Gebrochenes Herz - Englands historischer WM-Titel 1966 läutete die berühmteste Durststrecke im internationalen Fußball ein

Seit 1996, als die Indie-Band "The Lightning Seeds" und die Comedians Frank Skinner und David Baddiel vor der Europameisterschaft 1996 die Single "Three Lions" veröffentlichten, sagt man in England "Football Is Coming Home". Für die Engländer ist der Song eine Hommage an ihren Humor und daran, dass man auch nach Jahrzehnten der Enttäuschung noch optimistisch sein kann. Für alle anderen ist er ein Zeichen englischer Arroganz und Überheblichkeit, das Gefühl, dass den Engländern der beliebteste Sport der Welt irgendwie gehört, weil sie ihn vermeintlich erfunden haben. Als England es 2018 ins Halbfinale der Weltmeisterschaft schaffte und die Rufe "It's Coming Home" nicht mehr zu überhören waren, nutzte Kroatien dies zu seinem Vorteil. "Wir hörten 'Football's Coming Home' und dachten: 'Ja, aber ihr müsst trotzdem gegen uns spielen'", erklärte beispielsweise Ivan Rakitic.

Drei Jahre später, als England im Elfmeterschießen das EM-Finale 2021 in Wembley gegen Italien verlor, rief der erfahrene Verteidiger der Azzurri, Leonardo Bonucci, in die Kamera: "It’s coming Rome!" England verlor auch 2024 das EM-Finale gegen Spanien und hat weiterhin nur einen einzigen Titel vorzuweisen: die WM 1966 im eigenen Land. Dies ist die Geschichte von Englands größter Stunde, einem Triumph, der gerade deshalb zustande kam, weil die Mannschaft ihre berüchtigte Arroganz abgelegt und erkannt hatte, was es braucht, um zu gewinnen.

Aus der Asche

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Für eine Nation, die den modernen Fußball, wie wir ihn kennen, erschaffen und in großen Teilen der Welt bekannt gemacht hat, zeigte England zunächst nur sehr wenig Interesse an der Weltmeisterschaft. Da England aus der FIFA ausgetreten war, nahm es an den ersten drei Auflagen des Turniers, 1930, 1934 und 1938, nicht teil. Rechtzeitig zur Weltmeisterschaft 1950, der ersten nach dem 2. Weltkrieg, trat England der FIFA schließlich wieder bei und ging mit der Überzeugung an den Start, den Titel zu holen. Stattdessen schied man nach einem 0:1 gegen die Vereinigten Staaten von Amerika, einer der demütigendsten Niederlagen der englischen Fußball-Geschichte überhaupt, bereits in der Gruppenphase aus.

Eine noch größere Blamage folgte drei Jahre später, als England im Wembley-Stadion mit 3:6 gegen Ungarn unterging. "Vielleicht kann England, einst der Meister, nun von den Schülern lernen", sagte Ungarns Legende Ferenc Puskas. Ein Jahrzehnt nach der Niederlage im "Spiel des Jahrhunderts" gegen Ungarn wurde Alf Ramsey zum englischen Nationaltrainer ernannt. Man hätte keinen besseren Mann finden können, um das Blatt zu wenden. Ramsey, bei der Niederlage gegen Ungarn noch Spieler, hatte zuvor Ipswich Town in der Third Division übernommen und den Verein bis zum Meistertitel in der First Division geführt. Seine Mannschaft hatte keine Starspieler, aber einen unerbittlichen Siegeswillen. Dieses Gespür brachte Ramsey mit in die Nationalmannschaft. Bei seiner Ernennung gelobte er: "Selbst in den Tagen, als England großartige Spieler wie Stanley Matthews und Tom Finney hatte, wäre die Mannschaft mit einem festen Plan besser gewesen. Jeder Plan muss an die Stärken und Schwächen der Spieler angepasst werden."

Ramsey baute seine englische Mannschaft auf einer felsenfesten Abwehr auf, die bei der Weltmeisterschaft 1966 bis zur 83. Minute des Halbfinales gegen Portugal kein Gegentor kassierte. Aber das vielleicht beste Beispiel für seinen Pragmatismus war Starspieler Bobby Charlton, der Deutschlands Kaiser Franz Beckenbauer im Finale in Manndeckung nahm.

England bei der WM 1966: "The Wingless Wonders"

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Ramsey war streng zu seinen Spielern und sie waren ihm gegenüber äußerst loyal. "Auf dem Spielfeld hätte ich mein Leben für Ramsey gegeben", sagte Alan Ball, dessen unermüdlicher Einsatz bis tief in die Verlängerung des Finales gegen Westdeutschland entscheidend für den Triumph Englands war. Nobby Stiles behauptete, er sei "auf den Platz gegangen, bereit, wenn nötig, dort für ihn zu sterben". Nur rund 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ist diese Wortwahl jedoch mindestens bedenklich.

Obwohl England in den vier vorangegangenen Weltmeisterschaften nur zweimal die K.-o.-Runde erreicht hatte und nie über das Viertelfinale hinausgekommen war, machte Ramsey frühzeitig klar, dass England den Titel wolle. "Ich glaube, dass wir die Weltmeisterschaft gewinnen werden", sagte er. "Wir haben die Fähigkeiten, wir haben die Entschlossenheit, wir haben die Stärke. Wir haben die Persönlichkeit, wir haben den Charakter und wir haben Spieler mit dem richtigen Temperament."

Diese kühne Vorhersage wurde durch eine enttäuschende Leistung bei einem Turnier namens "The Little World Cup" 1964 in Rio de Janeiro auf die Probe gestellt, als England mit 1:5 gegen Brasilien verlor und in einer Minigruppe, zu der auch Portugal und Argentinien gehörten, den letzten Platz belegte. Im Jahr vor dem Turnier wuchs das Selbstvertrauen allerdings, als England Spanien in einem Freundschaftsspiel im Santiago Bernabeu mit 2:0 besiegte.

Von da an war Ramseys Mannschaft als "The Wingless Wonders" bekannt, gekennzeichnet durch eine 4-3-3- bzw. 4-5-1-Formation, in der der Trainer auf traditionelle Flügelspieler verzichtete, um das Mittelfeld zu verstärken. Noch bedeutender war, dass England Spanien ohne seinen Starspieler und damaligen Rekordtorschützen Jimmy Greaves besiegte, der krankheitsbedingt ausfiel. Greaves war praktisch unersetzbar. Doch das Ergebnis in Madrid gab England das Gefühl, dass das Kollektiv jeden schlagen könnte. Und einige erhielten es für einen Glücksfall, als sich Greaves bei der WM schließlich im dritten Gruppenspiel gegen Frankreich am Schienbein verletzte.

Ein Hund findet den gestohlenen WM-Pokal

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Die Weltmeisterschaft 1966 wurde vor ihrem Beginn von zwei schweren Zwischenfällen erschüttert. Die afrikanischen Nationen kündigten einen Boykott an, als die FIFA erklärte, dass der Kontinent keinen direkten Qualifikationsplatz erhalten würde. Und dann wurde auch noch der Jules-Rimet-Pokal aus einem Schrank in Westminster gestohlen. Es wurde eine groß angelegte Polizeiaktion gestartet, aber am Ende wurde der Pokal nicht von Detektiven, sondern von einem Hund namens Pickles gefunden.

Der schwarz-weiße Collie erschnüffelte während eines Spaziergangs mit seinem Besitzer in Südlondon ein Paket neben einem Auto. Sein Herrchen öffnete es und fand darin die Trophäe. Er brachte sie sofort zur nächsten Polizeistation. Als England zum Weltmeister gekrönt wurde, wurden Pickels und sein Herrchen zum Festessen eingeladen.

England hatte jedoch einen wenig inspirierenden Start in die WM mit einem 0:0 gegen Uruguay. Im zweiten Spiel gegen Mexiko sorgten dann Bobby Charlton und Roger Hunt für den 2:0-Sieg. Ein Doppelpack von Hunt bescherte England anschließend einen weiteren 2:0-Sieg, diesmal gegen Frankreich, und damit das Viertelfinale gegen Argentinien, das als eines der gewalttätigsten Spiele in der Geschichte der Weltmeisterschaft in die Annalen eingehen sollte.

Hitziges Duell mit Argentinien

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Die Schiedsrichter für das Viertelfinale sollten bei einer Delegiertenversammlung ernannt werden, die argentinischen Vertreter kamen zu spät. Als sie eintrafen, wurde ihnen mitgeteilt, dass der Deutsche Rudolf Kreitlein das Spiel leiten würde. Ihr Misstrauen wurde noch größer, als für das andere Viertelfinalspiel zwischen Westdeutschland und Uruguay ein englischer Schiedsrichter ernannt wurde, das die BRD nach drei umstrittenen Entscheidungen mit 4:0 gewann.

"Der Schiedsrichter war völlig voreingenommen, er hat alles für England gepfiffen", sagte der argentinische Kapitän Antonio Rattin, der in der ersten Halbzeit wegen einer Auseinandersetzung mit Kreitlein vom Platz gestellt wurde. "Ich glaube, er hatte die ganze Zeit vor, mich vom Platz zu stellen." Rattin weigerte sich sieben Minuten lang, das Spielfeld zu verlassen, und als er schließlich ging, verdrehte er den Union Jack auf der Eckfahne und begann, die Zuschauer zu beleidigen, die ihn mit Bierdosen bewarfen.

