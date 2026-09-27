Gegen Griechenland nicht mit dabei: Jürgen Klopp streicht Defensiv-Star des BVB aus DFB-Aufgebot

Aus der offiziellen Kaderliste der UEFA für das Nations-League-Spiel geht hervor, dass der 26-Jährrige von Klopp nicht in das 23-köpfige Spieltagsaufgebot nominiert wurde.

Schon zuvor hatte es Hinweise gegeben, dass Schlotterbeck in Folge seiner monatelangen Verletzungspause gegen die Griechen eine Pause bekommen könnte. Beim Nations-League-Auftakt gegen die Niederlande (1:1) war er noch 90 Minuten lang auf dem Platz gestanden.

Statt dem Innenverteidiger von Borussia Dortmund könnte nun Yann Aurel Bisseck zu seinem zweiten Länderspiel kommen. Der 25-jährige, der bei Serie-A-Klub Inter Mailand unter Vertrag steht, hatte sein DFB-Debüt im März 2025 gegeben, war im Anschluss aber nicht mehr für die Nationalmannschaft nominiert worden. Auch bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko war er nicht mit dabei.

Aufgrund der Verletzungen von Jamal Musiala und Kai Havertz rücken außerdem Florian Wirtz und Jonathan Burkardt in der Kader für das Griechenland-Spiel nach. Beide waren eigentlich erst ab dem dritten Gruppenspiel gegen Serbien eingeplant.