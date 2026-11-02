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Galatasaray vs. VfB Stuttgart: Anstoßzeit

Champions League - Spielwoche 4 3. Nov. 2026 - 12:45 NEF Stadyumu

Das Spiel zwischen Galatasaray und VfB Stuttgart beginnt am 03.11.2026, 18:45.

Galatasaray vs. VfB Stuttgart heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Die Partie ist in Deutschland live bei DAZN zu sehen. TV-Kanal und Live-Stream-Optionen sind unten aufgeführt.

Themen der Woche: Was war bei Galatasaray und VfB Stuttgart los?

Galatasaray kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen nach Istanbul. Die jüngsten Ergebnisse umfassen ein 4:0 gegen Konyaspor in der Süper Lig sowie das 2:1 im Stadtderby gegen Fenerbahçe. Einziger Dämpfer war eine 1:4-Niederlage gegen den FC Barcelona in der Champions League. Insgesamt erzielte Galatasaray in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

VfB Stuttgart gewann zwei der letzten fünf Pflichtspiele, darunter zuletzt ein beeindruckendes 4:2 bei Bayer Leverkusen in der Bundesliga sowie ein 1:0 im DFB-Pokal gegen Paderborn. Zwei Niederlagen – gegen Gladbach (2:3) und Hamburger SV (0:1) – sowie ein 1:1 gegen Atlético Madrid in der Champions League runden das Bild ab. Stuttgart traf in diesem Zeitraum neunmal und kassierte acht Gegentore.

Galatasaray vs. VfB Stuttgart: Aufstellungen

Galatasaray vs. VfB Stuttgart: Form

Galatasaray vs. VfB Stuttgart: Bilanz direkte Duelle

Galatasaray vs. VfB Stuttgart: Die Tabellen