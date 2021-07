England-Trainer: War Gareth Southgate früher Nationalspieler?

Southgate ist für viele das Symbol für den aktuellen englischen Erfolg. Aber war der Coach früher einmal selbst Nationalspieler Englands?

Ganz England wartet mit großer Spannung auf den heutigen Abend: Können die Three Lions ihren Titelfluch besiegen und zum ersten Mal seit 1966 eine Trophäe für ihr Land erringen? Dass die englische Nationalmannschaft überhaupt wieder zu einem Titelfavoriten geworden ist, ist für viele untrennbar mit Trainer Gareth Southgate verbunden.

Da einige Fans und konservative Politiker es so bereits wortwörtlich von der Queen forderten, ist dies keine Übertreibung: Southgate könnte mit einem Sieg im heutigen Finale der EM 2021 (21 Uhr, LIVE im TICKER) in den Ritterstand gehoben werden.

Das Erreichen des WM-Halbfinales 2018, das Endspiel der EM 2021 - immense Erfolge für eine Nation, die sich zwar das Mutterland des Fußballs nennt und mit der Premier League über die wohl beste Liga der Welt verfügt, mit der Nationalmannschaft aber seit Jahrzehnten immer wieder Enttäuschungen erlebt. Southgate schafft es aktuell, das schon früher häufig vorhandene Potenzial der Engländer tatsächlich auch in Turnieren abrufbar zu machen. Der Erfolg scheint zurück - doch war Southgate zuvor eigentlich schon erfolgreich?

Ihr fragt euch, ob Southgate vor seiner Trainerkarriere bereits ein erfolgreicher Spieler war - und ob der heute 50-Jährige sogar für die englische Nationalmannschaft gespielt hat? Goal hat alle Infos zu Southgates Karrierestationen parat!

England-Trainer: War Gareth Southgate früher englischer Nationalspieler?

Vor seiner Trainerkarriere war Southgate tatsächlich auch selbst Fußballprofi. Der Engländer glänzte hierbei immer wieder durch Vielseitigkeit: Meist als Innenverteidiger eingesetzt, bekleidete Southgate auch immer wieder andere Positionen. Beispielsweise kam er auf nahezu jeder Position im Mittelfeld und als Außenverteidiger zu Einsätzen.

Der gebürtig aus Watford stammende Southgate begann seine Profi-Laufbahn 1989 beim Londoner Klub Crystal Palace. Zunächst als Reservespieler sporadisch eingesetzt, rückte er vor allem in der Saison 1992/93 immer häufiger in die Stammformation und wurde zum festen Bestandteil der Premier-League-Mannschaft. Als der Verein 1993 abstieg, wurde Southgate nach bereits über 100 Spielen für die Eagles zum Kapitän ernannt und führte Palace zurück in die Erstklassigkeit.

Als es jedoch 1995 nach einem Jahr bereits zurück die Championship ging, wechselte der junge Defensivakteur zu Aston Villa. Dort blieb er erneut sechs Jahre lang, ehe es ihn 2001 überraschend zum FC Middlesbrough zog. Nach fünf Jahren bei Boro beendete der im heutigen Fußball als vereinstreu einzustufende Southgate seine aktive Spielerkarriere - zumindest offiziell, denn sein Übergang in den Trainerbereich sollte nahtlos verlaufen.

Der heute 50-Jährige konnte sowohl mit Aston Villa als auch mit dem FC Middlesbrough jeweils einmal den englischen League Cup gewinnen.

England: Gareth Southgates Spielerkarriere im Überblick

Zeitraum Verein Einsätze Tore 1989-1995 Crystal Palace 152 15 1995-2001 Aston Villa 192 7 2001-2006 FC Middlesbrough 160 4

Southgate, der seine komplette Spielerkarriere in Englands erster oder zweiter Liga verbrachte, spielte also nie für einen wirklichen Spitzenklub wie Manchester United oder den FC Liverpool. Bedeutet dies automatisch, dass ihm der Weg in die englische Nationalmannschaft versagt blieb? Keineswegs: Southgate spielte tatsächlich für die Three Lions.

Der Engländer kam zwischen 1995 und 2004 zu insgesamt 57 Einsätzen für sein Land, bei denen dem Abwehrspieler immerhin zwei Tore gelangen. Southgate wirkte auch an mehreren großen Turnieren mit, unter anderem kam er bei der WM 1998 (Achtelfinal-Aus gegen Argentinien) und der EM 2000 (Vorrunden-Aus) zum Einsatz. Für die WM 2002 wurde er überraschenderweise nicht nominiert, bei der EM 2004 fehlte er verletzungsbedingt.

Southgates denkwürdigster Moment im englischen Nationaltrikot ereignete sich jedoch gleich bei seinem ersten Turnier, der EM 1996 im eigenen Land. Die Euphorie der Fans hatt die Gastgeber bis ins Halbfinale getragen, der für diese EM geborene Hit "It's coming home" schallte durch das Wembley-Stadion. Trotz früher Führung mussten die Three Lions gegen den großen Rivalen Deutschland allerdings ins Elfmeterschießen.

Nachdem alle vorangegangenen Schützen souverän verwandelt hatten, trat Southgate schließlich an - und verschoss. Da Andreas Möller anschleißend für Deutschland traf, war England gegen den späteren Europameister Deutschland ausgeschieden. Für den heutigen Coach dürfte das gewonnene Achtefinale der EM 2021 also eine besondere Bedeutung haben.

England bei der EM 2021 - Gareth Southgate: Seine Trainerkarriere

Im Gegensatz zu seinem Gegenüber am heutigen Abend, Italiens Coach Roberto Mancini, kann Southgate bislang nicht auf eine schillernde Trainerkarriere zurückblicken. 2006 wechselte der damals 36-Jährige quasi direkt von der Spieler- auf die Trainerbank, als er trotz zunächst fehlender Lizenz seinen Klub FC Middlesbrough als Spielertrainer übernahm.

