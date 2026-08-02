Die Vorbereitung auf die neue Saison läuft für Galatasaray Istanbul bislang nicht nach Plan. Nach den Testspiel-Niederlagen gegen den AC Monza (0:2) und den FC Venedig (0:3) will der türkische Meister nun die passende Reaktion zeigen.

Am heutigen Sonntag, den 2. August, wartet mit dem französischen Erstligisten Stade Rennes der nächste Härtetest auf Galatasaray. Die Partie findet im heimischen Rams Park in Istanbul statt.

Doch wo wird das Duell live übertragen? GOAL gibt Euch einen Überblick über die Informationen zur Übertragung.

Galatasaray vs. Stade Rennes live: Wo läuft das Testspiel von Gala heute im Live Stream und TV?





Auch für das Duell mit Stade Rennes gibt es keinen deutschen Sender, der die Übertragungsrechte besitzt. In der Türkei wird die Partie dennoch kostenlos ausgestrahlt: tv100 zeigt das Testspiel sowohl über die eigene Website als auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Senders.

Die Übertragung ist dabei nicht auf die Türkei beschränkt. Da tv100 das Spiel frei empfangbar anbietet, können Fans in Deutschland die Begegnung ebenfalls kostenlos verfolgen.

Galatasaray vs. Stade Rennes live: Wo läuft das Testspiel von Gala heute im Live Stream und TV? Wichtigste Infos





Begegnung Galatasaray Istanbul vs. Stade Rennes Wettbewerb Testspiel Datum 2. August 2026 Uhrzeit 20 Uhr Ort Rams Park, Istanbul Übertragung tv100, YouTube

Galatasaray vs. Stade Rennes live: Wo läuft das Testspiel von Gala heute im Live Stream und TV? Der Sommerfahrplan des türkischen Meisters



