Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Leroy Sane Galatasaray 2026Getty Images
GOAL

Galatasaray vs. FC Venedig live: Wo läuft das Testspiel von Gala heute im Live Stream und TV?

Süper Lig
Galatasaray - Venedig
Galatasaray
Venedig
Klub Freundschaftsspiele

Galatasaray Istanbul setzt seine Vorbereitung auf die neue Saison mit einem Test gegen den FC Venedig fort. Wo Ihr die Partie live im TV und per Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Vorbereitung auf die neue Saison nimmt bei den europäischen Topvereinen weiter Fahrt auf. Auch Galatasaray Istanbul arbeitet an seiner Form und trifft am heutigen Montag, den 27. Juli, in einem Testspiel auf den italienischen Zweitligisten FC Venedig. Die Begegnung findet im Hofmann Personal Stadion in Linz statt.

Doch wo können Fans die Partie live verfolgen? GOAL fasst die wichtigen Informationen zusammen.

Galatasaray vs. FC Venedig live: Wo läuft das Testspiel von Gala heute im Live Stream und TV?


Das Testspiel zwischen Galatasaray Istanbul und dem FC Venedig wird in Deutschland nicht offiziell übertragen. In Italien ist die Partie hingegen live bei Sportitalia im TV sowie im Livestream zu sehen.

Aufgrund einer Geoblockade ist der Stream von Sportitalia außerhalb Italiens nicht regulär abrufbar. Auch der türkische Streaminganbieter S Sport Plus bietet keine offizielle Übertragung für Zuschauer in Deutschland an.

Klub Freundschaftsspiele
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Venedig crest
Venedig
VEN

Galatasaray vs. FC Venedig live: Wo läuft das Testspiel von Gala heute im Live Stream und TV? Wichtigste Infos


Begegnung

Galatasaray Istanbul vs. FC Venedig

Wettbewerb

Testspiel

Datum

27. Juli 2026

Uhrzeit

20 Uhr

Ort

Hofmann Personal Stadion, Linz (Österreich)

Livestream

Sportitalia (Italien), S Sport Plus (Türkei)


Galatasaray vs. FC Venedig live: Wo läuft das Testspiel von Gala heute im Live Stream und TV? Der Sommerfahrplan des türkischen Meisters


Datum

Anpfiff

Testspiel

17. Juli


Ümraniyespor 1:5 Galatasaray

24. Juli


Galatasaray 0:2 AC Monza

27. Juli

20 Uhr

Galatasaray vs. FC Venedig

Werbung

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen