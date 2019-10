Galatasaray vs. PSG: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights und Co. - Alle Infos zur Übertragung der Champions League

Wer zeigt / überträgt das Champions-League-Duell Galatasaray vs. PSG heute live im TV und im LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung gibt's hier.

Champions League , 2. Spieltag in der Gruppe A: Paris Saint-Germain gastiert bei Galatasaray Istanbul . Das Duell findet am Dienstagabend in der Türk Telekom Arena statt. Anstoß ist um 21 Uhr .

PSG ist neben Real Madrid der Favorit im Kampf um die beiden Tickets für die K.o.-Phase. Dagegen werden Istanbul und dem FC Brügge in der Gruppe A nur Außenseiterchancen zugeschrieben.

Wie gut Paris aktuell drauf ist, haben sie am ersten Spieltag eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Souverän gewann die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel mit 3:0 gegen Real Madrid - eine Ausrufezeichen. Galatasaray und der FC Brügge trennten sich dagegen mit einem torlosen Remis.

Holt PSG gegen Galatasaray in Istanbul den zweiten Sieg in Folge? Wir verraten Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Duell in der heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem informieren wir Euch über unseren LIVE-TICKER , die Aufstellungen beider Teams sowie über die Highlights bei DAZN .

Galatasaray vs. PSG: Das Duell in der Champions League im Überblick

Duell Galatasaray vs. PSG Datum Dienstag, 01. Oktober 2019 || 21 Uhr Ort Türk Telekom Arena, Istanbul ( ) Zuschauer 52.650 Plätze

Galatasaray vs. PSG heute im LIVE-STREAM schauen - Geht das?

DAZN oder Sky - Wer zeigt das Duell zwischen Galatasaray und heute im LIVE-STREAM? Beide Anbieter haben sich nun bereits im zweiten Jahr in Folge die Übertragungsrechte der Champions League untereinander aufgeteilt.

Die Champions League live bei DAZN:

110 von 138 Spielen live und exklusiv in voller Länge

alle Spiele im LIVE-STREAM

alle Spiele im Einzelspiel - der Großteil davon exklusiv

der Großteil der Gruppenspiele mit deutscher Beteiligung live bei DAZN

Die Champions League live bei Sky:

alle gleichzeitig stattfindenden Spiele in der Konferenz

pro Spieltag zwei Partien live und exklusiv im Einzelspiel

die Königsklasse live im TV bei Sky und im LIVE-STREAM mit Sky Go und Sky Ticket

DAZN zeigt / überträgt Galatasaray vs. PSG heute exklusiv in voller Länge im LIVE-STREAM

Ihr habt Bock auf Galatasaray vs. PSG live im Einzelspiel? Dann seid Ihr bei DAZN genau an der richtigen Adresse. Nur DAZN zeigt Galatasaray vs. Paris Saint-Germain in voller Länge im LIVE-STREAM . Der Streamingdienst zeigt das Gala-Spiel gegen die Pariser exklusiv im Einzelspiel .

Galatasaray vs. PSG heute im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen - Hier gibt's alle Infos zur Übertragung der Champions League:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Start: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentator: Stefan Galler

Stefan Galler Experte: Alexis Menuge

Alexis Menuge Der direkte Weg zum Spiel: www.dazn.com

DAZN zeigt / überträgt Galatasaray vs. PSG heute kostenlos im LIVE-STREAM

Ihr wollt Galatasaray vs. PSG heute kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN sehen? Das ist kein Problem. Doch was müsst Ihr dafür tun? Sichert Euch einfach einen kostenlosen Probemonat bei DAZN. Der Streamingdienst schenkt nämlich allen Neu-Kunden die ersten 30 Tage gratis . So erlebt Ihr die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang kostenlos.

Die DAZN-Programmvielfalt? Beeindruckend. Der Streamingdienst zeigt pro Jahr über 8.000 Livesport-Events im LIVE-STREAM . Vor allem Fußball-Fans kommen voll auf ihre Kosten: Champions League und Europa League , Bundesliga und die Serie A , LaLiga und die Ligue 1 sowie zahlreiche weitere Top-Ligen und Wettbewerbe live und in voller Länge. Damit aber nicht genug: DAZN überträgt zudem die NFL, NBA, NHL sowie Tennis, Darts, Motorsport und vieles mehr. Klickt Euch doch mal durch das DAZN-Programm der nächsten Wochen!

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann schaut doch mal in unseren zahlreichen Übersichtsartikeln vorbei:

Lust auf Galatasaray vs. Paris Saint-Germain gratis im LIVE-STREAM bei DAZN?

Galatasaray vs. PSG heute live im TV sehen - So geht's!

Wer zeigt / überträgt Galatasaray vs. PSG heute live im TV? Könnt Ihr das Champions-League-Duell bei DAZN live im TV schauen? Oder geht das auch bei Sky? Wir verraten es Euch in diesem Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt Galatasaray vs. PSG heute im LIVE-STREAM auf dem SMART-TV

Ihr wollt Galatasaray vs. PSG live im TV anschauen? Dann müssen wir Euch leider enttäuschen. Das ist nicht möglich. DAZN ist schließlich ein reiner Streamingdienst und kein klassischer TV-Sender. Dementsprechend laufen alle Spiele - so auch Galatasaray vs. Paris Saint-Germain - ausschließlich im LIVE-STREAM .

Doch Ihr müsst dennoch nicht darauf verzichten, die Champions League auf Eurem TV-Gerät zu erleben. DAZN bringt Euch Galatasaray vs. PSG heute im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! Wie geht das denn? Ganz einfach. Die kostenlose App des Streamingdienstes ist auf nahezu allen modernen Fernsehgeräten mit Internetzugang installierbar.

Bock auf Galatasaray vs. PSG im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV? Dann lest hier, wie es funktioniert:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an . Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an . Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt Galatasaray vs. PSG im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

Nur in der Konferenz: Sky zeigt / überträgt Galatasaray gegen PSG heute live im TV

Auch Sky ist heute Abend mit seinen TV-Kameras live in Istanbul. Doch der Bezahlsender überträgt Galatasaray vs. PSG nicht live im Einzelspiel . Bei Sky könnt Ihr das PSG-Spiel bei Galatasaray nur live im TV in der Konferenz sehen.

Zusammen mit allen anderen Spielen, die am Dienstagabend um 21 Uhr starten, verpasst Ihr auch bei Galatasaray vs. Paris Saint-Germain in der Sky-Konferenz keine Entscheidung und keinen Treffer.

Galatasaray vs. PSG seht Ihr live im TV bei Sky nur in der Konferenz. Hier gibt's alle Infos zur Champions-League-Übertragung live bei Sky:

Die Nutzung von Sky ist allerdings nicht kostenlos . Stattdessen benötigt Ihr ein Abonnement. Mehr Informationen zu den aktuellen Angeboten, Preisen und Paketen erhaltet Ihr auf der Website von Sky.

Galatasaray vs. PSG: So seht Ihr die Highlights

Habt Ihr das Duell in der Champions League zwischen Galatasaray und Paris Saint-Germain verpasst? Kein Problem. Wir empfehlen Euch Folgendes: Die Highlights bei DAZN zu Galatasaray vs. PSG!

Bereits wenige Minuten nach Abpfiff lädt Euch der Streamingdienst eine ausführliche Zusammenfassung auf die Plattform. Reichen Euch die Highlights nicht aus? Dann könnt Ihr Euch Galatasaray vs. PSG auch noch einmal in voller Länge - 90 Minuten lang - im Re-Live anschauen.

Bei DAZN seht Ihr alle Highlights der Champions League sowie alle Spiele der Königsklasse im Re-Live - egal, ob DAZN oder Sky für die Übertragung zuständig ist. Klickt Euch mal rein und genießt die Highlights bei DAZN!

Galatasaray vs. PSG: Die Champions League heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, Galatasaray vs. Paris Saint-Germain heute im LIVE-STREAM bei DAZN zu genießen? Dann legen wir Euch folgende Alternative ans Herz:

Dort verpasst Ihr keine wichtige Szene, keinen Treffer und keine Entscheidung. Mit dem LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr während der gesamten Partie auf dem Laufenden. Klickt Euch mal rein!

Ihr findet unseren kostenlose LIVE-TICKER unter www.goal.com

Galatasaray vs. PSG live: Die Aufstellungen

Wer steht für Galatasaray von Beginn an auf dem Feld? Mit welcher Startformation geht PSG (Paris Saint-Germain) in das Champions-League-Duell? Knapp eine Stunde vor dem Anpfiff - gegen 20 Uhr - erfahrt Ihr die Aufstellungen beider Teams an dieser Stelle.

Galatasaray vs. PSG: Die Gruppe A Der Champions League

PLATZ TEAM SPIELE SIEGE UNENTSCHIEDEN NIEDERLAGEN TORE PUNKTE 1. Paris Saint-Germain 1 1 0 0 3:0 3 2. FC Brügge 1 0 1 0 0:0 1 3. Galatasaray 1 0 1 0 0:0 1 4. Real Madrid 1 0 0 1 0:3 0

Wer zeigt / überträgt Galatasaray vs. PSG heute live? Die Übertragung der Champions League im Überblick