Am heutigen Dienstag, 10. März, finden in der Champions League die ersten Achtelfinal-Hinspiele statt. Unter anderem kommt es zum ersten Aufeinandertreffen von Galatasaray Istanbul und dem FC Liverpool. Im Ali Sami Yen Sportkomplex Rams Park wird die Partie um 18.45 Uhr angepfiffen.

Galatasaray vs. FC Liverpool heute live: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale der Champions League im Live Stream und TV?

verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.Das CL-Achtelfinal-Hinspiel zwischen Galatasaray und dem FC Liverpool läuft exklusiv bei DAZN. Dort beginnt die Liveübertragung im Stream und auf dem linearen TV-Sender DAZN 1 um 18.45 Uhr.

Für den Zugriff auf die Live-Inhalte ist ein entsprechendes kostenpflichtiges Abonnement beim Anbieter erforderlich. Um die Übertragung bei DAZN sehen zu können, benötigt Ihr das Unlimited-Paket.

Galatasaray vs. Liverpool: Anstoßzeit

Champions League - Endrunde NEF Stadyumu

Galatasaray vs. Liverpool: Aufstellungen

News über Galatasaray

Galatasaray schaltete in den Playoffs überraschend Juventus Turin aus. Nach einem 5:2 im Hinspiel ging es nach einem 3:0 für Juventus im Rückspiel in Turin in die Verlängerung. Dort machte das Team des deutschen Nationalspielers Leroy Sane den Achtelfinaleinzug komplett.

Getty Images

News über Liverpool

Liverpool qualifizierte sich nach sechs Siegen und zwei Niederlagen in der Ligaphase als Dritter direkt für das Achtelfinale.

Form

Bilanz direkte Duelle

Galatasaray vs Liverpool: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Beim Comeback von Florian Wirtz vermied der englische Meister am letzten Freitag eine erneute Blamage bei den Wolverhampton Wanderers. Drei Tage nach der Liga-Niederlage beim Tabellenletzten der Premier League gewannen die Reds ihr Gastspiel im FA-Cup-Achtelfinale im Molineux Stadium souverän mit 3:1.Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links