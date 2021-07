Galatasaray Istanbul steht in der Champions-League-Qualifikation mit dem Rücken zur Wand. Heute steht das Rückspiel gegen die PSV Eindhoven an.

Galatasaray Istanbul trifft im Rückspiel der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation auf die PSV Eindhoven. Anstoß ist heute um 20 Uhr.

Der Champions-League-Traum von Galatasaray Istanbul droht jäh zu zerplatzen. Im Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde in der Vorwoche kassierte das Team von Fatih Terim eine herbe 1:5-Klatsche in Eindhoven und benötigt heute eine spektakuläre Aufholjagd.

Auf der anderen Seite blühte vor allem Mario Götze beim Schützenfest gegen die Türken auf. Der deutsche WM-Held von 2014 erzielte zwei Tore und scheint allmählich wieder an alte Glanzzeiten anknüpfen zu können. Schießt Götze die PSV von Trainer Roger Schmidt in die Königsklasse? Auch nach einem Erfolg gegen Gala müssten die Niederländer noch zwei weitere Quali-Runden überstehen.

Galatasaray Istanbul hofft gegen die PSV Eindhoven auf eine Aufholjagd. Goal hat die Infos zur TV-Übertragung.

Galatasaray Istanbul vs. PSV Eindhoven: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Galatasaray Istanbul vs. PSV Eindhoven WETTBEWERB Champions League | 2. Qualifikationsrunde | Rückspiel ORT Basaksehir-Fatih-Terim-Stadion | Istanbul ANSTOSS 28. Juli | 20 Uhr MESZ HINSPIEL 21. Juli | PSV Eindhoven vs. Galatasaray Istanbul 5:1 (2:1)

Galatasaray Istanbul vs. PSV Eindhoven: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Dieses Duell könnte genauso gut ein Gruppenspiel in der Champions League sein, doch höchstens eines der beiden Teams qualifiziert sich in wenigen Wochen für Europas Königsklasse. Immerhin: die Partie heute ist in Deutschland kostenlos im Free-TV zu sehen!

Denn Sport1 hat sich die Rechte an dem Knallerspiel gesichert.

Galatasaray Istanbul vs. PSV Eindhoven: Die Übertragung im Free-TV bei Sport1

Im Gegensatz zu den Spielen ab der Playoff-Phase, die wie der Hauptwettbewerb nur von den offiziellen Rechtepartnern der UEFA gezeigt werden dürfen, sind die Qualifikationsspiele bis einschließlich der 3. Runde frei verhandelbar.

Hier hat Sport1 zugeschlagen und sich zunächst die Partie heute zwischen dem türkischen und dem niederländischen Spitzenklub gesichert. Der Sender kündigte jedoch bereits die Übertragung weiterer Spiele auch der Qualifikationsrunden für die Europa League und die Europa Conference League im August an.

Heute steigt Sport1 kurz vor Anpfiff der Partie um 20 Uhr in die Free-TV-Übertragung ein. Kommentator ist Oliver Forster.

Galatasaray Istanbul vs. PSV Eindhoven: Die Übertragung im LIVE-STREAM

Wer das Spiel nicht gemütlich und entspannt auf dem eigenen Fernseher verfolgen kann, dem bietet sich die Möglichkeit, das Spiel auch im kostenlosen LIVE-STREAM zu sehen. Sport1 streamt das laufende TV-Programm stets auch unter diesem Link.

Für alle mobilen Geräte wie Smartphone oder Tablet gibt es die Sport1-App zum kostenlosen Download. Im Play Store für Android-Geräte ist die App ebenso verfügbar wie im App Store für alle Apple-Nutzer. Über die Anwendung habt ihr ebenso Zugriff auf das Live-Programm des Senders.

Galatasaray Istanbul vs. PSV Eindhoven: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen zum Spiel werden rund eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlicht und dann schnellstens hier nachgereicht.