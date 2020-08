Galatasaray verpflichtet Ex-Bundesliga-Spieler Omar Elabdellaoui

Für Eintracht Braunschweig absolvierte Omar Elabdellaoui 29 Bundesliga-Partien. Nun heuert der Verteidiger bei Galatasaray an.

Der türkische Erstligist Galatarasay hat den ehemaligen -Spieler Omar Elabdellaoui von Piräus unter Vertrag genommen. Das bestätigte der Klub aus Istanbul am Montag. Der Norweger unterschrieb bei den Türken ein Arbeitspapier bis 2023.

Zwischen 2013 und 2014 absolvierte Elabdellaoui insgesamt 29 Bundesliga- sowie 14 Zweitligapartien für Eintracht Braunschweig, ehe er die Niedersachsen in Richtung verließ. In Piräus stand der Rechtsverteidiger in der abgelaufenen Saison 47-mal auf dem Platz und erzielte dabei ein Tor.