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Gaziantep FK vs. Kasımpaşa: Anstoßzeit

Süper Lig - Spielwoche 11 6. Nov. 2026 - 12:00 Gaziantep Stadyumu

Im Gaziantep Stadyumu empfängt Gaziantep FK den Tabellenfünften Kasımpaşa zum Süper-Lig-Duell. Für den Gastgeber geht es in erster Linie darum, den Anschluss an die sichere Tabellenregion nicht zu verlieren.

Gaziantep FK steckt in einer schwierigen Phase. Vier der letzten fünf Pflichtspiele gingen verloren, und Trainer Orhan Ak steht unter Druck, die Mannschaft wieder in die Spur zu bringen.

Kasımpaşa reist hingegen mit Rückenwind an. Özgür Öcals Mannschaft hat zuletzt überzeugt und steht als Fünfter der Süper Lig für eine der stabileren Saisonleistungen im Mittelfeld der Tabelle.

Das direkte Duell zwischen beiden Klubs war in der jüngeren Vergangenheit ausgeglichen und torreich. Beide Teams wissen, dass ein Sieg heute die Ausgangslage deutlich verbessern würde.

Nachfolgend alle Informationen, wo das Spiel live im TV und Stream zu verfolgen ist.

Themen der Woche: Was war bei Gaziantep FK und Kasımpaşa los?

Gaziantep FK kommt mit einer schwachen Bilanz in die Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen gab es nur einen Sieg bei vier Niederlagen. Zuletzt unterlag die Mannschaft Trabzonspor mit 0:2. Einzig der Pokalsieg gegen Etimesgut Spor Kulubu (4:0) war ein Lichtblick in einer ansonsten enttäuschenden Serie. In den vier Süper-Lig-Spielen dieses Zeitraums kassierte Gaziantep FK neun Gegentore bei nur vier eigenen Treffern.

Kasımpaşa präsentiert sich deutlich stabiler: Drei Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen stehen zu Buche. Das 2:2 gegen Beşiktaş am vergangenen Spieltag war das einzige Spiel ohne Sieg. Zuvor gewann Kasımpaşa unter anderem mit 4:1 gegen Samsunspor und 0:1 bei Eyupspor – insgesamt neun Tore erzielt und fünf kassiert in diesem Zeitraum.

Gaziantep FK vs. Kasımpaşa: Aufstellungen

Gaziantep FK vs. Kasımpaşa: Form

Gaziantep FK vs. Kasımpaşa: Bilanz direkte Duelle

Gaziantep FK vs. Kasımpaşa: Die Tabellen