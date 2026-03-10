Am heutigen Dienstag, 10. März, finden in der Champions League die ersten Achtelfinal-Hinspiele statt. Unter anderem kommt es zum ersten Aufeinandertreffen von Galatasaray Istanbul und dem FC Liverpool. Im Ali Sami Yen Sportkomplex Rams Park wird die Partie um 18.45 Uhr angepfiffen.GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.
Galatasaray vs. FC Liverpool heute live: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale der Champions League im Live Stream und TV?
Für den Zugriff auf die Live-Inhalte ist ein entsprechendes kostenpflichtiges Abonnement beim Anbieter erforderlich. Um die Übertragung bei DAZN sehen zu können, benötigt Ihr das Unlimited-Paket.
Galatasaray vs. Liverpool: Anstoßzeit
Galatasaray vs. Liverpool: Aufstellungen
News über Galatasaray
Galatasaray schaltete in den Playoffs überraschend Juventus Turin aus. Nach einem 5:2 im Hinspiel ging es nach einem 3:0 für Juventus im Rückspiel in Turin in die Verlängerung. Dort machte das Team des deutschen Nationalspielers Leroy Sane den Achtelfinaleinzug komplett.
News über Liverpool
Liverpool qualifizierte sich nach sechs Siegen und zwei Niederlagen in der Ligaphase als Dritter direkt für das Achtelfinale.Beim Comeback von Florian Wirtz vermied der englische Meister am letzten Freitag eine erneute Blamage bei den Wolverhampton Wanderers. Drei Tage nach der Liga-Niederlage beim Tabellenletzten der Premier League gewannen die Reds ihr Gastspiel im FA-Cup-Achtelfinale im Molineux Stadium souverän mit 3:1.