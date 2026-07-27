Die Vorbereitung auf die neue Saison nimmt bei den europäischen Topvereinen weiter Fahrt auf. Auch Galatasaray Istanbul arbeitet an seiner Form und trifft am heutigen Montag, den 27. Juli, in einem Testspiel auf den italienischen Zweitligisten FC Venedig. Die Begegnung findet im Hofmann Personal Stadion in Linz statt.

Doch wo können Fans die Partie live verfolgen? GOAL fasst die wichtigen Informationen zusammen.

Galatasaray vs. FC Venedig live: Wo läuft das Testspiel von Gala heute im Live Stream und TV?





Das Testspiel zwischen Galatasaray Istanbul und dem FC Venedig wird in Deutschland nicht offiziell übertragen. In Italien ist die Partie hingegen live bei Sportitalia im TV sowie im Livestream zu sehen.

Aufgrund einer Geoblockade ist der Stream von Sportitalia außerhalb Italiens nicht regulär abrufbar. Auch der türkische Streaminganbieter S Sport Plus bietet keine offizielle Übertragung für Zuschauer in Deutschland an.

Galatasaray vs. FC Venedig live: Wo läuft das Testspiel von Gala heute im Live Stream und TV? Wichtigste Infos





Begegnung Galatasaray Istanbul vs. FC Venedig Wettbewerb Testspiel Datum 27. Juli 2026 Uhrzeit 20 Uhr Ort Hofmann Personal Stadion, Linz (Österreich) Livestream Sportitalia (Italien), S Sport Plus (Türkei)





Galatasaray vs. FC Venedig live: Wo läuft das Testspiel von Gala heute im Live Stream und TV? Der Sommerfahrplan des türkischen Meisters



