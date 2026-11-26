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Der FC Bayern hat gegen OSC Lille die erste Niederlage dieser Saison kassiert. Die Rückkehrer machen zwar Hoffnung, das aktuell größte Problem werden aber auch sie nicht beheben. Ernsthafte Sorgen um die großen Saisonziele sind derweil noch verfrüht.

Wäre der FC Bayern im November 2026 eine Spielszene, dann wäre er das Eigentor von Aleksandar Pavlovic gegen OSC Lille. Ethan Mbappes Schuss prallte vom Pfosten vor die Füße von Pavlovic, der den Ball völlig überrascht unkontrolliert ins eigene Tore stümperte. Es war das entscheidende 1:2 und symbolisiert die missliche Lage beim FC Bayern ganz wunderbar.

Wochenlang trotzten die Münchner sämtlichen Widerständen. Jamal Musialas Erkrankung, der Tod von Joshua Kimmichs Vater, Vincent Kompanys Kollaps samt darauffolgenden Ausfalls, eine Verletzung nach der anderen. Mittendrin in dieser Misere gelang dem FC Bayern vor exakt drei Wochen beispielsweise ein beeindruckender 2:0-Sieg bei Atletico Madrid. Er wirkt gerade wie aus einer anderen Zeit.

Seitdem verloren die Münchner auch noch Kapitän Manuel Neuer sowie ihre beiden besten Angreifer Harry Kane und Michael Olise. Unverschuldet. Selbst verschuldet eröffneten die mächtigen Klubbosse mit ihrem öffentlichen Feldzug gegen Musiala derweil einen unnötigen Nebenkriegsschauplatz. All das zusammen war offenbar zu viel.

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Gegen den Bundesliga-Abstiegskandidaten 1. FC Köln reichte es am Freitag zuhause nur zu einem mageren Remis. Gegen Lille bot Kompany dann mangels Alternativen die wohl kurioseste Startelf seiner Bayern-Zeit auf: Pavlovic begann auf der Zehn, Konrad Laimer im Sturmzentrum. Nach einer ordentlichen ersten Halbzeit samt Führung präsentierte sich die Rumpfelf im zweiten Durchgang so schlecht wie selten (oder gar nie) zuvor unter Kompany und kassierte die erste Pleite der Saison. Wie geht es beim FC Bayern jetzt weiter?

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Das Beispiel PSG sollte den FC Bayern beruhigen

In erster Linie mit etwas, was die Münchner in der aktuellen Situation gar nicht gebrauchen können: sehr vielen Spielen in sehr kurzer Zeit. Auf den FC Bayern warten zwei weitere englische Wochen hintereinander. Wirklich entscheidend ist dabei lediglich das Achtelfinale im DFB-Pokal kommenden Dienstag zuhause gegen Zweitliga-Spitzenreiter Hertha BSC. In der Bundesliga und Champions League sind Patzer in dieser Saisonphase zwar ärgerlich, aber auch nicht mehr. Besser jetzt eine derart schwierige Phase durchmachen, als im Frühling. Ernsthaft in Gefahr sind die großen Saisonziele trotz der angespannten Situation aktuell noch nicht.

In der Bundesliga beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund zwei Punkte, bis zur Winterpause warten verhältnismäßig leichte Gegner. Ebenfalls zwei Punkte sind die Münchner in der Champions League von Platz acht entfernt, der für eine direkte Achtelfinal-Qualifikation reichen würde. Vor Weihnachten wartet nur noch ein Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten Slavia Prag, danach geht es auswärts gegen Manchester United und daheim gegen Betis Sevilla. Mit drei Siegen hätten die Münchner 17 Punkte. Bis dato reichten seit Einführung der Ligaphase stets 16 Punkte für einen Platz unter den ersten Acht.

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Die Zwischenrunde zu vermeiden ist selbstverständlich erstrebenswert. Muss aber letztlich gar nichts heißen, wie die beiden vergangenen Spielzeiten gezeigt haben. Paris Saint-Germain drehte jeweils eine Extrarunde und gewann am Ende jeweils den Titel.

