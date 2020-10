Gegen wen spielt der FC Bayern München in der Champions League? Die Gruppenphase

Der FC Bayern München geht als Titelverteidiger in die neue Saison der Champions League. Doch gegen wenn muss der FCB in der Gruppenphase ran?

Mit 1:0 gewann der in der vergangenen Saison das Finale der gegen PSG. Als Titelverteidiger gehen die Münchner dadurch auch als Mitfavorit in die neue Spielzeit.

Doch gegen wen muss das Team von Hansi Flick in der CL-Saison 2020/21 in der Gruppenphase antreten? Am Donnerstagabend wurden in Genf die Gruppen der Königsklasse ausgelost und der FC Bayern trifft auf einige interessante Teams.

Gegen wen spielt der FC Bayern München in der Champions League? Goal verrät, mit welchen Mannschaften sich der deutsche Rekordmeister in der Gruppenphase messen muss und sagt Euch außerdem, wann die Spiele gespielt werden.

Gegen wen spielt der FC Bayern München in der Gruppenphase der Champions League? Die Gegner

Die Auslosung hat ergeben, dass der Titelverteidiger FC Bayern München in Gruppe A an den Start gehen wird. In dieser warten drei Gegner, gegen die Lewandowski, Gnabry und Co. je zwei Mal antreten müssen.

Gruppe A FC Bayern München

FC Bayern München in der Champions League: Die Spieltermine der Gruppenphase

Spieltag Datum 1. Spieltag 20./21. Oktober 2. Spieltag 27./28. Oktober 3. Spieltag 3./4. November 4. Spieltag 24./25. November 5. Spieltag 01./02. Dezember 6. Spieltag 08./09. Dezember

Gegen wen spielt der FC Bayern München in der Champions League? Die Gruppengegner in den letzten Jahren

2019/20: , , Piräus

, , Piräus 2018/19: , Amsterdam,

, Amsterdam, 2017/18: PSG, , Glasgow

PSG, , Glasgow 2016/17: Atletico Madrid, , Rostow

Atletico Madrid, , Rostow 2015/16: , , Olympiakos Piräus

Gegen wen spielt der FC Bayern München in der Champions League? Der Weg zum CL-Titel 2019/20