadio Friuli auf den Tabellenvierten AC Mailand.