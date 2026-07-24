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Galatasaray 2026IMAGO / Anadolu Agency
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Galatasaray heute im Live Stream und TV: Wo läuft das Testspiel gegen AC Monza?

Süper Lig
Galatasaray - Monza
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Klub Freundschaftsspiele

Galatasaray Istanbul trifft heute in einem Testspiel auf die AC Monza. Infos zur Übertragung der Partie im TV und Livestream findet Ihr hier.

Die Saisonvorbereitung läuft bei den europäischen Klubs auf Hochtouren - auch bei Galatasaray Istanbul. Der amtierende türkische Meister nutzt die heiße Phase der Vorbereitung für einen weiteren Härtetest und trifft am heutigen Freitag, den 24. Juli, auf die AC Monza aus der italienischen Serie A.

Ausgetragen wird die Partie in der Raiffeisen Arena im österreichischen Linz. Galatasaray befindet sich aktuell im Trainingslager im oberösterreichischen Bezirk Kirchdorf.

Doch wo wird das Duell live übertragen? GOAL verrät Euch, wie Ihr das Testspiel verfolgen könnt.

Galatasaray heute im Live Stream und TV: Wo läuft das Testspiel gegen AC Monza?


Das Testspiel zwischen Galatasaray Istanbul und der AC Monza wird in Italien live vom Sender Sportitalia übertragen. Zusätzlich stellt der Sender einen Livestream zur Verfügung. Eine offizielle Übertragung für Zuschauer in Deutschland ist allerdings nicht vorgesehen. Der Zugriff auf den Stream ist außerhalb Italiens durch ein Geoblocking eingeschränkt und kann über einen VPN-Dienst umgangen werden.

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Galatasaray heute im Live Stream und TV: Wo läuft das Testspiel gegen AC Monza? Wichtigste Infos


Begegnung

Galatasaray Istanbul vs. AC Monza

Wettbewerb

Testspiel

Datum

24. Juli 2026

Uhrzeit

20 Uhr

Ort

Raiffeisen Arena, Linz (Österreich)

TV

Sportitalia

Livestream

Sportitalia

Galatasaray heute im Live Stream und TV: Wo läuft das Testspiel gegen AC Monza? Der Sommerfahrplan des türkischen Meisters


Datum

Anpfiff

Testspiel

17. Juli


Ümraniyespor 1:5 Galatasaray

24. Juli

20 Uhr

Galatasaray vs. AC Monza

27. Juli

20 Uhr

Galatasaray vs. FC Venedig

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Häufig gestellte Fragen

Galatasaray Istanbul wurde am 1. Oktober 1905 gegründet.

 

Galatasaray Istanbul ist ein mitgliedergeführter Verein. 

Das Stadion heißt offiziell Ali Sami Yen Spor Kompleksi – RAMS Park.

Der RAMS Park hat eine Kapazität von 53.978 Zuschauern.

Neben unzähligen Meisterschaften kann der Verein 19 Siege im türkischen Pokal und 17 Erfolge im türkischen Supercup verbuchen. Dazu kommt der Gewinn des UEFA-Cups und des UEFA Super Cups.

Der Verein ist mit 25 Meisterschaften der alleinige Rekordmeister der Süper Lig (zuletzt 2025).

Rekordspieler von Galatasaray Istanbul ist Bülent Korkmaz. Er bestritt insgesamt 590 Pflichtspiele für den Verein.

Hakan Şükür erzielte beim Klub insgesamt 288 Tore in 539 Pflichtspielen.

Besonders prägend waren die Jahre um den UEFA-Cup-Sieg 2000 mit Legenden wie Gheorghe Hagi, Claudio Taffarel und Gheorghe Popescu. Selbst Franck Ribery trug einst das Trikot der "Löwen“, wenngleich er nur für ein halbes Jahr blieb.

Aktuell stehen zudem Stars wie Ilkay Gündogan und Leroy Sane im Kader.

Fatih Terim führte den Klub in vier Amtszeiten zu acht Meisterschaften und dem UEFA-Cup-Sieg 2000. Eine Schlüsselrolle spielte zudem der ehemalige deutsche Bundestrainer Jupp Derwall. Auch Roberto Mancini oder Karl-Heinz Feldkamp waren einst Trainer.

Der bekannteste Spitzname lautet "Aslanlar“ (die Löwen). Der türkische Spitzenklub Galatasaray ist aber auch unter dem Namen "Cimbom" bekannt.

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