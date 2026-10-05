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NIKO KOVAC BORUSSIA DORTMUNDGetty Images
Jochen Tittmar

"Gefühlt nur Gräser und kein Fleisch mehr": Ehemalige Weggefährten enthüllen Arbeitsweise von BVB-Trainer Niko Kovac

Bundesliga
Borussia Dortmund
N. Kovac
L. Hradecky

Wie arbeitet BVB-Trainer Niko Kovac? Zwei ehemalige Weggefährten geben Einblicke.

Lukas Hradecky und Fredi Bobic, seine ehemaligen Weggefährten bei Eintracht Frankfurt, haben im kicker Hintergründe zur Arbeitsweise von BVB-Trainer Niko Kovac enthüllt.

Mit einem Punkteschnitt von 2,03 Zählern pro Partie nach 79 gecoachten Spielen weist Kovac in Dortmund eine hervorragende Bilanz auf. Die Borussia, die bereits in der Vorsaison als souveräner Vizemeister die beste Abwehr der Bundesliga stellte, grüßt nach aktuell vier Spieltagen verlustpunktfrei von der Tabellenspitze.

Kovacs Arbeitsweise hat sich mit den Jahren gewiss weiterentwickelt, doch das Fundament seiner Spielidee ist auf seinen unterschiedlichen Stationen bei Eintracht Frankfurt, dem FC Bayern München, dem VfL Wolfsburg oder der AS Monaco stets dasselbe geblieben: Der 54-Jährige fordert defensive Disziplin und eine hohe Laufbereitschaft von allen Spielern auf dem Platz ein.

Davon weiß auch Lukas Hradecky ein Lied zu singen. Der Keeper blickte auf die gemeinsame Zeit am Main zurück, wo er zwischen 2015 und 2018 insgesamt 90 Pflichtspiele unter Kovac absolvierte und vor acht Jahren mit dem Kroaten DFB-Pokalsieger wurde.

"Ich bin wirklich kein Fan vom Ergometer, aber wir haben schnell gemerkt, wie sich unsere Fitness verbessert hat", sagte Hradecky zur Anfangszeit unter Kovac. "Die Ausdauer war von Beginn an eins der größten Themen für ihn. Das hat man dann auch direkt in den Spielen auf dem Platz gesehen."

Niko KovacGetty Images

"Kein Wunder": BVB-Trainer Niko Kovac erhält Lob von Lukas Hradecky

Der Finne, der heute bei Kovacs Ex-Verein in Monaco unter Vertrag steht, führte aus: "Die Stabilisierung der Abwehr war ihm sehr wichtig, auch da sind wir nach ein paar Wochen deutlich besser geworden. Es ist kein Wunder, dass Dortmund aktuell zu den Klubs mit den wenigsten Gegentoren gehört. Das sieht man wirklich bei jedem seiner Vereine, auch in Monaco wird davon bis heute gesprochen, wenn es um ihn geht. Das ist kein Zufall. Er ist einfach schlau genug zu wissen, dass genau das die Spiele gewinnt."

Hradecky hob zudem Kovacs Ansprache an die Mannschaft hervor, betonte aber auch, dass es alternativlos für die Spieler sei, sich seinem Weg anzuschließen. "Die Überzeugung als Motivator, die Fähigkeit, eine Mannschaft und einen Verein mitzunehmen, das war in Frankfurt schon seine größte Stärke", sagte der 36-Jährige. "Er hat gesagt: Wir schaffen den Klassenerhalt, wenn ihr es so macht, wie ich es euch sage, und ihr mir folgt. Am Ende hatte er damit recht."

Kovac hatte die Hessen Anfang März 2016 auf Tabellenplatz 16 übernommen und in den restlichen Partien zwölf Punkte geholt. Frankfurt blieb Sechzehnter, stieg dank eines emotionalen 1:0-Auswärtssiegs in der Relegation beim 1. FC Nürnberg aber nicht ab. In den Folgejahren landete man auf Platz elf und acht und stieß damit jene Entwicklung an, die die Eintracht in der jüngeren Vergangenheit zu großen Erfolgen - mit dem Gewinn der Europa League 2022 als Höhepunkt - führte.

imago-sport-1067071436.jpgIMAGO

Niko Kovac stellte in Frankfurt die Ernährung um

Auch Bobic, einst Sportvorstand bei der Eintracht, lobte Kovacs von Strenge und Lockerheit geprägtes Zusammenspiel mit der Mannschaft. Laut kicker soll sich der heutige BVB-Trainer zuletzt "aus eigenem Antrieb" mit Anthropologen getroffen haben, um den Spielern seine Botschaften auf unterschiedliche, ihrer kulturellen Herkunft entsprechende Weise vermitteln zu können.

"Was mir imponiert hat, ist, dass er immer wieder neue Wege geht, sich informiert und inspirieren lässt", sagte Bobic, heute Sportdirektor bei Legia Warschau. "Ich erinnere mich, dass er damals in Frankfurt Ernährungswissenschaftler an Bord geholt und das Essen umgestellt hat. Das war fast schon zu viel, am Ende gab es für die Spieler gefühlt nur Gräser und kein Fleisch mehr, da ist ein Argentinier wie David Abraham etwas aggressiv geworden (lacht)."

Wie nachhaltig der momentane Erfolg des BVB in dieser Saison wirklich ist, darauf wird Kovac in den kommenden Wochen erste Antworten bekommen. Allein im Oktober stehen sieben Begegnungen auf dem Programm, beginnend mit dem Heimspiel am 5. Bundesligaspieltag kommenden Freitagabend gegen Werder Bremen.

BVB, Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund

Datum

Wettbewerb

Spiel

Freitag, 9. Oktober (20.30 Uhr)

Bundesliga

Borussia Dortmund vs. Werder Bremen

Mittwoch, 14. Oktober (21 Uhr)

Champions League

FC Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund

Samstag, 17. Oktober (15.30 Uhr)

Bundesliga

Union Berlin vs. Borussia Dortmund

Dienstag, 20. Oktober (18.45 Uhr)

Champions League

Sabah FK vs. Borussia Dortmund

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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