England zermürbte die zehn weiteren Argentinier in einem äußerst aggressiven Spiel, bevor Geoff Hurst, der für Greaves eingewechselt wurde, schließlich nach einer Flanke seines West-Ham-Teamkollegen Martin Peters den entscheidenden Treffer per Kopf erzielte. Als der Schlusspfiff ertönte, kam Trainer Ramsey auf den Platz, um George Cohen daran zu hindern, sein Trikot mit Alberto Gonzalez zu tauschen, den er als "Tier" bezeichnete.

Die Gemüter erhitzten sich: Die argentinischen Spieler versuchten, sich gewaltsam Zugang zur Umkleidekabine der Engländer zu verschaffen, und warfen einen Stuhl gegen die Tür. Roberto Ferrero griff den Schiedsrichter an, während sein Teamkollege Ermindo Onega dem Vizepräsidenten der FIFA ins Gesicht spuckte.

Wembley 1966: Ein Siegtor, das keines war

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Portugal, mit dem besten Torschützen des Turniers Eusebio war Englands Gegner im Halbfinale. Bobby Charlton erzielte in beiden Hälften ein Tor, Gordon Banks verhinderte mit einer Glazparade Eusebius zwischenzeitlichen Ausgleich.

Bobbys älterer Bruder Jack beging später im eigenen Sechzehner absichtlich ein Handspiel, um Portugal am Torerfolg zu hindern. Eusebio verwandelte den anschließenden Elfmeter zum 1:2 - doch danach passierte nichts mehr und England zog ins Finale gegen die BRD ein.

Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren 21 Jahre vergangen. Die Spieler waren 1945 noch Kinder, doch für die beiden Nationen als ganze war der Krieg noch sehr präsent. Nobby Stiles war während eines Nazi-Bombenangriffs auf Manchester geboren worden. Martin Peters war evakuiert worden, während Mitglieder der Familie seiner Frau während des Blitzkriegs durch eine Bombe ums Leben kamen. "Die jüngste Vergangenheit war präsent, ob wir wollten oder nicht", erinnerte sich Hurst. "Für uns, für sie, für die Zuschauer."

Hursts Schwiegervater, damals im Krieg aktiv, prognostizierte einen Hattrick des Stürmers. Aber England hatte einen schwierigen Start, als Ray Wilson einen Kopfball direkt vor die Füße von Helmut Haller spielte, der Westdeutschland in Führung brachte.

England geriet jedoch nicht in Panik - und sechs Minuten später erzielte Hurst das erste Tor seines späteren Hattricks, indem er einen schnell ausgeführten Freistoß von Kapitän Bobby Moore per Kopf verwandelte. Peters stürzte sich auf einen von Hurst abgefälschten Schuss und brachte England damit in die Nähe des WM-Titels. Doch Deutschland glich in der 89. Minute aus, als Wolfgang Weber den Ball ins Tor beförderte.

"Jetzt schlagt sie noch einmal"

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Ramsey hatte in der kurzen Pause vor der Verlängerung eine einfache, aber äußerst wirkungsvolle Botschaft: "Ihr habt sie in 90 Minuten geschlagen, jetzt schlagt sie noch einmal in 30 Minuten." Ob er vergessen hatte, dass es nach 90 Minuten 2:2 stand? England ging in der Verlängerung durch Hurst erneut in Führung, mit einem Tor, das bis heute als Hursts gewaltiger Schuss prallte gegen die Latte und kam etwa auf der Torlinie zu Fall. Man wird in Deutschland niemanden finden, der das Tor als regulär angerkennen würde.

Der Schweizer Schiedsrichter Gottfried Dienst beriet sich mit dem sowjetischen Linienrichter Tofiq Bahramov - und gab das Tor zum 3:2 Englands. Hurst konnte nicht sehen, ob der Ball ganz hinter der Linie war, da er auf dem Boden lag - aber er glaubt, dass Roger Hunt eine bessere Sicht hatte. "Roger ist sich sicher, sonst würde er nachsetzen und sich nicht abwenden", sagte er. "Sein Instinkt sagt ihm, dass es ein Tor ist. Das hat mir immer gereicht und wird mir auch immer reichen."

Nach Hursts drittem Tor, das nach einer weiteren Vorlage von Moore fiel, waren die Zweifel an Englands Triumph jedoch endgültig ausgemerzt. Der Kommentar von Kenneth Wolstenholme, als Hurst den entscheidenden Treffer erzielte, ist in die englische Folklore eingegangen: "Und hier kommt Hurst. Einige Leute sind auf dem Spielfeld, sie glauben, es sei alles vorbei. Jetzt ist es vorbei!"

