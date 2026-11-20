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Galatasaray vs. Samsunspor: Anstoßzeit

Süper Lig - Spielwoche 12 21. Nov. 2026 - 08:00 NEF Stadyumu

Galatasaray empfängt Samsunspor im NEF Stadyumu in Istanbul zum Süper-Lig-Duell. Der Tabellenführer geht als klarer Favorit in die Partie – und will die Tabellenführung weiter ausbauen.

Galatasaray befindet sich in beeindruckender Verfassung. Sechs Pflichtspielsiege in Folge, darunter Erfolge in der Champions League gegen VfB Stuttgart und Lille, unterstreichen die Klasse von Okan Buruk's Mannschaft. Mit 28 Punkten thront Gala unangefochten an der Tabellenspitze.

Samsunspor hingegen steckt tief in der Krise. Vier der letzten fünf Ligaspiele gingen verloren, zuletzt setzte es eine 5:2-Klatsche gegen Istanbul Basaksehir. Trainer Nenad Bjelica steht mit seinem Team auf dem vorletzten Tabellenplatz und braucht dringend Punkte.

Der Kontrast zwischen beiden Mannschaften könnte kaum größer sein. Galatasaray trifft, presst und gewinnt – Samsunspor kämpft schlicht ums Überleben in der Süper Lig.

Auch abseits des Platzes gibt es Gesprächsstoff: Ilkay Gündogan, der im September 2025 ablösefrei aus Manchester zu Galatasaray gewechselt ist, hat trotz minimaler Einsatzzeiten einen Winterwechsel ausgeschlossen. Der 36-Jährige will mit Gala Titel holen – und wartet geduldig auf seine Chance.

Wo das Spiel heute live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung, findet ihr hier.

Themen der Woche: Was war bei Galatasaray und Samsunspor los?

Galatasaray kommt mit fünf Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Das jüngste Ergebnis war ein 4:3-Erfolg gegen Amed Sportif in der Süper Lig. Dazu kamen Siege gegen VfB Stuttgart (2:0) und Lille (4:2) in der Champions League sowie ein 2:1-Derby-Erfolg gegen Fenerbahçe. In diesen fünf Spielen erzielte Galatasaray 13 Tore und kassierte vier.

Samsunspor gewann lediglich eines der letzten fünf Ligaspiele – ein 1:0 gegen Konyaspor am 7. November. Davor setzte es Niederlagen gegen Istanbul Basaksehir (2:5), Amed Sportif (1:2), Kasımpaşa (1:4) und Trabzonspor (0:3). Vier Siege verpasste Samsunspor in Folge, wobei die Mannschaft in diesen vier Spielen nur vier Tore erzielte und 14 kassierte.

Galatasaray vs. Samsunspor: Aufstellungen

Galatasaray vs. Samsunspor: Form

Galatasaray vs. Samsunspor: Bilanz direkte Duelle

Galatasaray vs. Samsunspor: Die Tabellen