Champions League
team-logoGalatasaray
NEF Stadyumu
team-logoLiverpool
Andreas Pfeffer

Galatasaray vs. FC Liverpool heute live: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale der Champions League im Live Stream und TV?

In der Champions League spielt heute Galatasaray gegen den FC Liverpool. Doch wo läuft die Achtelfinal-Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Dienstag, 10. März, finden in der Champions League die ersten Achtelfinal-Hinspiele statt. Unter anderem kommt es zum ersten Aufeinandertreffen von Galatasaray Istanbul und dem FC Liverpool. Im Ali Sami Yen Sportkomplex Rams Park wird die Partie um 18.45 Uhr angepfiffen. 

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Das CL-Achtelfinal-Hinspiel zwischen Galatasaray und dem FC Liverpool läuft exklusiv bei DAZN. Dort beginnt die Liveübertragung im Stream und auf dem linearen TV-Sender DAZN 1 um 18.45 Uhr. 

Für den Zugriff auf die Live-Inhalte ist ein entsprechendes kostenpflichtiges Abonnement beim Anbieter erforderlich. Um die Übertragung bei DAZN sehen zu können, benötigt Ihr das Unlimited-Paket.

Galatasaray vs. Liverpool: Anstoßzeit

Champions League - Endrunde
NEF Stadyumu

Galatasaray vs. Liverpool: Aufstellungen

Galatasaray vs Liverpool Voraussichtliche Aufstellungen

GalatasarayHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestLIV
1
U. Cakir
7
R. Sallai
6
Davinson Sánchez
4
I. Jakobs
42
Abdülkerim Bardakci
34
L. Torreira
99
M. Lemina
77
N. Lang
53
B. Yilmaz
8
Gabriel Sara
45
V. Osimhen
25
G. Mamardashvili
5
Ibrahima Konaté
4
V. van Dijk
30
J. Frimpong
6
M. Kerkez
38
R. Gravenberch
18
C. Gakpo
8
D. Szoboszlai
11
M. Salah
10
A. Mac Allister
22
H. Ekitike

4-2-3-1

LIVAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • O. Buruk

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Slot

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Galatasaray schaltete in den Playoffs überraschend Juventus Turin aus. Nach einem 5:2 im Hinspiel ging es nach einem 3:0 für Juventus im Rückspiel in Turin in die Verlängerung. Dort machte das Team des deutschen Nationalspielers Leroy Sane den Achtelfinaleinzug komplett. 

Champions League
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Liverpool crest
Liverpool
LIV

FBL-EUR-C1-JUVENTUS-GALATASARAYGetty Images

Liverpool qualifizierte sich nach sechs Siegen und zwei Niederlagen in der Ligaphase als Dritter direkt für das Achtelfinale. 

Beim Comeback von Florian Wirtz vermied der englische Meister am letzten Freitag eine erneute Blamage bei den Wolverhampton Wanderers. Drei Tage nach der Liga-Niederlage beim Tabellenletzten der Premier League gewannen die Reds ihr Gastspiel im FA-Cup-Achtelfinale im Molineux Stadium souverän mit 3:1.

Form

GAL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/7
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

LIV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
13/5
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

GAL

Letzte 5 Spiele

LIV

3

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

10

Erzielte Tore

6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Galatasaray vs Liverpool: Die Tabellen