Southgate blieb bis 2009 Trainer bei Boro, auch nach dem Abstieg im selben Jahr hielt der Klub zunächst an ihm fest. Im Oktober musste er allerdings die Koffer packen, obwohl sein Klub auf dem vierten Platz der Championship rangierte.

2011 zog es Southgate zur FA, er wurde Nachwuchskoordinator beim englischen Verband. Zwei Jahre später übernahm er die U21 Englands. Seinen Sprung auf den höchsten Trainerstuhl des englischen Fußballs hatte er einem Skandal um Nationaltrainer Sam Allardyce zu verdanken, für den Southgate 2016 als Interimscoach übernahm. Zwei Monate nach Amtsübernahme gab die FA bekannt, dass die Übergangs- zur Dauerlösung werden sollte.

Southgate hat als Trainer also bislang nur für den FC Middlebrough und den englischen Fußballverband gearbeitet und kann dementsprechend in diesem Bereich keinerlei Trophäen vorweisen. Dies dürfte ihm aber egal sein, wenn seine Mannschaft am heutigen Abend gewinnen sollte: Dann hätte der einstige Fehlschütze von 1996 den wohl größtmöglichen aller Titel für sein Land geholt.

England: Gareth Southgates Trainerkarriere im Überblick

Zeitraum Verein/Verband Spiele 2006-2009 FC Middlesbrough 151 2013-2016 England U21 33 2016-heute England 56

Italien vs. England im Finale der EM 2021: Der Vorbericht

Tausende Schüler dürfen am Montag später zum Unterricht, der Song "Three Lions" stürmt wieder die Charts, überall hängt das rote Georgskreuz an Häusern und sogar Kirchen: Ganz England fiebert voller Ungeduld dem EM-Finale in Wembley entgegen, und auch in Italien herrscht trotz strikterer Corona-Maßnahmen die Hoffnung auf ein große Party-Nacht.

Beide Fan-Lager eint vor dem Duell um den Titel eine lange Leidenszeit: Italien hat bei einer EM seit 1968 nicht mehr triumphiert, für England steht sogar das erste große Finale seit der WM 1966 an.

Prompt stürmte der 25 Jahre alte Song "Three Lions", der von den Jahren des Wartens handelt und die berühmte Textzeile "Football's coming home" beinhaltet, in den Charts bis auf Platz vier.

Queen Elizabeth II hat in einer Grußbotschaft dem englischen Team persönlich Glück gewünscht. "Vor 55 Jahren habe ich Bobby Moore den WM-Pokal überreicht. Dabei habe ich gesehen, was es den Spielern, Funktionären und Betreuern bedeutete, ein internationales Fußball-Turnier zu gewinnen," schrieb die 95 Jahre alte Königin der Mannschaft und Teammanager Gareth Southgate.

"Ich übersende meine besten Wünsche für Sonntag, in der Hoffnung, dass die Geschichte nicht nur Ihren Erfolg würdigen wird, sondern auch den Geist, die Hingabe und den Stolz, mit dem Sie sich präsentiert haben", so die Regentin. FA-Präsident Prinz William richtete sich am Sonntagmorgen per Videobotschaft an Harry Kane und Co. Er lobte den Zusammenhalt bei den Engländern, jeder habe "seine Rolle im Team angenommen", sagte er: "Es ist so aufregend, ihr präsentiert England perfekt. Wir alle, das ganze Land, stehen hinter euch."

Auch Premierminister Boris Johnson richtete sich in einem offenen Brief an Southgate und die Mannschaft. "Ihr habt bereits Geschichte geschrieben", so der Politiker: "Ihr habt die Stimmung im ganzen Land gehoben, und wir wissen, dass ihr auch die Trophäe in die Höhe stemmen könnt."

Das EM-Fieber hat auch die Jüngsten erreicht: Die Howard Junior School in King's Lynn, die in den sozialen Netzwerken das englische Team besonders stark unterstützt, benannte sich für einen Tag in "Harry Kane Junior School" um. Zahlreiche andere Schulen werden laut BBC am Montag erst später ihre Pforten öffnen, damit die Schüler das spät angepfiffene Endspiel bis zum Schluss schauen können.

Und nicht nur das: Eine Straße in Lowestoft, der östlichsten Stadt des Landes, wurde kurzerhand von "Denmark Road" in "England Road" umbenannt, um den Halbfinalsieg gegen die Nordeuropäer zu feiern. Der neue, temporäre Schriftzug werde "noch eine Weile" bleiben, teilte die Gemeinde mit Blick auf das Endspiel mit.

Halt macht die Euphorie indes an der Grenze zu Schottland. Die Zeitung The National, die sich für die Unabhängigkeit des Landes stark macht, druckte am Samstag den italienischen Nationaltrauer Roberto Mancini als Freiheitskämpfer William Wallace aus dem Film "Braveheart" auf ihre Titelseite. "Rette uns, Roberto, du bist unsere einzige Hoffnung", lautete die Überschrift.

Auf Mancini hoffen auch die vielen Tifosi, die schon nach dem Halbfinale gegen Spanien (4:2 i.E.) vor allem beim Public Viewing auf der zentralen Piazza del Popolo in Rom ausgelassen gefeiert hatten. Anders als in England herrschen in Italien allerdings noch strenge Corona-Regeln.

Aus diesem Grund können Fans das Finale anders als geplant auch nicht im Olympiastadion von Rom verfolgen. Nach einem Beschluss der Polizei wurden entsprechende Pläne kurzfristig gestrichen, ursprünglich sollten bis zu 16.000 Tifosi für das Spiel am Abend zugelassen werden.

