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Süper Lig
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Galatasaray vs. Amed Sportif heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Galatasaray - Amed Sportif
Galatasaray
Amed Sportif
Süper Lig

In der Süper Lig spielt Galatasaray gegen Amed Sportif. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Galatasaray vs. Amed Sportif: Anstoßzeit

crest
Süper Lig - Spielwoche 11
NEF Stadyumu

Galatasaray empfängt Amed Sportif im NEF Stadyumu in Istanbul zum Süper-Lig-Duell. Tabellenführer Galatasaray geht als klarer Favorit in die Partie gegen den Tabellenzweiten.

Die Mannschaft von Trainer Okan Buruk befindet sich in beeindruckender Verfassung. Fünf Siege in Folge – darunter ein 2-0 gegen VfB Stuttgart in der Champions League und ein 2-1 im Stadtderby gegen Fenerbahçe – unterstreichen die Stärke des türkischen Rekordmeisters.

Amed Sportif reist als überraschend starker Gegner nach Istanbul. Trainer Besnik Hasi hat sein Team auf Kurs gebracht: vier Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Spielen, zuletzt ein deutliches 5-1 gegen Eyupspor.

Das Duell zwischen dem Seriensieger aus Istanbul und dem aufstrebenden Außenseiter verspricht ein interessantes Kräftemessen in der Süper Lig. Galatasaray wird den Heimvorteil nutzen wollen, um die Tabellenführung zu festigen.

Alle Informationen zur Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit gibt es im Folgenden.

Themen der Woche: Was war bei Galatasaray und Amed Sportif los?

Galatasaray hat alle fünf jüngsten Pflichtspiele gewonnen – eine bemerkenswerte Serie. Das jüngste Ergebnis war ein 2-0-Sieg gegen VfB Stuttgart in der Champions League. Zuvor bezwang der Klub Konyaspor mit 4-0 und gewann das Stadtderby gegen Fenerbahçe mit 2-1. Insgesamt erzielte Galatasaray in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte sechs.

Amed Sportif kommt mit vier Siegen und einem Remis aus den letzten fünf Spielen nach Istanbul. Das jüngste Ergebnis war ein überzeugender 5-1-Erfolg gegen Eyupspor. Auch Samsunspor wurde auswärts mit 2-1 bezwungen. In fünf Spielen erzielte Amed Sportif zwölf Treffer und ließ sechs zu.

GAL

GAL - Form

GEN
S0-1
LIL
S2-4
FB
S2-1
KSP
S0-4
VFB
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
13/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
AMS

AMS - Form

BJK
S3-2
GEN
U2-2
KSP
S1-0
SAM
S1-2
EYU
S5-1
Tor erzielt (kassiert)
13/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Galatasaray vs. Amed Sportif: Aufstellungen

Galatasaray vs Amed Sportif Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • O. Buruk

Galatasaray vs. Amed Sportif: Form

GAL

GAL - Form

GEN
S0-1
LIL
S2-4
FB
S2-1
KSP
S0-4
VFB
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
13/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
AMS

AMS - Form

BJK
S3-2
GEN
U2-2
KSP
S1-0
SAM
S1-2
EYU
S5-1
Tor erzielt (kassiert)
13/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Galatasaray vs. Amed Sportif: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

GalatasarayUnentschiedenAmed Sportif
1
0
1
Pokal
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Amed Sportif badge
Amed Sportif
AMS
2
END
Pokal
Amed Sportif badge
Amed Sportif
AMS
1
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
4
END
4Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/2

Galatasaray vs. Amed Sportif: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
GalatasarayGalatasarayGAL
108112312+1125
S
S
S
S
N
2
Amed SportifAmed SportifAMS
107212511+1423
S
S
S
U
S
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
10712248+1622
S
S
S
S
S
4
KasımpaşaKasımpaşaKAS
115511611+520
S
U
S
S
N
5
BeşiktaşBeşiktaşBJK
106132012+819
U
S
N
S
N
6
FenerbahçeFenerbahçeFB
105142410+1416
N
N
S
S
S
7
Corum FKCorum FKCOB
105142116+516
S
N
S
S
N
8
KocaelisporKocaelisporKOB
10514119+216
U
S
N
N
S
9
GöztepeGöztepeGÖZ
104332117+415
S
S
S
S
U
10
Istanbul BasaksehirIstanbul BasaksehirIBS
104241716+114
S
N
S
U
S
11
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
10424915-614
N
S
S
U
S
12
AlanyasporAlanyasporALS
10334916-712
N
N
N
U
S
13
RizesporRizesporRIZ
103251115-411
U
N
N
N
U
14
GençlerbirliğiGençlerbirliğiGEN
103251218-611
S
N
N
U
N
15
KonyasporKonyasporKSP
10226613-78
N
S
N
U
U
16
Gaziantep FKGaziantep FKGAZ
11227918-98
N
N
N
N
N
17
SamsunsporSamsunsporSAM
101181026-164
N
N
N
N
N
18
EyupsporEyupsporEYU
10109328-253
N
N
N
N
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
Qualifikation für die Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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