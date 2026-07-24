Die Saisonvorbereitung läuft bei den europäischen Klubs auf Hochtouren - auch bei Galatasaray Istanbul. Der amtierende türkische Meister nutzt die heiße Phase der Vorbereitung für einen weiteren Härtetest und trifft am heutigen Freitag, den 24. Juli, auf die AC Monza aus der italienischen Serie A.

Ausgetragen wird die Partie in der Raiffeisen Arena im österreichischen Linz. Galatasaray befindet sich aktuell im Trainingslager im oberösterreichischen Bezirk Kirchdorf.

Doch wo wird das Duell live übertragen? GOAL verrät Euch, wie Ihr das Testspiel verfolgen könnt.

Galatasaray heute im Live Stream und TV: Wo läuft das Testspiel gegen AC Monza?





Das Testspiel zwischen Galatasaray Istanbul und der AC Monza wird in Italien live vom Sender Sportitalia übertragen. Zusätzlich stellt der Sender einen Livestream zur Verfügung. Eine offizielle Übertragung für Zuschauer in Deutschland ist allerdings nicht vorgesehen. Der Zugriff auf den Stream ist außerhalb Italiens durch ein Geoblocking eingeschränkt und kann über einen VPN-Dienst umgangen werden.

Galatasaray heute im Live Stream und TV: Wo läuft das Testspiel gegen AC Monza? Wichtigste Infos





Begegnung Galatasaray Istanbul vs. AC Monza Wettbewerb Testspiel Datum 24. Juli 2026 Uhrzeit 20 Uhr Ort Raiffeisen Arena, Linz (Österreich) TV Sportitalia Livestream Sportitalia

Galatasaray heute im Live Stream und TV: Wo läuft das Testspiel gegen AC Monza? Der Sommerfahrplan des türkischen Meisters