IMAGO

FC Bayern: Wer kann Harry Kane im Sturm ersetzen?

Personell winkt schon bald Erleichterung. Jamal Musiala wurde in Lille zum zweiten Mal eingewechselt, gleichzeitig feierte Luis Diaz sein Comeback. Am Samstag gegen den Hamburger SV könnte auch Michael Olise in den Kader zurückkehren. Schon gegen Hertha am Dienstag dürften alle drei für die Startelf in Frage kommen.

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Das aktuell größte Problem lässt sich aber auch mit diesem prominenten Trio nicht lösen: der fehlende Mittelstürmer. Harry Kane fällt mit seinem Syndesmoseriss wohl bis März aus. Die beiden besten Alternativen im Kader, Serge Gnabry und Ismael Saibari, fehlen ebenfalls noch wochenlang. Aushilfsstürmer Laimer presste in Lille zwar wie aufgedreht, blieb vor dem Tor aber harmlos. Tom Bischof und Lennart Karl setzten gegen Köln keine Akzente im Sturmzentrum. Möglich, dass Kompany hier demnächst Olise oder Diaz testet.

Naheliegend wäre es zudem, Toptalent Bastian Assomo eine Chance zu geben. Der 16-Jährige trifft aktuell wie am Fließband: Acht Toren in drei Spielen für die deutsche U17-Nationalmannschaft, zwei Doppelpacks hintereinander für die Münchner Reserve in der Regionalliga, am Mittwoch beim Sieg der U19 in der Youth League gegen Lille ein Tor und ein Assist. Dass Assomo bei den Profis mithalten kann, hat er bereits in der Sommervorbereitung (vier Einsätze, zwei Tore) bewiesen. Mit einer Körpergröße von 1,90 Metern würde er, anders als alle anderen aktuell verfügbaren Kandidaten, zudem körperliche Präsenz im Strafraum garantieren.

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Die sportliche Führung rechtfertigt den schmalen Kader auch stets damit, dass hauseigene Nachwuchsspieler schneller ihre Chancen bekommen. Vor einem Jahr gelang auf diesem Weg Lennart Karl im Alter von 17 Jahren der Durchbruch. Warum jetzt nicht mal den hochtalentierten Assomo testen?

FC Bayern: Vincent Kompany will "den Kampf genießen"

Um die Saisonziele nicht zu gefährden, sollte sich die Münchner im Winter für die danach deutlich schwierigeren Spiele aber zwingend um einen gestandenen Backup für Kane bemühen. Es ist schließlich keinesfalls garantiert, dass der 33-Jährige direkt nach seinem anvisierten Comeback im März wieder voll belastbar ist und sein vorheriges Leistungsniveau erreicht. Gnabry und Saibari können die Position zwar bekleiden, ihre beste ist es aber nicht.

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Ungeachtet aller Probleme gab sich Kompany bei seinen Analysen nach der Pleite in Lille übrigens betont gelassen. Statt explizite Kritik zu üben oder zusätzlichen Druck aufzubauen, versuchte er eine positive Jetzt-erst-recht-Mentalität zu kreieren. Gleich dreimal sagte er in seinem DAZN-Interview im praktisch selben Wortlaut, dass es jetzt darum gehe, "den Kampf zu genießen".

Neben Kampfgenuss wäre es für die kurzfristigen Erfolgsaussichten sicherlich auch förderlich, wenn die Debatten um Musiala ein Ende fänden. Die Stellungnahme vom Mittwochmorgen war diesbezüglich ein erster Schritt. Vize-Kapitän Joshua Kimmich befeuerte den Nebenkriegsschauplatz in Lille aber erneut, indem er seinen Teamkollegen verständlicherweise verteidigte und die Klubführung attackierte. Deren Umgang mit Musiala bezeichnete Kimmich als "absolutes No-Go und nicht Bayern-like". Fraglich, ob die mächtigen Bosse das unkommentiert stehen lassen.