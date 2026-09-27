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Christian Guinin

Gegen Griechenland nicht mit dabei: Jürgen Klopp streicht Defensiv-Star des BVB aus DFB-Aufgebot

UEFA Nations League A
N. Schlotterbeck
Jürgen Klopp
Deutschland - Griechenland
Deutschland
Griechenland

Bei seinem DFB-Heimdebüt am Sonntagabend gegen Griechenland wird Bundestrainer Jürgen Klopp auf BVB-Innenverteidiger Nico Schlotterbeck verzichten.

Aus der offiziellen Kaderliste der UEFA für das Nations-League-Spiel geht hervor, dass der 26-Jährrige von Klopp nicht in das 23-köpfige Spieltagsaufgebot nominiert wurde.

Schon zuvor hatte es Hinweise gegeben, dass Schlotterbeck in Folge seiner monatelangen Verletzungspause gegen die Griechen eine Pause bekommen könnte. Beim Nations-League-Auftakt gegen die Niederlande (1:1) war er noch 90 Minuten lang auf dem Platz gestanden.

Statt dem Innenverteidiger von Borussia Dortmund könnte nun Yann Aurel Bisseck zu seinem zweiten Länderspiel kommen. Der 25-jährige, der bei Serie-A-Klub Inter Mailand unter Vertrag steht, hatte sein DFB-Debüt im März 2025 gegeben, war im Anschluss aber nicht mehr für die Nationalmannschaft nominiert worden. Auch bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko war er nicht mit dabei.

Aufgrund der Verletzungen von Jamal Musiala und Kai Havertz rücken außerdem Florian Wirtz und Jonathan Burkardt in der Kader für das Griechenland-Spiel nach. Beide waren eigentlich erst ab dem dritten Gruppenspiel gegen Serbien eingeplant.

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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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