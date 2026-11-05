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Süper Lig
team-logoGaziantep FK
Gaziantep Stadyumu
team-logoKasımpaşa
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Gaziantep FK vs. Kasımpaşa heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Gaziantep FK - Kasımpaşa
Gaziantep FK
Kasımpaşa
Süper Lig

In der Süper Lig spielt Gaziantep FK gegen Kasımpaşa. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Gaziantep FK vs. Kasımpaşa: Anstoßzeit

crest
Süper Lig - Spielwoche 11
Gaziantep Stadyumu

Im Gaziantep Stadyumu empfängt Gaziantep FK den Tabellenfünften Kasımpaşa zum Süper-Lig-Duell. Für den Gastgeber geht es in erster Linie darum, den Anschluss an die sichere Tabellenregion nicht zu verlieren.

Gaziantep FK steckt in einer schwierigen Phase. Vier der letzten fünf Pflichtspiele gingen verloren, und Trainer Orhan Ak steht unter Druck, die Mannschaft wieder in die Spur zu bringen.

Kasımpaşa reist hingegen mit Rückenwind an. Özgür Öcals Mannschaft hat zuletzt überzeugt und steht als Fünfter der Süper Lig für eine der stabileren Saisonleistungen im Mittelfeld der Tabelle.

Das direkte Duell zwischen beiden Klubs war in der jüngeren Vergangenheit ausgeglichen und torreich. Beide Teams wissen, dass ein Sieg heute die Ausgangslage deutlich verbessern würde.

Nachfolgend alle Informationen, wo das Spiel live im TV und Stream zu verfolgen ist.

Themen der Woche: Was war bei Gaziantep FK und Kasımpaşa los?

Gaziantep FK kommt mit einer schwachen Bilanz in die Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen gab es nur einen Sieg bei vier Niederlagen. Zuletzt unterlag die Mannschaft Trabzonspor mit 0:2. Einzig der Pokalsieg gegen Etimesgut Spor Kulubu (4:0) war ein Lichtblick in einer ansonsten enttäuschenden Serie. In den vier Süper-Lig-Spielen dieses Zeitraums kassierte Gaziantep FK neun Gegentore bei nur vier eigenen Treffern.

Kasımpaşa präsentiert sich deutlich stabiler: Drei Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen stehen zu Buche. Das 2:2 gegen Beşiktaş am vergangenen Spieltag war das einzige Spiel ohne Sieg. Zuvor gewann Kasımpaşa unter anderem mit 4:1 gegen Samsunspor und 0:1 bei Eyupspor – insgesamt neun Tore erzielt und fünf kassiert in diesem Zeitraum.

GAZ

GAZ - Form

COB
N0-3
IBS
N2-1
ERZ
N1-3
ESK
S0-4
TRS
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
6/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
KAS

KAS - Form

GAL
N3-1
SAM
S4-1
EYU
S0-1
COR
S3-1
BJK
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
11/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Gaziantep FK vs. Kasımpaşa: Aufstellungen

Gaziantep FK vs Kasımpaşa Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • O. Ak

Gaziantep FK vs. Kasımpaşa: Form

GAZ

GAZ - Form

COB
N0-3
IBS
N2-1
ERZ
N1-3
ESK
S0-4
TRS
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
6/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
KAS

KAS - Form

GAL
N3-1
SAM
S4-1
EYU
S0-1
COR
S3-1
BJK
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
11/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Gaziantep FK vs. Kasımpaşa: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Gaziantep FKUnentschiedenKasımpaşa
3
2
0
Süper Lig
Gaziantep FK badge
Gaziantep FK
GAZ
2
Kasımpaşa badge
Kasımpaşa
KAS
1
END
Süper Lig
Kasımpaşa badge
Kasımpaşa
KAS
2
Gaziantep FK badge
Gaziantep FK
GAZ
3
END
Süper Lig
Gaziantep FK badge
Gaziantep FK
GAZ
2
Kasımpaşa badge
Kasımpaşa
KAS
2
END
Süper Lig
Kasımpaşa badge
Kasımpaşa
KAS
2
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Gaziantep FK
GAZ
2
END
Süper Lig
Gaziantep FK badge
Gaziantep FK
GAZ
2
Kasımpaşa badge
Kasımpaşa
KAS
0
END
11Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Gaziantep FK vs. Kasımpaşa: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
GalatasarayGalatasarayGAL
108112312+1125
S
S
S
S
N
2
Amed SportifAmed SportifAMS
107212511+1423
S
S
S
U
S
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
10712248+1622
S
S
S
S
S
4
BeşiktaşBeşiktaşBJK
106132012+819
U
S
N
S
N
5
KasımpaşaKasımpaşaKAS
104511511+417
U
S
S
N
U
6
FenerbahçeFenerbahçeFB
105142410+1416
N
N
S
S
S
7
Corum FKCorum FKCOB
105142116+516
S
N
S
S
N
8
KocaelisporKocaelisporKOB
10514119+216
U
S
N
N
S
9
GöztepeGöztepeGÖZ
104332117+415
S
S
S
S
U
10
Istanbul BasaksehirIstanbul BasaksehirIBS
104241716+114
S
N
S
U
S
11
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
10424915-614
N
S
S
U
S
12
AlanyasporAlanyasporALS
10334916-712
N
N
N
U
S
13
RizesporRizesporRIZ
103251115-411
U
N
N
N
U
14
GençlerbirliğiGençlerbirliğiGEN
103251218-611
S
N
N
U
N
15
KonyasporKonyasporKSP
10226613-78
N
S
N
U
U
16
Gaziantep FKGaziantep FKGAZ
10226917-88
N
N
N
N
N
17
SamsunsporSamsunsporSAM
101181026-164
N
N
N
N
N
18
EyupsporEyupsporEYU
10109328-253
N
N
N
N
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
Qualifikation für die Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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