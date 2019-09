FC Brügge vs. Galatasaray: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - alle Infos zur Übertragung der Champions League

In der Gruppe A duelliert sich der FC Brügge mit Galatasaray. Hier erfahrt Ihr, wo die CL-Partie heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Am ersten Spieltag der trifft der in der Gruppe A auf . Anstoß der Begegnung ist am Mittwoch, den 18. September, um 18.55 Uhr im Jan-Breydel-Stadion in Brügge.

Die Gastgeber aus Brügge mussten zwei Qualifikationsrunde überstehen, um die CL-Gruppenphase zu erreichen. Zunächst setzten sich die Belgier gegen durch (1:0, 3:3), ehe das Team von Trainer Philippe Clement den Einzug in die Königsklasse durch zwei Siege gegen Linz (1:0, 2:1) perfekt machte.

Derweil qualifizierte sich Galatasaray aufgrund des Gewinns der türkischen Meisterschaft direkt für die Gruppenphase. Gespannt blicken die Gala-Fans nun auf den CL-Auftakt, bei dem vor allem viel Hoffnung in Neuzugang Falcao, der kürzlich aus Monaco gekommen war, gesetzt wird.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Champions-League-Partie zwischen Brügge und Galatasaray heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem gelangt Ihr hier direkt zu den Mannschaftsaufstellungen, sobald sie feststehen.

FC Brügge vs. Galatasaray: Das Champions-League-Duell auf einen Blick

Duell FC Brügge - Galatasaray Datum Mittwoch, 18. September 2019 || 18.55 Uhr Ort Jan-Breydel-Stadion, Brügge ( ) Zuschauer 29.042 Plätze

FC Brügge vs. Galatasaray: Die Champions League heute im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen

Das Wichtigste vorweg: Die Champions League wird in dieser Saison wie auch im Vorjahr bei zwei Anbietern zu sehen sein: Sowohl DAZN als auch Sky haben sich Übertragungsrechte an der Königsklasse gesichert und teilen sich die Spiele mit Hilfe eines ausgeklügelten Picking-Systems untereinander auf.

Die insgesamt 138 CL-Spiele der Saison 2019/20 werden dabei wie folgt aufgeteilt: DAZN zeigt insgesamt 110 Spiele, 104 davon komplett exklusiv in voller Länge. Sky wird insgesamt 34 Spiele der Champions League übertragen, 28 davon laufen in voller Länge ausschließlich auf dem Pay-TV-Sender.

Die komplette Aufteilung sowie das Prozedere findet Ihr hier in der Übersicht.

FC Brügge vs. Galatasaray: Die CL-Partie heute im LIVE-STREAM bei DAZN

Die heutige Begegnung zwischen Brügge und Gala läuft in voller Länge ausschließlich auf DAZN ( & Österreich). Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, benötigt Ihr lediglich ein Abonnement bei DAZN. Doch bevor die reguläre Mitgliedschaft beginnt, könnt Ihr das komplette Angebot von DAZN zunächst vier Wochen lang kostenlos ausprobieren.

Im Anschluss an den Gratismonat kostet das DAZN-Abo lediglich 11,99 Euro im Monat. Alternativ könnt Ihr Euch auch ein Jahresabo für 119,99 sichern. Hochgerechnet spart Ihr somit in zwölf Monaten knapp 24 Euro im Vergleich zum Monatsabo.

Die Mitgliedschaft ist dabei an keinerlei vertragliche Bindungen gekoppelt und kann somit jederzeit problemlos wieder gekündigt werden.

Champions League live: FC Brügge vs. Galatasaray heute im LIVE-STREAM auf DAZN

Die Vorberichterstattung zur heutigen Partie beginnt bei DAZN wenige Minuten vor Anpfiff, welcher auf 18.55 Uhr angesetzt ist. Schaltet also rechtzeitig ein, um keine spielentscheidende Szene zwischen Brügge und Gala zu verpassen.

Kommentiert wird das Aufeinandertreffen heute von Guidgo Hüsgen, der von Experte Necat Aygün unterstützt wird.

Neben der Champions League kommt Ihr bei DAZN auch anderweitig auf Eure Kosten: Ob , , , , - kaum ein nennenswerter Fußball-Wettbewerb wird bei DAZN nicht übertragen. Eine Übersicht der wichtigsten Fußball-Übertragungen von DAZN findet ihr hier.

Abseits des runden Leders hat der Streaminganbieter auch Basketball, Tennis, American Football und viele weitere Sportarten im Angebot. Jährlich zeigt DAZN mehr als 8000 Live-Events.

Um DAZN auf Eurem Mobilgerät nutzen zu können, benötigt Ihr lediglich die kostenlose App, die Ihr in den folgenden Stores herunterladen könnt:

Noch Fragen? Falls ja, werden diese in den folgenden Übersichtsartikeln genauestens beantwortet:

FC Brügge vs. Galatasaray: Läuft die CL-Partie heute live im TV?

Wer die heutige Begegnung zwischen Brügge und Galatasaray über den eigenen Fernseher verfolgen möchte, hat folgende Möglichkeiten:

FC Brügge vs. Galatasaray heute im LIVE-STREAM auf dem SMART-TV

DAZN ist ein reiner Streamingsender. Das bedeutet, dass die dort angebotenen Übertragungen ausschließlich via LIVE-STREAM zu sehen sind. Trotzdem könnt Ihr den Stream problemlos auf Eurem eigenen TV schauen.

Mit der oben erwähnten DAZN-App könnt ihr das gesamte Programm des Streamingdiensts auf Eurem Smart-TV anschauen.

FC Brügge vs. Galatasaray heute live im TV: Die Konferenz bei Sky

Beim Bezahlsender Sky habt Ihr die Möglichkeit, die Begegnung Brügge vs. Gala live im TV zu verfolgen - allerdings mit einer entscheidenden Einschränkung: Es gibt hier keine Übertragung als Einzelspiel und Ihr seht damit lediglich Ausschnitte der Partie.

In der Konferenz wird regelmäßig zwischen den parallel stattfindenden Spielen gewechselt - heute läuft beispielsweise gegen Tottenham zeitgleich.

Sobald die Aufstellungen von Brügge und Galatasaray bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

FC Brügge vs. Galatasaray: Das CL-Duell heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, die heutige Begegnung im TV oder per LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Grund zur Sorge: Goal hat einen LIVE-TICKER zum Spiel Brügge vs. Galatasaray im Angebot.

Beim Ticker verpasst ihr keinen Treffer, keine Chance oder sonstige relevanten Szene. Somit bleibt Ihr über die gesamten 90 Minuten stets über das Spielgeschehen in Brügge auf dem Laufenden.

Ihr findet den LIVE-TICKER entweder auf www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App. Diese könnt ihr Euch in den entsprechenden Stores kostenlos herunterladen: