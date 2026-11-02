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Galatasaray vs. VfB Stuttgart heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Galatasaray - VfB Stuttgart
Galatasaray
VfB Stuttgart
Champions League

In der Champions League spielt Galatasaray gegen VfB Stuttgart. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Galatasaray vs. VfB Stuttgart: Anstoßzeit

crest
Champions League - Spielwoche 4
NEF Stadyumu

Das Spiel zwischen Galatasaray und VfB Stuttgart beginnt am 03.11.2026, 18:45.

Galatasaray vs. VfB Stuttgart heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Die Partie ist in Deutschland live bei DAZN zu sehen. TV-Kanal und Live-Stream-Optionen sind unten aufgeführt.

Themen der Woche: Was war bei Galatasaray und VfB Stuttgart los?

Galatasaray kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen nach Istanbul. Die jüngsten Ergebnisse umfassen ein 4:0 gegen Konyaspor in der Süper Lig sowie das 2:1 im Stadtderby gegen Fenerbahçe. Einziger Dämpfer war eine 1:4-Niederlage gegen den FC Barcelona in der Champions League. Insgesamt erzielte Galatasaray in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

VfB Stuttgart gewann zwei der letzten fünf Pflichtspiele, darunter zuletzt ein beeindruckendes 4:2 bei Bayer Leverkusen in der Bundesliga sowie ein 1:0 im DFB-Pokal gegen Paderborn. Zwei Niederlagen – gegen Gladbach (2:3) und Hamburger SV (0:1) – sowie ein 1:1 gegen Atlético Madrid in der Champions League runden das Bild ab. Stuttgart traf in diesem Zeitraum neunmal und kassierte acht Gegentore.

GAL

GAL - Form

BAR
N1-4
GEN
S0-1
LIL
S2-4
FB
S2-1
KSP
S0-4
Tor erzielt (kassiert)
12/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
VFB

VFB - Form

HSV
N1-0
ATM
U1-1
BMG
N2-3
SCP
S0-1
B04
S2-4
Tor erzielt (kassiert)
8/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Galatasaray vs. VfB Stuttgart: Aufstellungen

Galatasaray vs VfB Stuttgart Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Aufstellung
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
3-4-2-1
U. CakirU. CakirDavinson SánchezDavinson SánchezR. SallaiR. SallaiAbdülkerim BardakciAbdülkerim BardakciI. JakobsI. JakobsA. BatrakovA. BatrakovYunus AkgünYunus AkgünGabriel SaraGabriel SaraL. TorreiraL. TorreiraB. YilmazB. YilmazV. OsimhenV. OsimhenD. SeimenD. SeimenR. HendriksR. HendriksL. JaquezL. JaquezJ. ChabotJ. ChabotA. KarazorA. KarazorGrischa PrömelGrischa PrömelB. El KhannoussB. El KhannoussD. UndavD. UndavJ. LewelingJ. LewelingChris FührichChris FührichE. DemirovicE. Demirovic
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
4-2-3-1
Galatasaray

Startelf

VfB Stuttgart

Trainer

  • O. Buruk
  • S. Hoeness

Galatasaray vs. VfB Stuttgart: Form

GAL

GAL - Form

BAR
N1-4
GEN
S0-1
LIL
S2-4
FB
S2-1
KSP
S0-4
Tor erzielt (kassiert)
12/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
VFB

VFB - Form

HSV
N1-0
ATM
U1-1
BMG
N2-3
SCP
S0-1
B04
S2-4
Tor erzielt (kassiert)
8/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Galatasaray vs. VfB Stuttgart: Bilanz direkte Duelle

Galatasaray vs. VfB Stuttgart: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
S
S
S
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
S
S
S
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
S
S
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
U
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
321062+47
U
S
S
8
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
9
ComoComoCOM
3201105+56
S
N
S
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
11
Club BrüggeClub BrüggeCLB
320196+36
S
S
N
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
N
S
S
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
14
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
3120105+55
U
U
S
15
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
311143+14
N
S
U
18
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
20
Inter MailandInter MailandINT
310256-13
S
N
N
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
N
N
S
22
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
S
N
N
24
LASKLASKLAS
310269-33
S
N
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
310248-43
N
S
N
27
LensLensRCL
310237-43
N
N
S
28
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
29
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
N
S
N
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
32
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
33
VikingVikingVIK
301259-41
N
U
N
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
35
LilleLilleLIL
3003410-60
N
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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