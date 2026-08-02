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Leroy Sane Galatasaray 2026Getty Images
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Galatasaray vs. Stade Rennes live: Wo läuft das Testspiel von Gala heute im Live Stream und TV?

Süper Lig
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Für Galatasaray Istanbul steht im Rahmen der Saisonvorbereitung der nächste Test an: Gegner heute ist Stade Rennes. GOAL liefert Euch die Infos zur Übertragung der Begegnung.

Die Vorbereitung auf die neue Saison läuft für Galatasaray Istanbul bislang nicht nach Plan. Nach den Testspiel-Niederlagen gegen den AC Monza (0:2) und den FC Venedig (0:3) will der türkische Meister nun die passende Reaktion zeigen.

Am heutigen Sonntag, den 2. August, wartet mit dem französischen Erstligisten Stade Rennes der nächste Härtetest auf Galatasaray. Die Partie findet im heimischen Rams Park in Istanbul statt.

Doch wo wird das Duell live übertragen? GOAL gibt Euch einen Überblick über die Informationen zur Übertragung.

Galatasaray vs. Stade Rennes live: Wo läuft das Testspiel von Gala heute im Live Stream und TV?


Auch für das Duell mit Stade Rennes gibt es keinen deutschen Sender, der die Übertragungsrechte besitzt. In der Türkei wird die Partie dennoch kostenlos ausgestrahlt: tv100 zeigt das Testspiel sowohl über die eigene Website als auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Senders.

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Die Übertragung ist dabei nicht auf die Türkei beschränkt. Da tv100 das Spiel frei empfangbar anbietet, können Fans in Deutschland die Begegnung ebenfalls kostenlos verfolgen.

Galatasaray vs. Stade Rennes live: Wo läuft das Testspiel von Gala heute im Live Stream und TV? Wichtigste Infos


Begegnung

Galatasaray Istanbul vs. Stade Rennes

Wettbewerb

Testspiel

Datum

2. August 2026

Uhrzeit

20 Uhr

Ort

Rams Park, Istanbul

Übertragung

tv100, YouTube

Galatasaray vs. Stade Rennes live: Wo läuft das Testspiel von Gala heute im Live Stream und TV? Der Sommerfahrplan des türkischen Meisters


Datum

Testspiel

17. Juli

Ümraniyespor 1:5 Galatasaray

24. Juli

Galatasaray 0:2 AC Monza

27. Juli

Galatasaray 0:3 FC Venedig

2. August

Galatasaray vs. Stade Rennes

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