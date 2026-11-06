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Galatasaray vs. Amed Sportif: Anstoßzeit

Süper Lig - Spielwoche 11 7. Nov. 2026 - 11:00 NEF Stadyumu

Galatasaray empfängt Amed Sportif im NEF Stadyumu in Istanbul zum Süper-Lig-Duell. Tabellenführer Galatasaray geht als klarer Favorit in die Partie gegen den Tabellenzweiten.

Die Mannschaft von Trainer Okan Buruk befindet sich in beeindruckender Verfassung. Fünf Siege in Folge – darunter ein 2-0 gegen VfB Stuttgart in der Champions League und ein 2-1 im Stadtderby gegen Fenerbahçe – unterstreichen die Stärke des türkischen Rekordmeisters.

Amed Sportif reist als überraschend starker Gegner nach Istanbul. Trainer Besnik Hasi hat sein Team auf Kurs gebracht: vier Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Spielen, zuletzt ein deutliches 5-1 gegen Eyupspor.

Das Duell zwischen dem Seriensieger aus Istanbul und dem aufstrebenden Außenseiter verspricht ein interessantes Kräftemessen in der Süper Lig. Galatasaray wird den Heimvorteil nutzen wollen, um die Tabellenführung zu festigen.

Alle Informationen zur Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit gibt es im Folgenden.

Themen der Woche: Was war bei Galatasaray und Amed Sportif los?

Galatasaray hat alle fünf jüngsten Pflichtspiele gewonnen – eine bemerkenswerte Serie. Das jüngste Ergebnis war ein 2-0-Sieg gegen VfB Stuttgart in der Champions League. Zuvor bezwang der Klub Konyaspor mit 4-0 und gewann das Stadtderby gegen Fenerbahçe mit 2-1. Insgesamt erzielte Galatasaray in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte sechs.

Amed Sportif kommt mit vier Siegen und einem Remis aus den letzten fünf Spielen nach Istanbul. Das jüngste Ergebnis war ein überzeugender 5-1-Erfolg gegen Eyupspor. Auch Samsunspor wurde auswärts mit 2-1 bezwungen. In fünf Spielen erzielte Amed Sportif zwölf Treffer und ließ sechs zu.

Galatasaray vs. Amed Sportif: Aufstellungen

Galatasaray vs. Amed Sportif: Form

Galatasaray vs. Amed Sportif: Bilanz direkte Duelle

Galatasaray vs. Amed Sportif: Die Tabellen