Die englischen Weltmeisterschaftshelden wurden verewigt. Eine Statue der drei West-Ham-Spieler Peters, Moore und Hurst wurde vor dem Upton Park errichtet. Eine weitere Büste von Moore wurde anlässlich der Eröffnung des renovierten Wembley-Stadions im Jahr 2000 eingeweiht. Gordon Banks hat eine Statue in Stoke, ebenso wie Ramsey in Ipswich.

Ein Held von 1996 lebt noch

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Die Architekten des größten sportlichen Triumphs des Landes wurden nicht immer entsprechend entlohnt. Die Spieler der Mannschaft erhielten jeweils eine Prämie von 1.000 Pfund, was heute einem Wert von 16.000 Pfund, etwa 18.000 Euro, entspricht. Im Gegensatz dazu erhielt jeder Spieler der argentinischen Weltmeistermannschaft von 2022 eine Prämie von 500.000 Dollar.

Nach ihrer Karriere nahmen viele Spieler normale Jobs außerhalb des Fußballs an. Hurst ging in die Versicherungsbranche. Wilson wurde Bestatter. Acht der Spieler, die im Finale gespielt hatten, schafften es zur Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko, wo Westdeutschland seine Revanche nahm, indem es im Viertelfinale einen 0:2-Rückstand aufholte und nach Verlängerung mit 3:2 gewann.

Das war der Anfang vom Ende für diese Generation von Spielern. England qualifizierte sich nicht für die Weltmeisterschaft 1974, was zur Entlassung von Ramsey führte. Bobby Moore starb 1993 im Alter von nur 51 Jahren an Darmkrebs. Sechs Spieler litten später an Demenz, darunter Jack und Bobby Charlton sowie Ramsey. Nach Bobbys Tod im Jahr 2023 war Hurst der einzige Überlebende der Mannschaft, die im Finale gespielt hatte. Hurst überlebte 2024 einen Herzinfarkt.

60 Jahre voller Enttäuschungen

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England schaffte es nicht zur Weltmeisterschaft 1978, nachdem es bereits 1974 gescheitert war. Bei der WM 1982 in Spanien kam England zwar bis in die zweite Gruppenphase, schied dort jedoch aus. Und es sollte noch viel mehr Schmerz folgen: Diego Maradonas “Hand Gottes“ 1986; die Niederlage gegen Westdeutschland im Elfmeterschießen 1990 nach Paul Gascoignes Tränen; das Scheitern in der Qualifikation für 1994; eine Niederlage im Elfmeterschießen gegen Argentinien 1998, nachdem David Beckham vom Platz gestellt worden war; David Seaman, der 2002 von Ronaldinho überlupft wurde; eine weitere schmerzhafte Niederlage im Elfmeterschießen 2006 gegen Portugal nach Wayne Rooneys Roter Karte; Frank Lampards nicht gegebenes Tor bei der Niederlage gegen Deutschland 2010; das peinliche Ausscheiden in der Gruppenphase 2014; eine unerwartet brillante Leistung 2018, die mit einer Halbfinal-Niederlage in der Verlängerung gegen Kroatien endete; die Pleite gegen Frankreich im Viertelfinale 2022, nachdem Harry Kane einen Elfmeter in den Himmel geschossen hatte.

Englands Abenteuer bei Europameisterschaften verliefen nach einem ähnlichen Muster: Niederlagen im Elfmeterschießen 1996, 2004 und 2012, Ausscheiden in der Gruppenphase 2000, Verpassen der Qualifikation 2008 und ein ebenso peinliches Ausscheiden gegen Island 2016. Gareth Southgate war der erste Trainer seit Ramsey, der England zu einem großen Finale bei der EM 2021 führte, aber man scheiterte an der letzten Hürde gegen Italien mit einer weiteren Niederlage im Elfmeterschießen.

England erreichte 2024 erneut das Finale, wurde aber von Spanien geschlagen. Southgate hat nicht nur die besten Ergebnisse seit Ramsey erzielt, sondern ist auch der Trainer, der ihm am ähnlichsten ist, da er dem Nationalteam nicht nur den Erfolg, sondern vor allem auch die Hoffnung und den Stolz zurückgegeben hat. Und doch musste er nach 2024 gehen. Nun soll es Thomas Tuchel richten, ein Deutscher. Aber selbst wenn Tuchel England in Nordamerika zum Triumph führt - so legendär wie der Titel 1966 kann es fast nicht werden.